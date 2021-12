Concept : les AirPods Max viennent d’avoir un an ; voici ce que nous aimerions voir dans la prochaine version

Les AirPods Max ont officiellement un an. Cela signifie que nous nous approchons probablement de la première révision, en supposant qu’Apple envisage de les conserver. Il existe de nombreuses façons dont Apple pourrait améliorer ces excellents écouteurs supra-auriculaires. Mais, nous voulions penser de manière réaliste. Que pourrait réellement faire Apple pour mettre à niveau les AirPods Max ?

Un certain niveau de résistance à l’eau

Les AirPods Max sont mon produit préféré qu’Apple fabrique en ce moment, mais il leur manque un élément essentiel qui rend les AirPods et les AirPods Pro géniaux : la résistance à la sueur et à l’eau. La principale raison pour laquelle je ne porte pas d’AirPods Max à l’extérieur est que je crains les dommages causés par les liquides de quelque nature que ce soit. Une tempête de pluie soudaine pourrait les tuer en quelques secondes, et une course intense pourrait empester les oreillettes. Si Apple pouvait sceller les AirPods Max de manière à les rendre plus résistants à l’eau, même s’ils ne sont pas nécessairement étanches, nous serions ravis.

Chargement USB-C + MagSafe

Comme les autres AirPods, les AirPods Max utilisent la foudre pour se recharger. Mais, ils seraient bien mieux servis en ayant un connecteur USB-C. Les AirPods Max sont nettement plus gros que les AirPods ou les AirPods Pro et prennent donc un peu plus de temps à se charger. En passant à l’USB-C, l’entreprise a pu non seulement étendre la compatibilité, mais aussi augmenter les vitesses de charge. Le passage à l’USB-C pourrait également faciliter l’utilisation des AirPods Max câblés pour un plus grand nombre de personnes. Le câble propriétaire Lightning vers jack 3,5 mm est obscur et parfois difficile à trouver.

MagSafe est arrivé sur AirPods et AirPods Pro cette année, et nous aimerions le voir également sur AirPods Max. Les AirPods Max sont suffisamment grands pour accueillir un puissant anneau d’aimants MagSafe. Étant donné que la charge magnétique ne fonctionne pas bien avec l’aluminium, l’anneau pourrait être intégré au boîtier. Apple pourrait mettre un connecteur Lightning dans le boîtier qui se branche sur les écouteurs lorsqu’ils sont insérés dans le boîtier. Ensuite, vous pouvez simplement déposer la rondelle MagSafe sur le boîtier.

Offrir plus d’options de personnalisation

Avant la sortie des AirPods Max, il y avait longtemps eu des rumeurs sur des tasses et des bandeaux interchangeables. Et bien que vous puissiez en effet les modifier sur les AirPods Max actuels, Apple n’annonce pas la possibilité de personnaliser vos écouteurs. La société vend des remplacements d’oreillettes dans chaque couleur, mais ils sont chers et ne sont pas vendus dans les magasins Apple. Vous ne pouvez pas non plus acheter le boîtier AirPods Max séparément, et si vous vouliez changer le serre-tête en raison de dommages ou parce que vous vouliez mélanger les couleurs, vous n’avez pas de chance.

Apple devrait commencer à vendre les trois composants de l’emballage individuellement et dans toutes sortes de couleurs différentes. Ils pourraient même changer de couleur selon les saisons avec les bracelets Apple Watch et les étuis pour iPhone. Cela m’amène à la prochaine chose que nous aimerions voir : des couleurs fraîches.

Rafraîchissement saisonnier des couleurs

Les AirPods Max sont actuellement disponibles en cinq couleurs : argent, gris sidéral, vert, rose et bleu. Ces couleurs s’harmonisent parfaitement avec les cinq options dans lesquelles l’iPad Air 2020 est disponible. Mais soyons clairs, ce sont les couleurs de la saison dernière et elles ne correspondent pas aux produits Apple 2021. Nous aimerions voir les AirPods Max obtenir au moins trois nouvelles nuances pour correspondre à l’iPad mini : starlight, un nouveau rose plus rose et violet.

Les trois couleurs sont superbes lorsqu’elles sont appliquées aux AirPods Max, et elles accentuent vraiment le design unique des écouteurs. En fait, ces couleurs rétro ont l’air comme à la maison. Les AirPods Max ont un aspect rétro purement visuel, et ces couleurs complètent vraiment le look.

Abaisser ce prix de 549 $

Apple a facturé à beaucoup de gens les AirPods Max. Ils sont incroyablement chers à 549 $. Et tandis que certains d’entre nous pensent qu’ils valent chaque centime, il semble que le produit ne bouge vraiment que lorsque le prix baisse. Au cours des derniers mois, les partenaires commerciaux d’Apple ont réalisé des ventes qui ont rapidement vendu les AirPods Max. Le sweet spot semble se situer entre 400 $ et 500 $. À l’heure actuelle, les AirPods Max sont disponibles chez Best Buy pour 455,99 $ et chez Target pour 479,99 $.

Apple devrait au moins les ramener à un prix correct de 499 $. Les AirPods Max pourraient être aussi omniprésents sur le plan culturel que les AirPods ordinaires si davantage de personnes pouvaient les obtenir. Rendre le prix encore plus bas, comme 399 $ ou 449 $, les ferait probablement exploser.

Que changerais tu?

Rien n’indique qu’Apple soit sur le point de sortir des écouteurs AirPods Max de deuxième génération de sitôt, mais nous espérons que la société travaille à l’amélioration de l’un de ses meilleurs produits. Que voulez-vous qu’Apple change dans la prochaine génération d’AirPods Max, en supposant que nous les obtenions ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

