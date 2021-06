Concept Partie 2 : Comment iOS 16 devrait améliorer les applications telles que Photos, Musique, Montre, Horloge, Calculatrice, etc.

Plus tôt cette semaine, nous avons partagé la première partie de notre concept iOS 16 et expliqué pourquoi nous publiions ces idées si longtemps à l’avance, en particulier avec la première version bêta d’iOS 15 qui vient de sortir. Cette première pièce s’est concentrée sur les modifications apportées aux composants du système, tandis que cette pièce se concentre sur des applications individuelles et relie les deux. Nous avons examiné quelques-unes des applications intégrées d’Apple qui, selon nous, pourraient utiliser un peu plus d’amour, ainsi que des moyens pour Apple de s’attaquer à certains de ses plus grands concurrents.

La première partie de ce concept comprenait des mises à jour des widgets sur l’écran d’accueil, une nouvelle icône pour la bibliothèque d’applications sur l’iPhone, de nouvelles bascules de mise au point sur l’écran de verrouillage et des améliorations d’AirPlay et de Handoff.

Ici, nous allons passer en revue ce que nous aimerions voir dans des applications comme Photos, Musique et Cartes, ainsi que des outils comme Calculatrice, Horloge et Montre. Nous avons également passé du temps à réfléchir à des moyens innovants de tirer parti du travail qu’Apple fait avec Siri.

Le propre Instagram d’Apple

Il est clair qu’Apple essaie de repositionner iOS en tant que plate-forme sociale ambiante avec de nombreux changements apportés à iOS 15. Plusieurs d’entre eux semblent cibler Facebook de front. Cela n’inclut même pas les changements de confidentialité qui affectent sans aucun doute la façon dont Facebook fait des affaires. Nous aimerions voir Apple créer un flux dans l’application Photos qui consolide toutes les photos, souvenirs, albums et plus encore que vos amis et votre famille partagent avec vous en temps réel.

Un nouvel onglet “Partagé” au centre de la barre inférieure pourrait vous montrer un flux en temps réel de type Instagram de toutes les photos que vos amis et votre famille partagent avec vous. Vous pouvez même créer un profil, similaire à celui que vous avez dans Messages, directement dans Photos. La conception du flux et des albums sur les profils pourrait adopter le même nouveau style de pile introduit dans les messages dans iOS 15 pour un look élégant et unique.

Dans la vue de profil, vous pouvez voir toutes les photos, souvenirs, vidéos et bien plus d’un ami organisés dans une interface simple et reconnaissable. Dans le flux, vous pouvez laisser un commentaire ou partager cette photo avec un autre ami.

Le retour triomphal de Cover Flow

Le flux de couverture nous manque tous vraiment. Plus que tout, l’application Musique a besoin d’un mode paysage. Nous n’en avons pas eu depuis plus de cinq ans. Avec l’introduction des nouvelles pistes audio spatiales et sans perte, Apple souhaite que les utilisateurs passent plus de temps à simplement profiter de leur musique. Cover Flow était le moyen idéal pour le faire à l’époque.

Apple pourrait ramener la conception de flux de couverture de paysage classique vue pour la dernière fois dans iOS 6 – bien sûr, avec quelques ajustements plus plats et plus modernes. Les albums pourraient être flanqués d’un bouton de chaque côté, le côté gauche vous permettant de basculer entre le flux de couverture et une vue en grille plus simple, tandis que le côté droit vous permettrait de trier vos albums par ajout récent, nombre de lectures et alphabétique.

Lorsque vous appuyez sur un album, au lieu de le retourner de manière skeuomorphe, il pourrait grandir et s’estomper. La liste des pistes serait superposée et offrirait des boutons pour la lecture aléatoire et la lecture, ainsi que les boutons contextuels que vous verriez dans un album en mode portrait.

“Commander avec Apple” dans Maps + Siri

C’est un gros problème, et il faudrait un effort assez important de la part de nombreuses équipes. Nous aimerions qu’Apple crée une nouvelle API pour les applications de commande de nourriture et un nouveau service appelé « Commander avec Apple ». Vous pouvez commander de la nourriture directement dans l’application Maps, mais mieux encore, vous pouvez demander à Siri de commander de la nourriture pour vous.

