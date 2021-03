Concept: Quelle pourrait être la prochaine étape pour la famille HomePod?

Avec l’arrêt du HomePod original vendredi, tout le monde se demande quelle est la prochaine étape pour la famille HomePod? Apple prévoit maintenant de se concentrer sur le seul HomePod mini à 99 $. Il atteint un point idéal, étant abordable et de taille raisonnable pour n’importe quel espace. Apple a peut-être encore un HomePod de taille plus grande ou moyenne en préparation, mais je pense que la réponse réside dans la portabilité et les écrans.

Une prochaine étape évidente pour HomePod est l’écoute en déplacement. Apple propose actuellement le Beats Pill + comme solution de haut-parleur Bluetooth. Je pense qu’il est peut-être temps de cannibaliser ce produit avec un HomePod portable capable de rivaliser avec les derniers produits de Sonos.

J’ai creusé mon cerveau à la recherche du bon nom pour un HomePod portable. En fait, HomePod en soi est une sorte d’oxymore pour un produit portable. Mais si Apple devait fabriquer un HomePod que vous pouvez emporter avec vous, il devrait également fonctionner à la maison connecté via la foudre ou USB-C.

Un HomePod portable est un outil parfait pour le fitness. Nous avons donc atterri sur le nom de «HomePod Sport». Il peut être disponible dans une variété de couleurs, même celles qui correspondent aux AirPods Max. Il pourrait être fabriqué à partir du même maillage doux qui constitue le HomePod mini et le HomePod actuels.

Il peut y avoir des commandes capacitives des deux côtés du haut-parleur. Un côté pourrait être pour les commandes de volume et l’autre pour parler à Siri et contrôler la lecture.

Un HomePod portable serait un excellent complément à Fitness + et Apple Watch. Emmenez-le au parc pour faire du yoga. Apportez-le en vacances. Déplacez-le dans votre maison. Vous pouvez suivre un cours de Fitness + avec une belle enceinte vibrante partout où vous le souhaitez.

HomePod Sport pourrait également être l’outil parfait pour les fêtes. Comme les AirPods, Apple pourrait introduire la possibilité d’écouter avec des amis. Tout le monde pouvait apporter son HomePod Sports à une fête et les connecter tous ensemble pour lire la même musique en synchronisation. Cela pourrait créer une expérience stéréo avec un son surround où vous le souhaitez.

À l’autre extrémité du spectre, pourrait être un HomePod basé sur un écran qui rivalise avec les écrans intelligents d’Amazon et de Google. J’imagine un iPad effectivement monté sur un HomePod plus grand. Étant donné que HomePod exécute déjà tvOS, ils pourraient utiliser la même interface que l’Apple TV optimisée pour un écran plus petit.

Ce serait un produit génial pour les cuisines avec des applications de recettes, des photos, des commandes HomeKit, Find My Support, et plus encore. J’adorerais qu’il ait également un écran avec un angle réglable, similaire au dernier Amazon Echo.

La famille HomePod a vraiment besoin d’être rincée, tout comme la famille actuelle des AirPods. J’imagine deux modèles à des prix raisonnables. Dans ce cas, un HomePod Sport et le HomePod mini. À la fois petit, facile à jumeler et abordable. Au haut de gamme, un bel écran Retina qui permet de justifier un prix premium avec un meilleur son.

De nos jours, il est plus difficile pour les clients de comprendre pourquoi ils devraient acheter un haut-parleur intelligent coûteux alors qu’ils peuvent acheter un tas de haut-parleurs bon marché qui sonnent tout aussi bien ensemble. L’ajout d’un écran aide les clients à comprendre pourquoi ils paient un prix élevé. Et avec un produit comme celui-ci qui exécute tvOS, il devient également une nouvelle prise pour Apple TV et Apple TV +.

Que pensez-vous de l’avenir du HomePod? Avez-vous d’autres idées que vous souhaitez partager avec la communauté? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

