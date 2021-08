Concept remplace la barre tactile du MacBook Pro par une station d’accueil Apple Pencil

Les rumeurs suggèrent qu’Apple abandonnera la barre tactile du MacBook Pro dans sa nouvelle entrée. Alors que nous devons encore attendre et voir si cela se produira, un nouveau concept imagine la Touch Bar remplacée par un étui Apple Pencil à l’intérieur de l’ordinateur.

Avant de dire que c’est fou, au début de cette semaine, le US Patent & Trademark Office a publié un nouveau brevet pour Apple, tel que rapporté par Patently Apple, qui crée exactement cela.

En ce qui concerne les touches de fonction, le brevet indique que « lorsque l’outil de saisie est positionné dans le dispositif de retenue encastré, l’utilisateur peut fournir une saisie à l’outil de saisie en plus de fournir une saisie via le clavier. L’entrée fournie via l’outil de saisie peut être utilisée, par exemple, pour déclencher une fonction d’une touche d’un clavier conventionnel qui manque au clavier (#704) ou qui duplique une fonction du clavier.

Avec cela, le designer Sarang Sheth a créé un modèle 3D de ce à quoi ressemblerait ce brevet s’il s’avérait vrai.

Comme vous pouvez le voir sur les images, ce nouveau MacBook Pro aurait, bien sûr, des gestes tactiles avec le crayon tout en conservant une fraction d’une barre Tuch pour Siri et un accès rapide à d’autres applications.

Alors qu’un Mac à écran tactile est un rêve dont les gens insistent sur le fait qu’il finira par arriver, c’est quelque chose qu’Apple nie depuis un certain temps. De son vivant, Steve Jobs a expliqué pourquoi il ne pensait pas qu’un Mac à écran tactile serait une bonne idée :

Fin 2020, Craig Federighi a également corroboré que même avec un macOS Big Sur coloré, Apple ne prévoit pas un Mac avec prise en charge de l’écran tactile.

“L’esthétique de Big Sur emprunte à l’iPhone et à l’iPad – les boutons sont plus gros, avec plus d’espace, ce qui, selon de nombreux commentateurs, les rendrait parfaits pour être manipulés avec les doigts – mais pas à cause d’un plan secret pour changer le fonctionnement du Mac, “, dit Federighi.

« Je dois vous dire quand nous avons sorti Big Sur, et ces articles ont commencé à sortir disant : ‘Oh mon Dieu, regarde, Apple se prépare pour le toucher’. Je me disais : ‘Whoa, pourquoi ?’

« Nous avions conçu et fait évoluer l’apparence de macOS d’une manière qui nous semblait la plus confortable et la plus naturelle, sans considérer à distance quelque chose à propos du toucher.

« Nous vivons avec des iPads, nous vivons avec des téléphones, notre propre sens de l’esthétique – le genre d’ouverture et de légèreté de l’interface – le fait que ces appareils ont maintenant de grands écrans rétine. Toutes ces choses nous ont conduits à la conception du Mac, qui nous a semblé le plus confortable, en fait sans aucun rapport avec le toucher.“