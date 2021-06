Concept : les sons de fond dans iOS 15 devraient avoir leur propre application avec un son spatial, une minuterie de mise en veille, etc.

Quelques semaines avant la WWDC, Apple a présenté en avant-première quelques nouvelles fonctionnalités d’accessibilité qui arriveront plus tard cette année. L’une de ces fonctionnalités était les bruits de fond, qu’Apple prévoit d’intégrer dans iOS 15. Les bruits de fond sont en fait des fonctionnalités de bruit blanc intégrées avec des options d’accessibilité supplémentaires. Ces nouvelles fonctionnalités sont cachées dans l’application Paramètres et ne sont pas facilement détectables. Nous pensons qu’ils sont si importants qu’ils justifient leur propre application à l’avenir, et elle devrait s’appeler “Sons”.

Les applications de bruit blanc et de bruit de fond sont incroyablement populaires, et il y en a de très bonnes sur l’App Store. Mais Apple a une opportunité unique de créer une démo incroyable pour l’audio spatial. Ils ont également un accès spécial aux fonctions du système qui permettent à ces sons de jouer à tout moment, même avec d’autres flux audio.

Apple a toujours mis l’accent sur l’audio, de la musique aux podcasts en passant par les livres audio. Mais les bruits de fond sont tout nouveaux pour Apple, et ils pourraient certainement avoir besoin de plus d’amour. En fait, nous pensons qu’ils devraient être sur un pied d’égalité.

Maquette d’un logo Apple Sounds et d’une marque verbale

Une application de sons pourrait fonctionner de manière très similaire aux applications Musique et Podcast. Ils pourraient avoir des interfaces utilisateur simples avec un accès rapide à vos bruits de fond fréquemment écoutés. Plus important encore, cependant, il aurait besoin d’un excellent écran de lecture. Vous pouvez facilement basculer entre vos sons préférés à la volée et modifier votre sortie sans fil avec AirPlay.

Écrans de lecture en cours avec différents casques et sons

Les magnifiques illustrations peuvent être animées comme les graphiques de l’application météo et, comme l’application Musique, peuvent être agrandies et floues en arrière-plan. En bas à gauche, une minuterie de mise en veille est facilement accessible. Une bascule au centre pourrait vous permettre de personnaliser le paramètre « utiliser lorsque le média est en cours de lecture ». Cela pourrait également vous donner un contrôle audio spatial si vous préférez écouter sans les changements subtils du mouvement.

Différents menus dans l’application des sons

L’interface utilisateur principale peut vous donner une vue en grille de vos sons préférés, comme les albums récemment ajoutés dans Musique. Un mini lecteur apparaîtrait en bas comme les autres applications audio d’Apple.

Une autre chose qu’Apple pourrait faire est d’intégrer les nouvelles fonctionnalités de réflexion de watchOS. Ils pourraient créer un son personnalisé qui se déplace avec l’animation. Votre Apple Watch pourrait même enregistrer votre écoute en tant que session de réflexion.

Reflect dans l’application des sons

Une application Apple Sounds serait un ajout formidable et utile à iOS, ainsi qu’à watchOS, macOS et iPadOS. En ajoutant un son spatial, ils pourraient transporter les utilisateurs vers d’autres endroits pendant qu’ils se détendent avec AirPods Max ou HomePod.

Que pensez-vous du fait qu’Apple crée sa propre application de bruits de fond ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

Image de l’océan (Silas Baisch via Unsplash), Image de flux (Nousnou Iwasaki via Unsplash), Image de pluie (Jan Fillem via Unsplash), Image de bruit blanc (Olga Thelavart via Unsplash), Image de bruit sombre (Ernest Karchmit via Unsplash)

