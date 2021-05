Concept imagine une toute nouvelle approche de l’encoche iPhone

Nous nous attendons à une encoche iPhone plus petite cette année, mais un concepteur a mis au point un concept avec une toute nouvelle approche de l’encoche.

Au lieu d’une encoche centrale pour accueillir des éléments tels que la caméra frontale et la technologie Face ID, le designer Antonio De Rosa imagine de soulever la technologie frontale au-dessus de l’écran avec un design décalé funky …

Les premiers rapports suggérant que l’iPhone 13 aurait une encoche plus petite que l’iPhone 12 remontent à janvier. Le mois dernier a vu des photos de protecteurs d’écran basées sur cette attente.

En corroboration avec les rapports précédents, les images montrent comment l’encoche devient plus petite en largeur alors que la hauteur de l’encart reste à peu près la même. Apple parvient à réduire la largeur en soulevant l’écouteur vers le haut et dans le cadre supérieur de l’écran. Les composants infrarouge et caméra restent dans la zone de l’encoche visible.