Siri afficherait les menus et aurait un nouveau bouton de sac à droite de l’orbe en bas de l’écran. Il pourrait garder une trace de tous les articles que vous souhaitez commander et vous permettre de le faire directement avec Apple Pay. Cela pourrait théoriquement fonctionner avec n’importe quel service d’achat qui souhaiterait intégrer le ramassage ou la livraison des produits.

Historique des gains de la calculatrice

La calculatrice intégrée d’Apple est restée pratiquement la même au cours de la dernière décennie. Il a reçu plusieurs fois de nouvelles couches de peinture, mais rien de vraiment nouveau d’un point de vue fonctionnel. Nous aimerions voir Apple ajouter une nouvelle fonction d’historique à la calculatrice afin que vous puissiez voir les équations et les résultats passés.

En haut à gauche, vous appuieriez simplement sur l’icône de l’historique et un modal glisserait vers le haut avec une bande de votre historique mathématique. Vous pourrez voir la date et l’heure à laquelle vous avez fait une équation et effacer toute la bande de tous vos travaux précédents.

En plus de la vue historique, vous pourrez voir l’équation au-dessus de la réponse la plus large. Il y aurait également un simple bouton d’annulation pour les personnes qui n’ont toujours pas découvert le geste arrière. En haut à droite, nous aimerions qu’Apple ajoute un nouveau bouton de partage pour faciliter l’envoi de réponses et d’équations à vos amis et à votre famille.

L’horloge obtient plusieurs minuteries et une nouvelle interface utilisateur

La minuterie dans Clock a besoin de plus de travail que toute autre chose dans l’application. Tout d’abord, nous avons besoin de plusieurs minuteries sur l’iPhone, et nous avons besoin d’une nouvelle interface utilisateur pour cela. En temps réel, vous pouvez voir toutes les minuteries actives et les arrêter à la volée. Sous les minuteries actives, vous pouvez voir toutes vos minuteries récentes, comme sur Apple Watch.

Dans la rangée du bas, vous pouvez enregistrer les minuteries que vous utilisez fréquemment dans une nouvelle section « minuteries préférées ». Avec tous ces changements, vous pouvez régler et modifier les minuteries à la volée. En haut à droite, vous pouvez voir un bouton plus qui ferait apparaître l’ancienne interface de sélection de la molette de défilement pour définir une nouvelle minuterie.

Cadrans + découverte du bracelet

L’application Watch sur iPhone pourrait utiliser de meilleures fonctionnalités de découverte pour les cadrans de montre. Cela commence par une galerie de visages repensée qui vous permet de parcourir les visages par catégorie, couleur et édition et vous permet de voir les visages que vos amis ont partagés avec vous. Sous les différentes options de tri, il existe des catégories organisées par cas d’utilisation, comme la forme physique et les affaires.

Vous avez peut-être remarqué un nouvel onglet dans la barre inférieure. Appuyez simplement sur le nouvel onglet des bracelets de montre pour voir tous les bracelets disponibles sur l’Apple Store. Vous verrez d’abord les nouveautés, ainsi que les bracelets créés spécifiquement pour la finition du matériau de votre montre.

Vous pouvez également stocker une liste de toutes les bandes que vous avez achetées. L’application pourrait également les importer automatiquement en fonction de votre historique d’achats Apple Store. Apple pourrait également suggérer des cadrans de montre qui vont bien avec un groupe particulier de votre collection.

Conclusion

Cela ne fait qu’effleurer la surface de certains des changements qu’Apple pourrait apporter aux applications que les clients utilisent fréquemment. Vous remarquerez peut-être tout au long du concept quelques ajustements que je n’ai pas mentionnés. Vous pouvez lire l’intégralité des « notes de version » ci-dessous pour tout voir des parties 1 et 2 de ce concept iOS 16. Faites-nous savoir ce que vous pensez et quelles fonctionnalités vous voudrez peut-être voir l’année prochaine dans les commentaires ci-dessous.

“Notes de version”

Écran d’accueil

Ajoutez des widgets interactifs plus puissants à votre écran d’accueil Comprend des widgets d’application d’accueil et de mémos vocaux Le nouveau widget de santé suit les mesures individuelles Le nouveau widget de portefeuille vous permet de suivre le solde de votre carte Apple La bibliothèque d’applications peut être ajoutée à n’importe quel écran d’accueil Placez une icône pour la bibliothèque d’applications dans le dock Accédez à la bibliothèque d’applications depuis n’importe quelle page

Focus

Basculez rapidement entre les focus directement depuis l’écran de verrouillage Appuyez et faites glisser votre doigt de haut en bas de la liste pour changer de focus Activez Ne pas déranger plus rapidement avec un geste Le fond d’écran peut changer avec les focus Réglez les fonds d’écran pour changer lors de l’activation d’un focus

Siri

Utilisez Handoff et AirPlay avec Siri Demandez à Siri pour mettre le contenu que vous regardez sur iPhone sur un téléviseur, un Mac ou un haut-parleur Les applications qui ne prennent pas en charge la nouvelle API fonctionneront toujours avec la mise en miroir AirPlay Achetez et commandez de la nourriture avec Siri Demandez à Siri de commander de la nourriture d’un restaurant et il fournira un menu Le nouveau bouton d’achat enregistre vos commandes pour plus tard « Commander avec Apple » s’intègre à des applications comme Grubhub et Uber Eats Afficher l’historique des demandes Siri Appuyez sur le bouton d’historique pour voir une liste de toutes vos requêtes Siri les plus récentes Afficher des piles de cartes d’informations Siri précédemment utilisées

Plans

Passez des commandes dans les restaurants et magasins participants L’intégration avec des applications telles que Grubhub et Uber Eats facilite la commande de nourriture et plus encore Consultez les menus directement dans l’application Maps sans aller sur le Web

Photos

Partagez vos photos avec vos amis et votre famille dans le nouveau flux Publiez des souvenirs, des albums, des photos, des vidéos et plus encore pour que vos amis et votre famille puissent les voir Afficher le flux à l’aide du nouvel onglet “Partagé” de l’application Photos Commentez des photos et partagez-les Appuyez sur un profil pour voir toutes les photos partagées par cette personne Créez un profil et connectez-vous avec vos amis Voir tous les souvenirs, photos, albums, et plus partagés Définir une photo de profil ou utiliser votre Memoji à partir de Messages

Musique

Transformez votre iPhone en mode paysage pour de nouveaux styles d’affichage Le flux de couverture revient à l’iPhone avec une nouvelle vue en grille Triez les albums par ordre alphabétique récemment ajouté et par nombre de lecture Fonctionne en modes sombre et clair

Des sons

La toute nouvelle application « Sons » vous permet de vous détendre avec des sons de fond Écoutez des sons tels que le flux, la pluie et le bruit sombre Activez l’écoute en arrière-plan avec d’autres contenus Faites défiler les sons à la volée Réglez une minuterie de sommeil pour une utilisation la nuit Enregistrez vos sons préférés localement sur votre iPhone L’audio spatial vient aux sons de fond De nouveaux enregistrements vous plongent dans d’autres endroits Le suivi de la tête permet aux sons de se déplacer avec vous

Calculatrice

Affichez l’historique de vos calculs d’une simple pression Appuyez sur le nouveau bouton d’historique pour voir les calculs précédents Voyez quand vous avez effectué un calcul Effacez l’historique de vos calculs Partagez rapidement des nombres avec des contacts Le nouveau bouton de partage facilite plus que jamais le partage du résultat d’un calcul Les équations sont toujours visibles Maintenant, vous ne verrez pas seulement une réponse, mais aussi l’équation Appuyez rapidement pour annuler un calcul

L’horloge

Interface de minuterie entièrement repensée Organisée par actifs, récents et favoris Voir vos minuteries récemment utilisées Enregistrer les minuteries fréquemment utilisées dans les favoris Définir plusieurs minuteries à la fois Voir l’état de plusieurs minuteries Choisissez d’arrêter des minuteries individuelles Ajoutez une nouvelle minuterie en appuyant sur le bouton dans en haut à droite

Regarder

Galerie de visages entièrement repensée Organisée par catégorie, couleur, édition et partagée Voir les visages que vos amis utilisent et partagent avec vous Trouvez des visages dans des collections organisées par utilisation Un nouvel onglet de bracelets permet de découvrir facilement de nouveaux styles Voir des bracelets conçus spécifiquement pour votre modèle d’Apple Watch Achetez de nouveaux bracelets sur l’Apple Store Enregistrez une collection des bracelets que vous possédez Obtenez des suggestions de visages pour les bracelets correspondants Le mode clair est désormais activé dans Watch Lorsque votre iPhone est en mode clair, l’application reflète désormais le bon design

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :