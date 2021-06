Concept : le suivi proactif des aliments avec un glucomètre sur Apple Watch serait transformateur

Deux rumeurs circulent depuis un certain temps maintenant : la première est que l’Apple Watch de cette année adoptera un moniteur de glucose, et la seconde est que l’application Santé gagnera en suivi des aliments. Si ces deux éléments sont vrais, ils pourraient transformer ensemble les personnes atteintes de diabète et celles qui essaient simplement de manger plus sainement.

Les moniteurs de glycémie ou de glycémie sont des outils essentiels pour les personnes atteintes de diabète. Ils sont essentiellement un élément pour vivre la vie. Si Apple pouvait en insérer une dans l’Apple Watch et la faire fonctionner entièrement sans piqûre de goutte de sang, cela faciliterait non seulement la tâche des gens, mais la rendrait également plus naturelle.

Si Apple Watch pouvait surveiller en permanence votre glycémie, elle pourrait également détecter quand vous avez probablement mangé. Si votre glycémie augmente, votre montre peut indiquer que vous avez probablement consommé quelque chose de riche en sucre. Il pourrait envoyer une notification, comme celle qui apparaît lorsque la montre détecte que vous vous entraînez.

Ce qui pourrait rendre ces notifications encore meilleures, c’est si elles avaient des suggestions intelligentes basées sur le temps. S’il détecte un pic le matin, il peut vous suggérer une liste d’aliments couramment consommés à cette heure de la journée. La même chose pourrait arriver à l’heure du déjeuner et du dîner. Plus vous enregistrez d’aliments, plus la montre vous connaît. Il suggérerait éventuellement des aliments que vous mangez couramment plutôt que des suggestions générales pour ce moment de la journée.

Cela faciliterait l’exploitation forestière des aliments consommés par tout le monde. L’une des choses les plus frustrantes dans la tenue de journaux alimentaires est de devoir saisir manuellement chaque liste. Si votre Apple Watch pouvait détecter les effets des aliments sur votre corps et suggérer intelligemment une liste d’aliments que vous mangez normalement, cela rendrait les journaux alimentaires faciles à utiliser pour tout le monde.

Vraisemblablement, Apple inclurait une application dédiée “Glucose” sur la montre. En fait, je m’en suis moqué il y a quelques mois et je l’ai rafraîchi pour ce concept particulier. En plus des notifications, si vous effectuez une lecture manuellement, la montre peut vous permettre d’associer un aliment enregistré à cette lecture.

Une application alimentaire distincte pourrait vous montrer tous les aliments que vous avez enregistrés avec votre montre ou votre iPhone dans l’application Santé. Vous pouvez voir ce que vous avez mangé par jour, semaine ou mois. Bien sûr, si vous choisissez d’utiliser l’application Glucose en tandem avec l’application Food, elle pourrait vous montrer vos lectures de glucose au moment où vous avez mangé un aliment particulier.

L’Apple Watch est déjà devenue un outil de suivi de la santé incroyablement puissant, et chaque année, Apple semble ajouter plus de métriques que vous pouvez suivre. Le suivi de vos habitudes alimentaires et de votre glycémie pourrait instantanément ouvrir la montre à plus de clients et aider à changer des vies dans le processus.

Que pensez-vous du potentiel d’Apple pour le suivi des aliments et la surveillance du glucose sur iPhone et Apple Watch, respectivement ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :