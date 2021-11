Concept : les AirPod ont dépassé le menu Bluetooth, ils méritent leur propre application

L’un des principaux attraits des AirPod a toujours été leur capacité à être essentiellement invisibles, à la fois pour l’utilisateur et pour les personnes qui l’entourent. Lorsqu’ils ont été introduits pour la première fois, ils avaient essentiellement deux caractéristiques, la possibilité de jouer de la musique et la possibilité de parler à Siri avec un robinet. Mais au cours des 5 dernières années, Apple a ajouté de nouvelles fonctionnalités à la fois par le biais de révisions matérielles et de mises à jour logicielles qui nous amènent à nous demander si les AirPod méritent leur propre application compagnon sur iPhone. Voici à quoi nous pensons que cela devrait ressembler.

Les AirPod sont devenus de plus en plus importants dans la vie des gens, à tel point que je dirais qu’ils sont désormais un accessoire indispensable pour l’iPhone. Au fur et à mesure qu’ils progressent, il devient de plus en plus difficile pour les utilisateurs de trouver les fonctionnalités ajoutées par Apple. Cela ne veut même pas dire que la société traite toujours les AirPod comme tout autre appareil Bluetooth dans le menu des paramètres.

Une application compagnon AirPods ressemblerait probablement à l’application Watch. Il y aurait un simple onglet principal avec tous les paramètres auxquels vous voudriez un accès rapide. Beaucoup d’entre eux sont extraits du menu Bluetooth et de la page à propos. En haut, vous pouvez voir vos AirPod actuellement utilisés, rechercher des paramètres, vérifier le niveau de votre batterie et passer à une autre paire d’AirPod que vous souhaitez peut-être utiliser.

Il existe trois groupes de cellules qui incluent des options de paramètres pertinentes. Le premier groupe comprend des commandes matérielles telles que la possibilité de personnaliser le fonctionnement des boutons, d’activer ou de désactiver la détection de la tête et d’essayer l’audio spatial.

En dessous de ce groupe, vous pouvez voir des informations sur vos AirPod, personnaliser les paramètres du réseau Find My et, oui, télécharger les mises à jour logicielles. L’un de nos plus gros problèmes avec les AirPod est la façon dont le logiciel Apple Seeds met à jour les utilisateurs. Ils sont invisibles et franchement, un coup de dés. Il n’y a techniquement aucun moyen d’invoquer réellement une mise à jour logicielle. Il vous suffit d’attendre que cela arrive à vos AirPod, de vérifier l’écran à propos et d’espérer le meilleur. Ainsi, comme tous les autres appareils auxiliaires importants d’Apple, les AirPod devraient avoir un volet de mise à jour logicielle qui affiche les nouvelles fonctionnalités et vous avertit lorsque des mises à jour sont disponibles.

L’onglet du milieu de l’application Watch abrite la galerie de cadrans de la montre, mais il n’y a rien de comparable à y mettre pour les AirPod. Je me suis donc tourné vers une idée que j’ai eue pour aider à atténuer les problèmes de concurrence avec l’App Store et les services Apple. Ils pourraient ajouter un nouvel onglet d’applications qui présente des applications et des services pour la musique, les podcasts, les sons et les vidéos.

Découvrir de nouvelles choses

À l’instar de l’application Watch et de l’application Tips, l’onglet Découvrir peut renseigner les utilisateurs sur des fonctionnalités qu’ils ne connaissent peut-être pas. Il pourrait également servir de pseudo-salle de presse pour Apple pour informer les gens des nouvelles fonctionnalités et des mises à jour logicielles. Lorsque quelqu’un souhaite résoudre un problème avec ses AirPod, il peut venir ici. Ce serait un endroit centralisé pour en savoir plus sur vos AirPod, quel que soit le modèle.

Apple pourrait inclure la prise en charge des écouteurs et des écouteurs Beats dans cette application s’ils le souhaitent. Mais je pense qu’ils voudraient les garder séparés. Après tout, ils n’ont pas d’onglet dédié sur Apple.com comme le font actuellement les AirPod.

Que pensez-vous de l’idée qu’Apple crée une application AirPods dédiée pour gérer les paramètres et télécharger les mises à jour logicielles ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

