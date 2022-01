Concept Nyx d’Alienware vise à diffuser vos jeux PC sur n’importe quel écran que vous possédez

Pour le CES 2022, Alienware présente son Concept Nyx, qui imagine un avenir où le chargement et la lecture de jeux sur une variété d’écrans peuvent se produire aussi instantanément que la diffusion de musique et d’émissions de télévision. L’idée est simple à première vue (bien que sans aucun doute complexe sous le voile) : grâce au logiciel Nyx, tous vos jeux PC seraient disponibles pour être diffusés sans fil sur une variété d’écrans à la maison, quel que soit l’endroit où vous les avez achetés.

Imaginez que vous jouez à Cyberpunk 2077 sur l’écran de votre PC, mais que vous souhaitez vous déplacer vers le canapé du salon et jouer sur un grand téléviseur. L’idée est que vous pourriez appuyer sur un bouton dans une application, et le jeu échangerait sans fil les écrans, vous permettant de monopoliser le téléviseur pour vous tout seul ou de faire glisser votre jeu à côté d’un autre en mode vue fractionnée. Alienware s’efforce de permettre de diffuser jusqu’à quatre jeux à la fois. Alienware a présenté Nyx à The Verge avec des contrôleurs Concept UFO réutilisés que nous avons vus pour la dernière fois au CES 2020 attachés à une tablette de type Switch.

Voici à quoi ressemble le hub principal dans Concept Nyx, bien qu’il puisse changer s’il se transforme en produit.Photo de Cameron Faulkner / The Verge

Dans la phase conceptuelle, Nyx a besoin d’une machine suffisamment puissante pour exécuter plusieurs jeux à la fois, avec des fonctionnalités réseau pour gérer la distribution de flux à faible latence. On ne sait pas si Alienware a l’intention de sortir son propre matériel, quand cela pourrait être, combien cela pourrait coûter, et si ce que Nyx vise à faire sera un service payant. Il y a clairement beaucoup de questions auxquelles Alienware doit apporter des réponses.

Alors qu’il était encore à l’état de concept, Nyx a fonctionné comme prévu lors de notre session conjointe de Cyberpunk 2077 et Rocket League.Photo de Cameron Faulkner / The Verge

Mais par rapport à Google Stadia et Amazon Luna, Concept Nyx semble conçu pour faciliter l’accès et la lecture de vos jeux PC déjà possédés, avec un niveau similaire de compatibilité des appareils et, peut-être, moins de compromis en termes de qualité visuelle. D’une certaine manière, c’est remarquablement similaire à ce que Valve fait déjà avec sa fonction Remote Play Anywhere – gratuitement, pour démarrer. Cependant, là où Nyx a l’intention de se différencier, c’est en gérant plus de flux à la fois et en tirant des jeux de plusieurs plates-formes.

Il était encourageant qu’Alienware ait réussi à réaliser la démo Nyx pour nous avec succès, en passant d’un affichage à l’autre en quelques secondes seulement entre les passages d’un écran à l’autre. Mais nous devrons l’essayer à la maison et non dans un environnement contrôlé pour voir s’il est prêt pour le monde réel.