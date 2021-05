Concept imagine l’iPhone SE avec une caméra perforée

L’iPhone SE est le smartphone le plus abordable d’Apple, et pour y parvenir, la société fait toujours des compromis – comme ne pas adopter les dernières et meilleures technologies. Cependant, il y a une rumeur suggérant que l’iPhone SE obtiendra une refonte avec une caméra frontale perforée d’ici 2023, et Apple Lab a créé un concept montrant exactement cela.

L’iPhone SE de première génération ressemble à l’iPhone 5s, tandis que la deuxième génération (qui est l’actuelle) est basée sur l’iPhone 8 de 4,7 pouces. Pour sa troisième génération, ce concept iPhone SE imagine un appareil qui ressemble à l’iPhone. 12 avec des bords carrés et des lunettes réduites.

En 2017, l’une des choses qui a rendu possible la conception bord à bord de l’iPhone X était Face ID, car Apple s’est débarrassé du bouton d’accueil avec Touch ID. Bien que Face ID soit maintenant disponible dans d’autres produits, il s’agit toujours d’une technologie coûteuse qui ne rentrerait probablement pas dans un iPhone SE moins cher. Il pourrait y avoir deux solutions à cela: Touch ID et une caméra perforée.

Comme nous l’avons déjà vu dans l’iPad Air 2020, Touch ID peut également être implémenté sur le bouton d’alimentation de l’appareil, permettant une authentification sécurisée sans avoir besoin d’un bouton d’accueil ou même des capteurs Face ID plus coûteux. Sans ces capteurs, Apple pourrait simplement déplacer le haut-parleur vers le bord supérieur de l’iPhone et adopter une caméra frontale perforée.

Bien que cette idée puisse paraître folle, ce n’est pas totalement impossible. L’analyste Ross Young a déclaré le mois dernier qu’Apple travaillait sur deux nouveaux modèles d’iPhone SE: l’un sera une version améliorée du modèle SE actuel avec 5G et un nouveau processeur, tandis que l’autre aura un tout nouveau design avec une caméra perforée. et un écran de 6,1 pouces.

Alors que l’iPhone SE rafraîchi avec 5G est attendu l’année prochaine, il est peu probable que la version repensée soit introduite avant 2023. L’analyste fiable Ming-Chi Kuo a également déclaré récemment qu’Apple prévoyait de remplacer la conception actuelle de l’encoche «par un nouvel iPhone. conception d’affichage perforé. » Kuo, cependant, fait valoir que le nouveau design sera introduit pour la première fois dans l’un des modèles d’iPhone 14 l’année prochaine.

Quoi qu’il en soit, le concept créé par Apple Lab est assez intéressant et nous donne une idée de ce à quoi devrait ressembler cet appareil.

Aimeriez-vous avoir un iPhone comme celui-ci? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

