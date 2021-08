Concept : macOS ‘Mammoth’ devrait redéfinir l’expérience Mac avec des changements majeurs sur le bureau, la barre de menus, les widgets, la recherche et le dock

Plus tôt cette année, nous avons correctement prédit que macOS 12 s’appellerait « Monterey » et avons découvert plus tard des marques Apple renouvelées pour des endroits en Californie. Les deux noms renouvelés étaient en fait « Monterey » et « Mammoth ». Il est naturel de supposer que la version de macOS de l’année prochaine s’appellera Mammoth et que Monterey sera choisi cette année. Alors, que pourrions-nous voir dans macOS 13 en 2022 ? Eh bien, nous ne savons pas encore. Mais nous savons ce que nous voulons voir.

Le nom

Tout d’abord, parlons un peu du nom. Mammoth Lakes, en Californie, est une station balnéaire dans les montagnes de la Sierra. Situé juste à côté du bassin du lac Mammoth se trouve le mont Mammoth. La région est également bien connue pour Red Meadow, qui abrite Rainbow Falls. Mammoth Lakes se trouve être assez proche de Yosemite et d’El Capitan. La ville de Mammoth Lakes se trouve au nord-est de Monterey et se trouve directement entre le parc national de Yosemite et la forêt nationale de Sierra. Autant dire que c’est dans le même quartier que les autres noms macOS.

La marque Mammoth d’Apple déposée et renouvelée par Yosemite Research LLC

La marque déposée d’Apple pour Mammoth a été initialement déposée en mars 2013 aux côtés d’autres noms macOS, mais, contrairement à beaucoup d’autres, Apple a continué à la renouveler de manière continue. C’est probablement parce qu’ils aimeraient l’utiliser pour une future version de macOS. Apple, ou plus précisément, sa société écran “Yosemite Research LLC” a renouvelé le nom de Mammoth le 1er mai de cette année. Il est actuellement actif et répertorié dans la catégorie des biens et services « logiciels d’exploitation d’ordinateurs ». C’est assez transparent. Bien sûr, Apple pourrait choisir d’utiliser un nom différent au cours de l’année prochaine, et nous garderons un œil sur les nouvelles marques potentielles, mais pour le moment Mammoth semble être un bon pari.

Bureau repensé

macOS Big Sur a fait un excellent travail en affinant le bureau Mac, mais il n’a fondamentalement changé aucun de ses comportements. Nous aimerions voir cela changer avec la prochaine version de macOS. Avec Monterey étant principalement plein de petits raffinements plutôt que de grandes idées, nous nous attendons à ce que Mammoth soit une version monstrueuse. La refonte du bureau fait certainement l’affaire. Commençons par l’élément le plus crucial de macOS, la barre de menus. Depuis la création de macOS au milieu des années 80, la barre de menus s’étend sur toute la longueur du haut de l’écran de votre Mac.

Avec Mammoth, nous aimerions voir une barre de menu dynamique et flexible qui peut se réduire et s’agrandir à volonté. Il réserve plus d’espace pour les fenêtres en haut de votre écran et masque une section géante de la barre de menu qui ne sert souvent à rien. Les côtés droit et gauche de la barre de menus s’effondreraient en de petites boîtes en forme de pilule qui flotteraient au-dessus de votre contenu plutôt que d’être verrouillées dans les coins. Si une application a plus d’éléments de barre de menu, la pilule peut se développer et vice versa. De nombreuses applications Mac modernes qui font leur chemin à partir d’iOS n’utilisent même pas beaucoup la barre de menus.

L’image de Mammoth Mountain est une photo prise par Daniel Gregoire et éditée par Parker Ortolani

Des éléments d’interface utilisateur raffinés feraient également leurs débuts dans l’ensemble du système. Une barre d’onglets plus simple et moins intrusive pourrait ressembler davantage à un en-tête d’iOS. Vous pouvez même voir un curseur à flèche arrondie.

Nouveaux boutons de fenêtre

Les boutons de feu stop du Mac sont restés pour la plupart les mêmes depuis l’introduction de Mac OS X, à l’exception du bouton vert qui a été modifié pour déclencher le plein écran dans OS X Lion. Apple a récemment ajouté une nouvelle superposition qui apparaît lorsque vous survolez le bouton vert. Il vous permet de mettre en mosaïque une application de chaque côté de l’écran ou de déplacer entièrement une fenêtre vers un écran différent. Nous pensons qu’ils peuvent aller plus loin. Tout d’abord, nous aimerions voir des boutons de fenêtre qui se rétrécissent et se développent à la volée. Pourquoi? Parce qu’il économise de l’espace et désencombre les barres de titre. C’est une fonctionnalité de l’iPadOS 15 qui, selon nous, fonctionnerait très bien sur macOS.

Survoler le bouton vert le développerait en une pilule verte avec plusieurs options de disposition de la fenêtre. Vous pouvez diviser les applications 50/50, créer une grille de quatre fenêtres ou diviser trois applications verticalement. Si un écran externe ou un iPad compatible side-car est connecté, il peut afficher une option supplémentaire pour déplacer la fenêtre.

Mettez à jour le centre de contrôle et faites du sherlockin’

L’un des utilitaires macOS les plus utiles est Bartender, une application qui vous permet de masquer et d’afficher des icônes dans la barre de menus sur le côté droit de votre écran. Cela permet de gérer de nombreuses icônes différentes si vous avez installé une tonne d’applications. Cela facilite le nettoyage de votre barre de menus. Avec macOS Big Sur, Apple a facilité l’ajout et la suppression d’éléments du nouveau centre de contrôle dans la barre de menus. Si vous voulez un bouton d’affichage dans la barre de menu, faites-le simplement glisser hors du centre de contrôle. Si vous souhaitez le supprimer, faites-le simplement glisser. Apple devrait étendre cela aux icônes de la barre de menus tierces de manière native.

Une nouvelle barre de menus dans le centre de contrôle doit contenir les éléments de la barre de menus que vous souhaitez masquer. Vous pouvez les faire glisser dans et hors du centre de contrôle si vous en avez besoin également. Un autre changement que nous aimerions voir Apple apporter au centre de contrôle est l’ajout d’un nouveau plateau de confidentialité. Il pourrait y avoir deux contrôles. Un qui active et désactive le microphone de votre Mac et un qui active et désactive la caméra intégrée de votre Mac.

Le côté droit du quai s’agrandit

Le côté droit du dock macOS a toujours abrité la poubelle. Avec macOS Mammoth, nous aimerions voir de nouvelles icônes introduites. Le premier est la bibliothèque d’applications. Apple a introduit la bibliothèque d’applications dans iOS 14 l’année dernière et l’apporte cette année à l’iPad avec iPadOS 15. Il est tout à fait naturel qu’elle se retrouve également sur le Mac.

Une autre chose que nous aimerions voir est un bouton dédié pour déclencher des widgets. Apple a supprimé Dashboard de macOS avec Catalina, et les nouveaux widgets introduits dans Big Sur pourraient bénéficier d’une plus grande exposition.

Widgets de bureau

Les widgets sont actuellement masqués hors écran à droite avec vos notifications. Ils méritent leur propre endroit où vivre, tout comme ils l’ont fait sur iOS et iPadOS. Apple a déplacé les widgets directement vers l’écran d’accueil sur ces deux plates-formes. Avec macOS Mammoth, nous aimerions les voir sur le bureau.

Cliquer sur l’icône des widgets dans le dock peut masquer et afficher les widgets sur le bureau. Vous pouvez les positionner n’importe où, même sur différents bureaux à l’aide de Mission Control. Nous aimerions voir Apple combiner l’application vieillissante Stickies dans le nouveau système de widgets. Les stickies peuvent déjà être placés n’importe où sur le bureau et peuvent même flotter au-dessus des fenêtres. Le nouveau système de widgets pourrait faire les mêmes choses.

La bibliothèque d’applications remplace le tableau de bord

Alors qu’Apple continue d’unifier les fonctionnalités de ses systèmes d’exploitation, nous sommes sûrs de voir des choses comme la bibliothèque d’applications faire leur chemin vers le Mac. Apple n’a pas itéré sur Launchpad depuis des années, et maintenant que iPadOS a un écran d’accueil plus dynamique, cela n’a plus beaucoup de sens. Beaucoup de gens placent le dossier Applications dans le dock en tant que pile. Pourquoi ne pas simplement en faire un système par défaut intégré afin que tout le monde puisse facilement trouver des applications sur son disque ?

La bibliothèque d’applications n’aurait pas besoin d’occuper tout l’écran, mais flotterait dans une petite fenêtre translucide au-dessus du dock. Vos applications seraient organisées comme sur votre iPhone ou iPad en catégories de l’App Store. Vous pouvez également rechercher et lancer des applications à la volée.

Dossiers d’applications dans le dock

Le côté gauche du dock a toujours été réservé aux icônes d’applications. Avec macOS Mammoth, nous aimerions voir les dossiers d’applications. Les dossiers de fichiers peuvent bien sûr être placés sur le côté droit du dock, mais les dossiers spécifiques aux applications sont sur iOS et iPadOS dans le dock depuis 2010. Ils se trouvent dans le tableau de bord du Mac, mais avec cela obsolète, ils ont besoin d’un nouvelle maison.

Cela devrait être aussi simple que de faire glisser une application dans le dock sur une autre pour créer un dossier. Lorsque vous cliquez pour ouvrir un dossier, il se développe et flotte au-dessus du dock.

Siri + Projecteur

Le design de Spotlight d’OS X Yosemite est resté pendant plusieurs années, et nous aimerions le voir recevoir un peu d’amour. Tout d’abord, le gros bouton de dictée qui se trouve à l’extrême droite de la fenêtre doit être transformé en bouton Siri. Cliquez dessus pour demander la commande Siri plutôt que de simplement dicter une recherche.

Deuxièmement, ajoutez des suggestions Siri. J’avais l’habitude de détester les suggestions que Siri ferait surface pour moi, mais elles sont devenues incroyablement utiles à mesure que Siri est devenu plus intelligent. Au cours de la dernière année, je les ai utilisés plus que jamais. Le widget de suggestions Siri a été le principal endroit où je les ai trouvés utiles. Et si cela était intégré dans la fenêtre de recherche Spotlight ? Cliquez simplement sur commande + espace pour trouver des automatisations utiles.

Scribble arrive sur Mac

Scribble a été une fonctionnalité très utile sur l’Apple Watch et l’iPad. Bien que cela puisse sembler être plus une nouveauté, nous pensons en fait que ce serait très utile en tant que fonctionnalité d’accessibilité dans macOS. Votre Mac pourrait suggérer des mots qu’il pense que vous tapez directement au-dessus du trackpad visualisé à l’écran.

Vous pourrez utiliser Scribble avec un trackpad tactile intégré sur un modèle MacBook moderne ou utiliser le Magic Trackpad 2 sur un Mac de bureau.

Fonds d’écran

Je suis sûr que certains d’entre vous veulent mettre la main sur le papier peint que nous avons conçu pour ce concept. Eh bien, j’ai de bonnes nouvelles pour vous. Nous en avons conçu toute une collection. Le design du papier peint est censé être une évolution naturelle du style de papier peint Big Sur et Monterey, mais adapté pour donner l’impression d’une montagne qui rencontre l’eau.

Il existe plusieurs variantes du papier peint, dont une version en mode sombre et deux minimes. Il existe quatre autres combinaisons de couleurs qui vont bien avec différents tons d’iMac. Vous pouvez trouver les fonds d’écran dans la galerie ci-dessous.

Plus à venir

Ce n’est que la première moitié de notre concept macOS Mammoth. Nous travaillons également d’arrache-pied sur des idées pour les applications intégrées d’Apple et même sur de nouvelles. Restez à l’écoute pour la deuxième partie avec une application Paramètres repensée et un outil intégré pour gérer les fichiers indésirables sur votre Mac. En attendant, faites-nous savoir ce que vous pensez de ces idées pour affiner le système macOS dans les commentaires ci-dessous !

“Notes de version”

macOS Mammoth présente une toute nouvelle conception de bureau avec une barre de menus dynamique, des widgets flottants que vous pouvez placer n’importe où, une bibliothèque d’applications qui organise vos applications installées et des fenêtres avec des commandes raffinées. Les dossiers du dock vous permettent d’avoir plus d’applications que jamais à portée de main. App Snap vous permet de configurer des fenêtres dans différentes grilles en un seul clic. Spotlight vous montre maintenant des suggestions Siri. Control Center a de nouveaux contrôles de confidentialité et une prise en charge des applications tierces. Scribble vous permet de taper en dessinant des caractères avec votre doigt sur le trackpad de votre Mac.

Bureau

Barre de menu dynamique repensée Redimensionne en fonction du nombre d’options fournies par l’application active Le design flottant arrondi se trouve au-dessus de votre contenu Plus d’espace pour vos fenêtres à déplacer vers le haut de votre écran De toutes nouvelles commandes de fenêtre Les boutons de feu stop rétrécissent et s’agrandissent quand vous déplacez votre curseur sur eux Passez la souris sur le bouton vert pour de nouvelles options de capture d’applications avec vue fractionnée

Dock

Placer les dossiers d’applications sur le côté gauche du dock Les dossiers flottent au-dessus du dock lorsque vous cliquez dessus Organisez vos applications dans le dock par catégorie Placez autant d’applications que vous le souhaitez dans un dossier et faites glisser entre les pages La bibliothèque d’applications remplace le Launchpad Cliquez sur l’icône de la bibliothèque d’applications sur le côté droit du dock pour voir toutes les applications sur votre disque Les applications sont organisées par catégorie dans l’App Store Recherchez votre bibliothèque d’applications en un clic L’icône Widgets masque et affiche les widgets du bureau

Widgets

Les widgets ont été libérés du centre de notification Placez un widget n’importe où sur votre bureau Cachez-les et affichez-les tous en un clic Déplacez les widgets entre les bureaux dans Mission Control Épinglez les widgets pour flotter au-dessus des fenêtres de votre application

Centre de contrôle

De nouvelles bascules de confidentialité vous donnent plus de contrôle Allumez et éteignez rapidement votre microphone ou votre caméra à la volée Masquez et affichez les éléments de la barre de menu tiers La nouvelle barre de menu contient les éléments que vous ne voulez pas toujours visibles Faites glisser et déposez-les dans et hors de contrôle centre

Projecteur

Le bouton Siri dédié vous permet de faire des demandes Suggestions Siri disponibles d’une simple pression de touche Sous le champ de texte Spotlight se trouvent des suggestions Siri Lancer un raccourci, ouvrir une application, et plus encore

Griffonner

Dessinez des caractères avec votre doigt sur le trackpad de votre Mac Votre Mac suggère des mots qu’il pense que vous êtes en train de taper Visualisez votre trackpad sur l’écran de votre Mac

