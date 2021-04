Concept: il est temps pour le MacBook Air d’obtenir son moment iBook après la réinvention de l’iMac

Après que l’iMac d’origine ait pris d’assaut le monde avec son design coloré magnifique et non conventionnel, Apple a décidé d’emballer un iMac-to-go et de l’appeler iBook. C’était en effet tout ce qu’était l’iMac, dans un format d’ordinateur portable et il était disponible dans une gamme de couleurs vives tout aussi amusantes. Il est devenu le cahier d’étudiant de facto, la machine accessible et amusante pour l’utilisateur moyen, et il est allé là où les autres cahiers n’étaient pas disposés à aller. Avec le lancement de l’iMac M1 entièrement réinventé, je pense et j’espère certainement que nous verrons une réinvention du MacBook Air qui agit très comme l’iBook. Ce devrait être le dernier iMac, seulement pour aller.

Nous venons de voir ce qu’Apple est capable de faire avec les facteurs de forme Mac lorsqu’ils ne sont pas contraints par Intel. Le nouvel iMac est un produit complètement différent. En fait, il est difficile de croire qu’il fait partie de la même gamme de produits que la précédente. Lorsque Apple a lancé les 3 premières machines M1 en novembre dernier, elles semblaient identiques mais étaient complètement neuves à l’intérieur. Je ne suis pas tout à fait sûr de l’idée de conserver les conceptions existantes. Cela aurait pu être pour les rendre plus accessibles et plus familiers. Cela aurait aussi pu simplement être eux qui ont lancé de nouveaux Mac avec Apple Silicon avant la fin de 2020.

L’iMac G3 coloré a cédé la place à l’iBook G3 coloré

Le nouveau MacBook Air avec M1 est un triomphe absolu. C’est l’un des meilleurs produits qu’Apple vend actuellement et c’est le meilleur ordinateur portable grand public sur le marché à l’heure actuelle. Mais avec ce nouvel iMac étant si radicalement différent, il est difficile de ne pas imaginer toutes les façons dont Apple pourrait faire passer le MacBook Air au niveau supérieur.

Technologiquement, le MacBook Air est déjà un iMac à emporter. Mais il n’y a rien de particulièrement ludique ou intriguant dans son design. Il ressemble à pratiquement tous les autres ordinateurs portables Mac lancés depuis 2008. Il a des cadres noirs, un clavier noir, un boîtier unibody argenté et un écran de 13 pouces. Il pourrait bénéficier de couleurs amusantes, d’un clavier blanc frais, d’un écran plus grand avec des cadres gris clair plus fins et d’une forme raffinée. De plus, les couleurs sont désormais un élément clé de ce qui fait de l’iPad Air, l’iPad Air. Pourquoi le MacBook Air devrait-il être différent?

Mon concept (approximatif) pour un nouveau MacBook Air inspiré de l’iMac M1

Les couleurs offertes par Apple à l’iBook original différaient de celles utilisées dans l’iMac, donc naturellement, je pense que le MacBook Air aurait sa propre série de couleurs uniques qui sont quelque peu similaires. Il pourrait avoir un écran plus grand de 13,5 ″ ou même de 14 ″ en fonction de la finesse qu’ils voudraient avoir sur les lunettes. J’adorerais aussi qu’ils soient uniformes de tous les côtés, comme l’iPad Pro. Je veux vraiment les voir supprimer le texte du nom du produit sous l’écran s’ils veulent garder le logo Apple hors du menton de l’iMac.

Il est certainement possible que le premier MacBook radicalement différent ne soit pas un produit existant, mais un tout nouveau ou un produit de retour. Je pouvais facilement voir Apple ramener à nouveau le MacBook sans nom. Mais l’histoire reste la même. Apple doit apporter la même quantité de plaisir et d’optimisme que le nouvel iMac à un ordinateur portable.

Je sais que le nouveau design de l’iMac est source de division. Ce n’est pas pour tout le monde (autant que je ne comprends pas ça). Je pense que c’est l’un des plus beaux Mac jamais fabriqués. L’ardoise de couleurs est superbe. Les lunettes blanches sont plus optimistes et égayeront votre journée. Ils se sentiront plus naturels dans n’importe quel espace. De plus, ils rendent hommage aux lunettes blanches des iMac G4, G5 et du premier modèle Intel. C’est la meilleure des versions les plus emblématiques de l’iMac dans un design époustouflant.

Soyons clairs, ces nouveaux iMac n’étaient pas faits pour les pros. Ils sont suffisamment puissants pour être utilisés par des professionnels s’ils veulent les acheter, mais ils sont faits pour l’utilisateur moyen. Ces nouveaux iMac sont plus fidèles à la vision originale que même plusieurs des modèles précédents. Je suis sûr qu’il y a des ordinateurs de bureau professionnels Apple Silicon sur le chemin et il ne fait aucun doute que de nouveaux ordinateurs portables professionnels sont également en route. Alors imaginez cet hypothétique MacBook Air coloré comme un produit de consommation amusant. Ce n’est pas celui que les utilisateurs hardcore utiliseront pour toute la nuit des sessions Final Cut Pro ou pour compiler des applications massives… même s’ils le pourraient absolument.

