Concept : Les applications de style note rapide sont la clé d’un avenir plus productif pour l’iPad

Lorsque Apple a dévoilé iPadOS 15, de nombreux utilisateurs expérimentés d’iPad ont été déçus que des changements plus importants n’aient pas été apportés. Mais une fonctionnalité est devenue très populaire et c’est une note rapide. Quick note est la première applet qui peut librement flotter et redimensionner par rapport à d’autres applications à part entière. La note rapide est assez utile et assez intelligente, permettant aux utilisateurs d’ajouter des liens, des données riches et des dessins. Mais que se passerait-il si ce même paradigme d’interface utilisateur était utilisé pour d’autres outils ?

Tout d’abord, parlons de deux applications qu’Apple refuse apparemment d’apporter à l’iPad. Calculatrice et Météo sont deux applications iPhone indispensables que les utilisateurs réclament depuis des années sur iPad. Pourquoi ne pas utiliser la même interface utilisateur que la note rapide pour apporter ces deux applications à iPadOS ?

Lorsque vous avez besoin d’une calculatrice, il vous suffit de faire glisser votre doigt depuis le coin de l’écran. Vous pouvez rapidement faire des équations et même copier/coller des nombres dans des documents. Cela serait particulièrement utile lorsque vous travaillez dans des applications telles que Google Sheets, Numbers et Excel.

Calculatrice et applets météo

La météo serait utile lorsque vous planifiez un voyage ou que vous êtes sur le point de sortir de chez vous. Balayez simplement depuis le coin et vérifiez les prévisions. Maintenant, vous vous demandez probablement comment vous pourriez basculer entre ces applets rapides de style note. J’imagine un simple bouton juste en dessous de la pince en haut de la fenêtre. Appuyez ou cliquez dessus et vous obtiendrez un menu contextuel d’autres applets.

Apple pourrait proposer plusieurs applets intégrés en plus de la calculatrice, de la météo et des notes. Et si vous pouviez ouvrir une page Web dans une fenêtre Safari flottante, modifier vos commandes HomeKit, vous déplacer dans votre Apple TV et trouver des éléments manquants ?

Changer votre application dans Quick Note

Maintenant, il y a beaucoup d’applications qui n’ont pas de sens pour un système de style Quick Note comme celui-ci. Il est préférable pour de nombreuses applications de rester en plein écran ou en vue fractionnée. Mais je peux penser à plusieurs développeurs qui pourraient créer d’excellentes applets tierces pour l’interface utilisateur Quick Note. Une API permettant aux développeurs de créer de petites fenêtres flottantes serait une énorme aubaine pour les utilisateurs expérimentés.

Ce type de nouvelle fonctionnalité vous permettrait effectivement d’avoir quatre applications à l’écran à la fois. Deux en vue fractionnée, une en diaporama et une en Quick Note. Étant donné que Quick Note est redimensionnable à la rigueur, vous pouvez également choisir de travailler davantage avec ces applets.

Safari, Notes, Calculatrice, Météo et Télécommande

Que pensez-vous de Quick Note ? Pensez-vous qu’Apple devrait créer davantage d’applets de style Quick Note ? Voulez-vous que les développeurs tiers puissent créer leurs propres outils pour le système ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :