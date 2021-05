Concept: pousser tvOS encore plus loin avec Handoff, Apple News, un écran d’accueil axé sur le contenu, etc.

tvOS manque de nombreuses fonctionnalités de mât de tente de l’écosystème Apple. C’est une excellente base, mais cela pourrait demander beaucoup de travail. On a souvent l’impression que tvOS est laissé pour compte lorsque Apple travaille sur ses mises à jour annuelles de plate-forme. Il est temps pour lui d’avoir une chance de briller.

La première partie de tvOS que vous voyez est l’écran d’accueil. Apple est resté assez simple pendant quelques années maintenant. Il a un grand espace d’en-tête pour le contenu dynamique et une mer d’icônes d’application en dessous. En fait, il en est ainsi depuis 2012 avant qu’Apple ne qualifie officiellement le logiciel d’Apple TV de «tvOS».

Apple pourrait améliorer l’écran d’accueil de l’Apple TV de plusieurs manières. Nous pouvons nous tourner vers d’autres plates-formes de télévision intelligente populaires et même sur l’écran d’accueil iOS moderne avec des widgets pour trouver l’inspiration.

L’écran d’accueil

Apple oscille entre la priorité de l’application TV et de l’écran d’accueil sur Apple TV depuis quelques années maintenant. Je pense qu’il est temps de les combiner en un seul système. En haut, vous obtiendrez toutes vos catégories clés en plus de quelques nouvelles: à l’extrême gauche, un bouton de recherche et à l’extrême droite, un bouton de paramètres.

Au milieu de l’écran d’accueil, l’en-tête de contenu dynamique serait toujours présent. Mais Apple pourrait l’utiliser pour afficher plus de types d’informations, y compris des actualités. Il doit également être détaché de l’application actuellement sélectionnée. Au lieu de cela, il devrait afficher les mises à jour organisées par l’équipe iTunes. Sous votre dock de cinq applications préférées choisies, vous trouverez tout le contenu de qualité dans l’onglet Regarder maintenant de l’application TV.

Pour accéder à toutes vos applications, il vous suffit de feuilleter l’onglet Applications. Vous pouvez personnaliser votre dock avec vos cinq applications préférées dans cet onglet. Toutes vos autres applications seraient juste en dessous du quai. Idéalement, vous n’auriez pas besoin d’utiliser l’onglet Applications, au lieu de simplement sauter directement dans le contenu à partir de l’onglet Regarder maintenant.

Des onglets supplémentaires incluent un emplacement dédié pour tous vos jeux et un nouvel onglet en direct pour le contenu diffusé en direct sur le Web.

La nouvelle bibliothèque

L’onglet bibliothèque est une partie extrêmement importante de l’expérience tvOS. Mais il pourrait être développé de plusieurs manières. Tout d’abord, j’aimerais voir des œuvres d’art plus grandes pour les achats. En termes de catégories, j’aimerais qu’Apple explique un peu les choses. De nombreux contenus que les gens regardent ces jours-ci ne sont pas réellement achetés, il serait donc formidable de pouvoir ajouter des émissions et des films à vos favoris à partir des plates-formes auxquelles vous êtes abonné.

Les services qui s’intègrent à l’application TV seraient autorisés à afficher des émissions et des films préférés directement dans la bibliothèque en même temps que vos achats. Il y aurait également une nouvelle catégorie de podcasts pour afficher des épisodes d’émissions auxquelles vous êtes abonné.

Actualités Apple

Les actualités sont une chose qui a toujours été sous-estimée sur tvOS. Apple News est un service si parfait à intégrer sur la plate-forme. Les vidéos pourraient être organisées par l’équipe Apple News à partir d’articles et servies dans un flux soigné. Ceux qui s’abonnent à des services d’actualités en direct peuvent accéder à ceux qui choisissent de s’intégrer à Apple News.

Des histoires exclusives Apple News Audio et Apple News + pourraient également être incluses dans une application tvOS. Cela introduirait une toute nouvelle avenue pour le contenu Apple News.

Présentation des scènes

Les économiseurs d’écran Apple TV sont un élément de base de la plate-forme. Tout le monde aime les beaux paysages, les paysages urbains et les vidéos sur la nature filmées par Apple. Une nouvelle application “ scènes ” pourrait vous permettre de les lire pendant de longues périodes chez vous, dans un bureau, dans un hall, où que vous soyez.

Vous pouvez enregistrer vos favoris, régler des minuteries et même faire en sorte que la scène montre des choses comme une horloge. Les modèles plus récents d’Apple TV pourraient même afficher des flux simultanés de différents flux dans le menu de sélection.

Authentification sécurisée

Le nouvel iMac montre qu’Apple peut effectivement implémenter le Touch ID sans fil. Bien que la nouvelle télécommande Apple TV n’ait pas de capteur Touch ID, elle le pourrait certainement à l’avenir. Mais Apple pourrait introduire immédiatement une authentification plus sécurisée avec des connexions sécurisées spéciales à vos autres appareils Apple avec Touch ID et Face ID.

Lorsque vous vous connectez à une application ou effectuez un achat, votre Apple TV doit demander à votre iPhone, iPad ou Mac d’effectuer le travail d’authentification. Vous pouvez scanner votre visage ou vos empreintes digitales sur vos autres appareils pour payer les choses rapidement et en toute sécurité.

Remise

Une autre fonctionnalité qui pourrait s’intégrer à vos autres appareils Apple est le transfert. C’est une fonctionnalité évidente à apporter à Apple TV, et il est franchement bizarre qu’elle n’ait pas déjà été intégrée à la plate-forme. Lorsque vous regardez une émission, un film, écoutez de la musique ou un podcast, l’Apple TV pourrait le reconnaître et vous proposer un menu non accessible pour transférer la progression sur votre téléviseur de manière transparente.

Cela pourrait fonctionner de la même manière entre les Mac et les appareils iOS ou même comme il le fait avec la détection de proximité avec HomePod, où vous pouvez transmettre l’audio entre les appareils.

Plus à aimer

Application pour la maison Les commandes de la maison sont déjà disponibles sur Apple TV via le centre de contrôle, mais il pourrait être très utile d’avoir une application dédiée pour ces actions.

Respirez l’application Fitness + s’intègre déjà à Apple Watch pour suivre votre statut pendant les cours. Apple pourrait introduire une application Breathe complémentaire sur la télévision afin que vous puissiez également faire des méditations synchronisées.

Ronde de nuit Beaucoup de gens regardent la télévision tard le soir; un filtre jaune peut aider à réduire la fatigue oculaire lors d’une visualisation tard dans la nuit ou pendant de longues périodes.

Rebrand miroir en tant que Sidecar Lors de l’utilisation de la mise en miroir AirPlay avec un Mac, Apple pourrait le renommer en side-car et améliorer la latence pour le rendre plus comparable à l’iPad.

Que pensez-vous de ces idées pour tvOS? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: