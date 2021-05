Concept: les podcasts Apple ont tellement de potentiel, voici quelques moyens de passer au niveau supérieur

Apple Podcasts est le AM ​​au FM d’Apple Music. Les deux applications devraient être presque à égalité à tout moment, en particulier maintenant que l’entreprise transforme les podcasts en une application comprenant des abonnements payants. L’application n’a pas toujours reçu l’amour qu’elle mérite, mais cela commence à changer. Il existe de nombreuses façons pour Apple de faire passer l’application de podcasts au niveau supérieur alors qu’elle entre dans une nouvelle ère. Voici quelques-unes de mes idées…

On peut dire que le composant le plus important de toute application de lecture audio est l’écran de lecture en cours. C’est là que les auditeurs passent le plus clair de leur temps. L’écran en cours de lecture actuel pourrait nécessiter du travail. Ce n’est pas aussi à jour que le lecteur Apple Music iOS 14, mais cela peut tout à fait l’être.

La première étape consiste à rendre tout l’arrière-plan aussi coloré que possible en prenant l’illustration du podcast et en la brouillant en plein écran. C’est un petit ajustement visuel, mais cela a fait une énorme différence dans Apple Music. Sur le plan fonctionnel, il existe également des moyens d’améliorer l’écran de lecture en cours. Les chapitres peuvent être déplacés à l’avant et au centre avec un bouton dédié dans le coin inférieur gauche. Au lieu de faire défiler sous l’intégralité de l’écran de lecture en cours pour y accéder, ils apparaissaient exactement là où les paroles le seraient dans l’application Musique.

Une fonctionnalité vraiment innovante que je peux voir Apple faire à un moment donné dans le futur est davantage axée sur l’accessibilité. Les paroles de l’application musicale étaient un ajout amusant, mais les transcriptions dans les podcasts pourraient être infiniment plus utiles. Ceux qui sont sourds ou malentendants peuvent voir l’audio d’un podcast transcrit en temps réel. Le texte peut également défiler avec l’indicateur de durée afin que vous puissiez voir exactement à quelle heure ce texte s’est produit.

Plus de façons de monétiser

Apple lance des abonnements payants aux podcasts dans quelques semaines seulement, mais tous les podcasteurs ne souhaitent pas proposer un abonnement payant. En fait, beaucoup d’entre eux gagnent de l’argent en utilisant des marchandises ou des goodies numériques. Apple pourrait permettre aux podcasteurs de télécharger des listes de produits via Apple Podcasts Connect et proposer aux auditeurs une page de magasin dédiée dans l’application de podcasts.

Il pourrait s’intégrer directement avec des marchands populaires comme Cotton Bureau ou Gumroad pour proposer des achats et des téléchargements. Apple pourrait le faire de deux manières. La première consiste simplement à créer des liens vers ces pages de magasin. Dans ce cas, ils n’obtiendraient pas une part importante de l’achat. S’ils s’associent à ces marchands, ils pourraient bénéficier d’une répartition des revenus similaire à 70/30, comme ils le feront pour les abonnements.

Meilleure organisation

Les onglets Parcourir et Bibliothèque doivent être optimisés pour mieux prendre en charge les abonnements et les réseaux de podcast. J’aimerais pouvoir parcourir les podcasts par réseau de podcasts et voir les abonnements proposés.

Dans l’onglet Bibliothèque, j’aimerais voir de nouvelles catégories pour ces réseaux et pour vos abonnements payants. Il serait également utile de mettre en signet des moments individuels dans un podcast en plus des épisodes complets. Apple vous montre également une grille d’émissions récemment suivies sous vos catégories. Je serais ravi de les voir vous laisser choisir de montrer des émissions que vous jouez fréquemment à la place.

Découverte avec les radios

Apple Music propose de nombreuses stations de radio dédiées qui diffusent de la musique selon un horaire régulier. Il existe des émissions et des stations spécifiques qui jouent différents genres. Apple pourrait lancer des stations de radio Apple Podcasts pour différents genres d’émissions. Ils pourraient régulièrement faire pivoter différents épisodes en vedette pour aider les gens à trouver quelque chose à écouter lorsqu’ils ne sont pas sûrs de ce qu’ils veulent.

Je peux voir des stations de podcast comme Apple Podcasts Comedy ou Apple Podcasts Business. Il pourrait y avoir une station de sports, une vraie station de crime, une station de nouvelles et tant d’autres.

Donne-moi juste une liste

Mon plus gros reproche personnel avec l’application Apple Podcasts est l’onglet Écouter maintenant. Actuellement, il vous montre une liste horizontale de ce qui se passe ensuite. Ce sont des épisodes d’émissions que vous suivez. Mais je préférerais de loin qu’Apple fasse apparaître la page des derniers épisodes. Je veux qu’il agisse comme un flux plutôt que comme un guide organisé.

Apple peut déplacer les «émissions susceptibles de vous plaire» et les «épisodes susceptibles de vous plaire» dans l’onglet des suggestions. Lorsque je lance mon client de podcast, je veux juste voir les derniers épisodes de mes abonnements. Je ne veux pas que quelqu’un d’autre essaie de me dire immédiatement d’écouter une autre émission.

Conclusion

L’application Podcasts a reçu un certain nombre de modifications de l’interface utilisateur dans iOS 14.5 et elles ont contribué à améliorer considérablement l’expérience. Mais il existe de nombreuses autres façons d’améliorer ce qui est sur le point de devenir l’une des applications les plus importantes de votre iPhone. J’espère qu’iOS 15 inclura des changements plus importants dans l’application de podcast et que les abonnements payants prendront leur envol. Cela incitera davantage Apple à améliorer continuellement l’application.

Que pensez-vous de ces idées pour améliorer l’application Apple Podcasts? Avez-vous des suggestions? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: