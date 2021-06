Concept Partie 1 : Ce que nous aimerions voir l’année prochaine dans iOS 16, et pourquoi nous en parlons maintenant

in

Apple vient de publier la première version bêta d’iOS 15 il y a une semaine, vous avez donc probablement lu le titre et pensé que nous pensons beaucoup trop loin. La réalité est qu’Apple planifie ce sur quoi ils vont travailler au cours de la prochaine année en ce moment. Cela n’aurait aucun sens de créer un concept iOS 16 au début de l’année prochaine après que tous les détails aient été verrouillés. Plusieurs personnes chez Apple nous ont dit que les concepts et les listes de souhaits devraient être rédigés bien plus tôt qu’ils ne le sont habituellement. Nous commençons donc tôt cette fois.

iOS 15 apporte plusieurs améliorations importantes à différentes applications intégrées sur l’iPhone, mais il a apporté très peu de modifications aux fonctions du système. Cela devrait être prévu, étant donné que la sortie de l’année dernière consistait à rafraîchir l’essentiel, comme l’écran d’accueil. Nous divisons ce concept iOS 16 en deux parties distinctes. Celui-ci concerne la mise à jour des systèmes de base, tandis que la seconde moitié se concentrera sur les modifications apportées aux applications et services intégrés d’Apple.

Lorsque nous nous sommes assis pour réfléchir à ce qui pourrait être le plus logique pour les réglages du système dans iOS 16, nous avons examiné quelques-unes des nouvelles fonctionnalités introduites cette année et les principales que nous avons vues pour la première fois l’année dernière dans iOS 14. Ces idées incluent des mises à jour des widgets , handoff, AirPlay, Siri, les sons d’arrière-plan, la bibliothèque d’applications et bien sûr les focus.

Les widgets ne sont pas vraiment appréciés sur l’iPhone avec iOS 15. Il y en a quelques nouveaux intégrés pour les applications d’Apple comme Find My, Game Center et Mail. Mais les widgets ne sont toujours pas vraiment interactifs ou facilement redimensionnables. Nous avons examiné deux des propres applications d’Apple comme de bons exemples pour rendre un widget interactif mais toujours discret.

L’application Home est l’application qui a le plus besoin de widgets interactifs. Ce serait formidable d’allumer ou d’éteindre un produit HomeKit d’un simple toucher à l’aide d’un petit widget. Pour les personnes qui utilisent des scènes, un widget de taille moyenne pourrait inclure vos scènes et vous permettre de basculer entre elles à la volée. Les mémos vocaux bénéficieraient également d’un widget interactif. Imaginez pouvoir prendre un enregistrement vocal directement depuis votre écran d’accueil ou votre écran de verrouillage.

Transfert + AirPlay avec Siri

Une chose que nous aimerions pouvoir faire est d’utiliser Siri pour déplacer le contenu entre les appareils. Cela peut fonctionner avec Handoff ou AirPlay, selon le type de contenu que vous visualisez. Si vous écoutez de la musique ou de l’audio d’ailleurs, vous pouvez dire « Hé Siri, joue-le sur mes AirPods Max » pour vous connecter automatiquement à votre source de sortie préférée.

Imaginons que vous consultiez un album photo dans l’application Photos. Vous pouvez dire “Hey Siri, montre-les à la télévision”, et Siri peut utiliser le contexte pour voir que vous regardez une photo, puis passer à AirPlay l’album sous forme de diaporama sur votre Apple TV. Pour ce qui est de Handoff, disons que vous êtes sur Twitter et que vous dites : « Hey Siri, montre ça sur mon iMac ». Votre iPhone pourrait alors dire à votre iMac d’ouvrir ce lien dans Safari.

Icône de l’écran d’accueil de la bibliothèque d’applications

Cette demande particulière a été inspirée par le nouveau design de la bibliothèque d’applications sur iPadOS 15. La bibliothèque d’applications sur iPhone n’est disponible qu’en glissant sur l’écran d’accueil final. Nous aimerions voir la même icône qui a été placée dans le dock sur iPadOS sur l’iPhone mais mobile à n’importe quel endroit.

Je m’attendrais à ce que la plupart des gens mettent la bibliothèque d’applications dans leur dock pour un accès rapide, mais il serait très utile de mettre sur votre premier écran d’accueil. Cela aiderait les personnes qui continuent à avoir beaucoup de pages, qu’elles soient pleines d’applications ou de widgets.

Bascule de mise au point persistante

Actuellement, lorsque vous activez la mise au point sur iOS 15, vous verrez un petit bouton sous l’horloge sur l’écran de verrouillage pour basculer entre eux. Et bien qu’ils soient accessibles depuis le Centre de contrôle sur l’écran de verrouillage, il serait encore mieux de pouvoir basculer entre les focus à la volée à tout moment. Je propose qu’Apple remplace le bouton de l’appareil photo en bas à droite par un bouton de mise au point. Après tout, vous pouvez déjà glisser vers la gauche pour ouvrir l’appareil photo. Il n’y a pas besoin de deux lanceurs de caméra sur l’écran de verrouillage.

Si vous appuyez sur le bouton de focus, vous obtiendrez un petit menu contextuel qui répertorie vos focus. Faites simplement glisser votre doigt de haut en bas dans la liste pour basculer entre eux. Vous pouvez même désactiver n’importe quelle mise au point et revenir à la disposition normale de votre iPhone. De plus, les focus peuvent désormais changer votre fond d’écran pour mieux mettre en évidence que vous utilisez un focus particulier. En ajoutant ce bouton, vous pouvez activer un focus avant de déverrouiller votre iPhone et le faire même lorsqu’un focus n’est pas activé.

Application de sons de fond

Nous avons publié un article séparé sur la création d’une application “Sons” par Apple l’autre jour, mais nous voulions également l’inclure ici avec quelques ajustements. La nouvelle fonctionnalité de sons de fond d’Apple dans iOS 15 est cachée profondément dans les paramètres d’accessibilité, mais elle pourrait être mise en évidence pour une découverte facile.

Il existe des tonnes de cas d’utilisation pour les bruits de fond. Les applications de bruit blanc sont populaires sur l’App Store et une application dédiée avec un son spatial de meilleure qualité pourrait changer la donne. Personnellement, j’utilise fréquemment une application de bruit blanc et j’aimerais qu’Apple crée sa propre solution.

Plus à venir

Nous travaillons sur d’autres idées pour iOS 16 et elles se concentrent toutes sur les mises à jour des propres applications et services d’Apple. La partie 2 comprendra des éléments tels que la possibilité de commander de la nourriture dans un restaurant dans Maps, un flux de photos partagé pour les amis dans Photos et une galerie de cadrans de montre repensée dans l’application Watch.

Que pensez-vous de ces idées pour iOS 16 ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :