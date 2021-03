Concept: plus de 50 façons dont Apple pourrait affiner l’expérience iPhone avec iOS 15

iOS 14 était une version majeure de la plate-forme, ajoutant des éléments tels que des widgets, la bibliothèque d’applications, des mises à jour de Messages, un Siri repensé et bien plus encore. Il a été salué comme une mise à jour de fonctionnalité clé, il serait donc naturel qu’iOS 15 soit une mise à jour plus petite axée sur les améliorations. En réfléchissant à ce qui avait le plus de sens pour un concept iOS 15, j’ai dû éliminer beaucoup d’idées. J’ai choisi de me concentrer sur de petits changements dans les applications et fonctionnalités existantes.

En 2021, la plate-forme mobile d’Apple est incroyablement polie, mais il manque encore certaines fonctionnalités importantes. L’accent accru d’Apple sur la confidentialité, les modifications apportées à l’écran d’accueil l’année dernière et des applications telles que Météo et Bourse pourraient utiliser certaines mises à jour.

iOS 15 semble enfin être à l’horizon, ce matin, 9to5mac a trouvé des références à «iOS 15.0» dans la dernière version du framework open-source WebKit d’Apple. En attendant l’annonce de la WWDC 2021, parlons de ce que nous pourrions voir dans la prochaine version d’iOS.

Écran d’accueil

L’écran d’accueil était un élément énorme d’iOS 14, et avec iOS 15, il est plus que probable qu’Apple peaufine certaines des améliorations qu’ils ont apportées. Pour moi, cela commence par la possibilité de redimensionner les widgets déjà sur votre écran d’accueil. C’est une chose petite mais importante qui manque dans la configuration actuelle du widget. La bibliothèque d’applications est devenue partie intégrante de l’expérience iPhone, mais la liste alphabétique des applications doit être libérée. J’aimerais pouvoir glisser vers le bas depuis n’importe quelle page et y accéder.

La nouvelle vue d’ensemble de la page était une fonctionnalité cachée intéressante d’iOS 14. Avec iOS 15, j’aimerais qu’ils le rendent encore plus utile. J’aimerais pouvoir réorganiser les pages de l’écran d’accueil et supprimer des pages entières d’applications. Il pourrait même être utile d’avoir un bouton qui ajoute une nouvelle page vierge.

Vie privée

Les étiquettes de confidentialité des applications sont un élément majeur de la stratégie de confidentialité d’Apple. Mais ils ne sont d’aucune utilité si un utilisateur ne les voit jamais. Si un utilisateur a déjà installé une application et l’a depuis longtemps, il ne verra probablement pas les étiquettes de confidentialité ou les données collectées.

Et si, après chaque mise à jour logicielle ou mise à jour d’application depuis l’App Store, un nouvel écran de lancement apparaissait avec les notes de publication? Il pourrait également offrir aux clients la possibilité d’afficher les étiquettes de confidentialité après chaque mise à jour au cas où des modifications seraient apportées par le développeur. Cela pourrait s’appliquer à la fois aux applications Apple et aux applications tierces. Si un développeur ajoute une nouvelle étiquette, l’utilisateur la verra en surbrillance dans l’écran de lancement après la mise à jour. Les étiquettes ne seraient affichées automatiquement qu’une seule fois et il y aurait un bouton pour les afficher après chaque mise à jour ultérieure.

FaceTime

Apple a laissé FaceTime prendre du retard sur la concurrence, en particulier au milieu de la pandémie qui nous a tous obligés à utiliser de plus en plus les plates-formes d’appel vidéo. Avec iOS 15, Apple pourrait ajouter la possibilité de planifier des appels FaceTime avec d’autres identifiants Apple et de les joindre à des invitations de calendrier.

Le partage d’écran est une autre chose qui manque à FaceTime. Vous pouvez déjà partager votre écran sur votre Mac à l’aide de l’application Messages, mais avec FaceTime sur iOS, Apple pourrait ajouter une nouvelle bascule de partage au panneau de configuration. Les indicateurs de la barre d’état vous indiqueront si votre iPhone projette son affichage.

Les captures d’écran sur FaceTime peuvent poser problème, Apple peut donc vous demander d’approuver les captures d’écran à distance si quelqu’un tente d’en prendre une.

Stocks

L’application Stocks est rarement mise à jour, mais il y a eu une explosion d’intérêt boursier parmi le grand public avec le phénomène Gamestop. Il serait extrêmement utile que les actions vous permettent de saisir vos positions réelles et de suivre la valeur en temps réel.

Mieux encore, Apple pourrait créer une nouvelle API afin que vous puissiez connecter l’application Stocks à des services de trading tels que Robinhood et E * Trade et que vos positions soient automatiquement ajoutées à l’application.

Clavier

Les emojis sont l’une des fonctionnalités les plus populaires sur iOS, mais il manque toujours la possibilité d’enregistrer vos favoris pour un accès facile. Un nouvel onglet Favoris dans le clavier emoji pourrait être distinct de celui récemment utilisé. Vous pouvez facilement appuyer longuement sur un emoji et faire glisser votre doigt pour sélectionner l’icône de démarrage. Ce serait tout aussi simple de supprimer un favori.

Une fonctionnalité de l’application Gboard populaire est le retour haptique sur les pressions sur les touches. Apple pourrait ajouter une nouvelle bascule pour que vous ayez des commentaires physiques lors de la saisie.

Porte-clés

Les mots de passe sont bloqués dans l’application Paramètres à partir de maintenant, mais ils méritent d’avoir leur propre maison et application. Le Mac a déjà sa propre application Keychain Access, alors pourquoi pas iOS? Une nouvelle application de trousseau pourrait vous permettre d’organiser vos mots de passe par catégorie et d’accéder rapidement aux mots fréquemment utilisés.

Apple pourrait également ajouter un nouvel authentificateur à l’application afin que les utilisateurs n’aient pas besoin de télécharger des applications telles que Google Authenticator ou Authy. En un seul clic, vous pouvez copier un code ou en générer un nouveau. La saisie automatique des mots de passe peut même inclure le générateur de code, vous n’avez donc pas besoin de changer d’application pour générer un code.

Mode table de chevet

Le mode table de chevet d’Apple Watch pourrait venir sur les modèles iPhone 12 et iPhone 12 Pro avec MagSafe. Lorsqu’un iPhone détecte qu’il est connecté à un chargeur ou à un support MagSafe, il peut afficher une grande horloge. Sous l’horloge, vous verrez la date et les alarmes à venir.

Si vous portez une Apple Watch pour dormir et qu’elle détecte que vous êtes réveillé, elle pourrait dire à votre iPhone d’éclairer l’écran afin que vous n’ayez pas à le toucher pour le réveiller.

Le mode table de nuit pourrait servir de première fonctionnalité d’un affichage permanent dans l’iPhone de nouvelle génération et constituer une base sur laquelle les utilisateurs pourraient développer leur compréhension de ses cas d’utilisation.

Temps

L’application Météo n’a pas fait l’objet d’une refonte depuis iOS 7, et avec l’acquisition de Dark Sky l’année dernière, il est temps que cela se produise enfin. La nouvelle conception pourrait être modélisée après des widgets et afficher plus de données visibles à la fois. Taper sur un emplacement étendrait la vue animée plein écran actuelle.

Les informations pourraient être plus précises et provenir de Dark Sky au lieu de Weather Channel. Les mêmes notifications impressionnantes sur les précipitations à venir qui ont rendu Dark Sky si utile pourraient également arriver à l’application Météo intégrée.

Maison

HomePod et HomePod mini sont des piliers importants de la stratégie HomeKit d’Apple, et l’application Home devrait en tenir compte. Un nouvel onglet HomePod pourrait vous permettre d’accéder aux paramètres de tous vos HomePod en un seul endroit. Mais un nouveau flux appelé «Qu’est-ce qui se passe» pourrait vous montrer tout l’audio en cours de lecture sur vos HomePods ainsi que des éléments tels que les alarmes qui sont actuellement réglées.

Vous pouvez même voir ce qui se passe sur vos Apple TV dans le nouveau flux What’s Happening et accéder à la télécommande directement à partir de là.

Étant donné que le HomePod n’a pas d’affichage pour vous montrer ce que vous lui avez demandé, une nouvelle page Historique de Siri peut être ajoutée aux paramètres du HomePod afin que vous puissiez voir toute demande qui a été faite. Apple n’enregistrerait aucun audio et toutes les transcriptions resteraient locales sur votre HomePod, bien que projetées sur votre iPhone.

MagSafe

Les animations qui apparaissent lorsque vous connectez un accessoire MagSafe à l’arrière de votre iPhone 12 sont vraiment sympas, mais elles peuvent être encombrantes. Une nouvelle bascule pourrait vous permettre de les réinitialiser s’ils cessent d’apparaître ou de les désactiver complètement. Vous pouvez même voir tous les détails d’un accessoire connecté comme la couleur, la date de sortie, etc.

Il y a tellement de choses que j’ai envisagées pour iOS 15 afin que vous puissiez consulter les notes de publication ci-dessous et obtenir tous les détails. Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous et quelles autres fonctionnalités vous voudrez peut-être voir plus tard cette année!

« Notes de version »

Écran d’accueil

Balayez vers le bas sur n’importe quelle page de la bibliothèque d’applications Voir toutes les applications installées dans la liste de A à Z Suggestions Siri combinées et applications suggérées Appuyez et maintenez une application pour la faire glisser vers n’importe quelle page Redimensionner les widgets existants Appuyez et maintenez pour le menu contextuel et appuyez sur redimensionner Choisir parmi tout classes de taille disponibles pour ce widget Modifier les pages de l’écran d’accueil Réorganiser les pages sur votre écran d’accueil Supprimer des pages entières et envoyer toutes les applications à la bibliothèque Ajouter de nouvelles pages d’un simple toucher

Écrans de lancement

Notes de publication au lancement Lorsque vous lancez une mise à jour de publication d’application, vous verrez les notes de version Vous pouvez créer des puces personnalisées avec des icônes en plus des notes de version standard Les étiquettes de confidentialité sont accessibles aux utilisateurs qui ne voient jamais la liste de l’App Store Mises à jour des étiquettes de confidentialité sont mis en évidence pour l’utilisateur après leur mise à jour Fonctionne avec les applications Apple et les applications tierces

Facetime

Planifier des appels Facetime Lors de la création d’une nouvelle liste de calendrier, vous pouvez créer un futur appel avec les invités Vérifie les identifiants Apple des invités avant de confirmer le prochain appel Partagez l’écran de votre iPhone ou iPad Appuyez sur le nouveau bouton de partage pour projeter l’affichage de votre appareil à un ami Prenez des captures d’écran de les appareils des appelants à distance avec leur approbation L’indicateur de la barre d’état vous indique quand vous partagez votre écran

Stocks

Suivez vos positions personnelles Entrez les actions que vous possédez manuellement et suivez leur valeur en temps réel L’onglet Nouvelles positions sépare les actions que vous possédez des actions que vous suivez Connectez-vous avec des applications de négociation d’actions Comme les chaînes de télévision, connectez-vous à des applications comme Robinhood & E * Trade Ajoute automatiquement des actions que vous possédez Actualités onglet Le nouvel onglet Actualités vous permet de suivre vos sources d’actualités professionnelles préférées

Clavier

Emoji préféré Faites défiler jusqu’à la page la plus à gauche de votre clavier emoji pour les favoris Appuyez longuement sur un emoji et faites glisser votre doigt dessus pour le mettre en étoile Appuyez et maintenez votre emoji préféré et faites glisser votre doigt dessus pour le supprimer Touches haptiques Activer le retour haptique pour chaque pression sur une touche sur votre iPhone

Application porte-clés

Application autonome Supprime les mots de passe des paramètres et les libère Organisez vos mots de passe par catégorie Accédez rapidement à vos mots de passe fréquemment utilisés Authentificateur à deux facteurs Ajoutez des services avec lesquels vous utilisez des codes à deux facteurs au trousseau Copiez rapidement le code d’un simple toucher ou générez-en un nouveau

Mode table de chevet

Réveil Une grande horloge affiche l’heure à laquelle votre iPhone détecte un mouvement Affiche votre prochaine alarme Vous permet de savoir si votre iPhone est connecté au wifi et la quantité de batterie restante Apparaît uniquement lorsque votre iPhone est sur un chargeur MagSafe Intégration Apple Watch L’écran s’allumera si votre Apple Watch détermine que vous êtes réveillé en mode veille

Temps

Le design moderne entièrement repensé vous montre plus d’informations en un coup d’œil Appuyez sur un emplacement pour agrandir les animations en plein écran et voir plus d’informations Ajoutez rapidement un emplacement à votre écran d’accueil en tant que widget Nouvelle icône d’application rappelant l’intégration de Dark Sky Dark Sky Graphiques de précipitations plus détaillés obtenus à partir des notifications du ciel sombre pour les précipitations à venir

Maison

Nouvel onglet HomePod Voir tous vos HomePods à la fois. votre HomePod mais sont projetés sur votre iPhone

Accessoires MagSafe

Nouveau panneau Paramètres Activez ou désactivez les animations MagSafe lorsque vous connectez des accessoires Consultez les informations sur vos accessoires MagSafe Vérifiez si un accessoire est authentique

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: