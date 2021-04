Concept imagine un nouveau design iMac inspiré de l’iPad et du Pro Display XDR

Nous avons vu plusieurs concepts d’un nouvel iMac alors que des rumeurs suggéraient qu’Apple devrait introduire un modèle repensé de son ordinateur tout-en-un cette année. Alors que les rapports indiquent que le nouvel iMac aura un design similaire au Pro Display XDR et sera également disponible dans plus de couleurs, ce nouveau concept de ConceptsiPhone et Khahn Design montre exactement cela.

Au lieu d’avoir un corps incurvé comme la génération actuelle, l’iMac présenté dans le concept est complètement plat – tout comme le Pro Display XDR. Cependant, le corps est beaucoup plus fin que l’écran externe coûteux d’Apple et a également des coins arrondis, ressemblant davantage à l’iPad Pro et à l’iPad Air de 4e génération.

Il était peut-être difficile d’imaginer un ordinateur de bureau aussi fin qu’un iPad il y a quelques années, mais maintenant, cela devient plus plausible avec les puces Apple Silicon, qui sont plus efficaces et ne nécessitent pas d’énormes fans. L’idée du concept est essentiellement d’avoir un iPad Pro géant attaché à une version plus simple du support Pro d’Apple.

L’iMac de première génération a été introduit dans cinq couleurs différentes, et des rumeurs récentes indiquent que plus de couleurs viendront sur le nouvel iMac – qui n’est actuellement disponible qu’en argent. L’iMac dans le concept a cinq couleurs différentes, la plupart basées sur la gamme actuelle d’iPad Air: bleu, or rose, noir, rouge et vert.

Vous pouvez voir plus de détails sur ce concept dans la vidéo ci-dessous:

Bien qu’Apple organisera un événement spécial mardi, on ne sait pas si l’iMac repensé sera disponible maintenant ou plus tard cette année. Cela étant dit, le concept ne fait que renforcer le fait que l’iMac a besoin d’un nouveau look plus moderne.

Découvrez plus d’images du concept sur la page Web de Khahn Design.

