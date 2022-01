Concept : il est hors de temps de surcharger l’écran de verrouillage de l’iPhone

L’écran de verrouillage de l’iPhone a subi quelques modifications de conception au fil des ans, mais il n’a jamais vraiment été suralimenté. Avec iOS 5, Apple a amélioré l’affichage de plusieurs notifications. Dans iOS 6, ils ont introduit le raccourci de caméra persistant. Dans iOS 8, les notifications ont obtenu une réponse rapide. iOS 10 a apporté des widgets avec un glissement rapide vers la gauche. Le dernier changement majeur a eu lieu avec iOS 11, lorsqu’Apple a ajouté deux raccourcis haptiques et a fusionné l’écran de verrouillage avec le Centre de notifications pour laisser la place à la « feuille de couverture ». Mais nous voici en 2022 et l’écran de verrouillage n’est toujours pas vraiment personnalisable. Il est également loin d’être aussi proactif que d’autres domaines du système d’exploitation qui ont été mis à niveau au fil des ans.

Des horloges repensées

L’horloge en haut de l’écran de verrouillage est restée presque la même depuis qu’Apple est passé à la police San Francisco en 2015 avec iOS 9. Elle est toujours numérique et n’a aucune fioriture visuelle. Personnellement, je suis fan d’une esthétique minimaliste mais sans personnalité. Cela est rendu plus évident lorsque vous regardez les cadrans de montres que la même équipe conçoit pour Apple Watch. Ils sont capables de bien plus.

Il y a plein de choses qu’ils pourraient faire ici, mais je vais proposer deux modèles. Une nouvelle horloge analogique d’une simplicité irréprochable. Il pourrait simplement flotter au-dessus de vos notifications et changer de couleur en fonction de votre fond d’écran. L’horloge numérique pourrait être basculée sur San Francisco Rounded pour lui donner un nouveau look subtil, tandis que la date en dessous pourrait être complètement majuscule avec un crénage accru. Ceux-ci ont une esthétique plus agréable et plus moderne.

Raccourcis personnalisables

C’est quelque chose que les gens réclament depuis longtemps maintenant. Mais, je pense qu’il existe une solution très similaire à Apple au problème qui minimise l’encombrement et la personnalisation. Apple n’aime pas laisser les utilisateurs vraiment personnaliser leurs appareils. Je doute donc que la société autorise les utilisateurs à lancer une application tierce à partir de l’écran de verrouillage à l’aide de ces raccourcis. Ce que je peux les voir faire, c’est de vous permettre d’échanger les raccourcis de l’appareil photo et de la lampe de poche contre d’autres modules du centre de contrôle.

Je proposerais également qu’ils ajoutent la possibilité d’afficher quatre raccourcis sur l’écran de verrouillage plutôt que deux. Two est très limitatif pour les utilisateurs expérimentés qui souhaitent un accès rapide à certaines fonctionnalités de leur iPhone. Dans l’exemple ci-dessous, vous pouvez voir des raccourcis vers la télécommande Apple TV, le mode faible consommation, AirPlay, les modes de mise au point, les anneaux de remise en forme, HomeKit et une minuterie.

Widgets proactifs

Les widgets sont parfaits sur l’écran d’accueil de l’iPhone, mais ils pourraient être utilisés à plus d’endroits. Et si les notifications pouvaient faire apparaître des widgets pour des alertes proactives ? L’application météo peut vous donner un accès rapide à un widget de prévisions horaires si elle vous informe qu’il est sur le point de commencer à pleuvoir. Lorsque vous recevez une alerte d’événement de calendrier, votre iPhone peut vous montrer plus de réunions faisant partie de votre journée.

Ces widgets pourraient être nichés à l’intérieur des modules de notification directement sur l’écran de verrouillage en ligne avec les autres. Et il n’y aurait pas besoin de changer leur conception de la part des développeurs. Ils s’intègrent parfaitement.

Mode d’affichage permanent

Une fonctionnalité qui manque à iOS est un mode d’affichage permanent. Les appareils Android l’ont depuis des années, mais il est enfin temps pour Apple de les égaler. Ils ont des écrans incroyables dans les derniers iPhones capables de taux de rafraîchissement variables. Un affichage permanent a été répandu pour la famille iPhone 13 mais ne s’est pas matérialisé.

Un affichage permanent pour l’iPhone n’a vraiment besoin d’afficher que l’heure, la date, la batterie, les indicateurs de réseau et l’état du verrouillage. Apple pourrait ajouter des notifications ici, mais la façon dont iOS gère les notifications obligerait probablement votre appareil à avoir constamment besoin de mettre à jour l’affichage avec le contenu. Cela pourrait être un épuisement de la batterie.

Résumé du matin

Votre iPhone peut actuellement vous proposer un récapitulatif des notifications en fin de journée. La société est même en train de reconcevoir cette interface utilisateur dans iOS 15.2, qui est en cours de développement. Je propose un résumé du matin qui pourrait empiler des widgets que votre iPhone pense que vous regardez fréquemment. Certains d’entre vous voudront peut-être simplement laisser votre iPhone afficher la météo et les événements de manière persistante. Mais cela encombre l’expérience. Ils n’ont vraiment besoin de se présenter que lorsque vous en avez absolument besoin. En combinant le résumé du matin avec des notifications de widget proactives, ils seront là chaque fois que vous en aurez besoin et jamais quand vous n’en aurez pas besoin.

Conclusion

Que pensez-vous de certaines de nos idées pour l’écran de verrouillage de l’iPhone ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

