Concept: Rencontrez iPod Max avec Apple Music Lossless et AirPods Max Focus

L’iPod original fête ses 20 ans en 2021. Pour l’instant, le seul iPod vendu par Apple est le modèle tactile de septième génération. Avec le lancement d’Apple Music Lossless, un iPod avec cet objectif pourrait être un excellent moyen de célébrer cet anniversaire.

il est important de noter qu’il n’y a pas de rumeurs fiables ni même de code iOS suggérant qu’Apple prépare en fait un iPod remanié, en particulier une nouvelle approche de la conception de l’iPod Classic. C’est pourquoi j’ai fait équipe avec mon collègue Parker Ortolani pour créer cette idée d’un iPod Max à coupler avec des AirPods Max.

Lorsque Apple a présenté Apple Music Lossless, on ne s’attendait pas à ce qu’un produit AirPod puisse diffuser dans cette qualité pour une raison très simple: tous les AirPod utilisent Bluetooth et cette technologie ne peut diffuser que des MP3 de 320 kbps au maximum.

Apple, par exemple, utilise 256 kbps AAC. Comme la société n’a pas introduit de nouveau codec, comme le LDAC de Sony qui diffuse plus de 990 kbps, le seul espoir pour les utilisateurs d’Apple était que les AirPods Max puissent atteindre une qualité sans perte tout en étant câblé.

Comme la société l’a indiqué dans un document d’assistance, il n’est pas possible de diffuser une qualité sans perte avec les AirPods Max même lorsqu’ils sont câblés, car ils utilisent un port Lightning:

À propos des AirPods Max, Apple confirme qu’il ne diffuse pas sans perte et Hi-Res Lossless via Bluetooth, mais avec le câble audio Lightning vers 3,5 mm, ce casque offrira une «qualité audio exceptionnelle, cependant, compte tenu de la conversion analogique-numérique du câble. , la lecture ne sera pas complètement sans perte. »

Alors, que pourrait faire Apple?

Découvrez les AirPods Max 2

Avec les AirPods Max 2, Apple n’aurait besoin que d’ajouter une prise casque 3,5 mm. Avec lui, il serait possible de diffuser une qualité Lossless à 24 bits à 48 kHz. Fait.

Parker est allé un peu plus loin et a déclaré qu’Apple pourrait introduire une expérience AirPlay améliorée.Ainsi, même avec les AirPods Max de deuxième génération connectés via Bluetooth, AirPlay 3 pourrait apporter une expérience plus proche de Lossless avec un nouveau codec en direct ou même avec un Wi-Fi. connexion entre le casque et l’iPod Max, par exemple.

Découvrez l’iPod Max

iPod Max pourrait être ce que les audiophiles attendent avec impatience avec un produit Apple. Avec l’inspiration de conception de l’iPod Classic, ce produit exécuterait une variante iOS et se concentrerait sur les services audio avec Apple Music, les podcasts, les livres audio et Apple News. L’application Fichiers, par exemple, serait un moyen d’apporter des chansons ou des fichiers audio HQ propriétaires sans les ajouter à l’application Musique. Voici ses caractéristiques:

Écran Retina de 3 pouces: les utilisateurs n’auront aucun problème à sortir à l’extérieur grâce à son écran lumineux de 1000 nits.

Processeur Apple S6 avec puce W3: avec les mêmes puces à l’intérieur de l’Apple Watch Series 6, l’iPod Max serait capable de gérer les capacités Bluetooth sans problème et de traiter les chansons Lossless de manière transparente.

AirPlay 3 + Bluetooth: L’iPod Max est préparé avec la dernière technologie AirPlay d’Apple. Avec une connexion plus stable, AirPlay 3 apporte une qualité audio en direct similaire à Lossless.

Jumeler avec l’iPhone: Tenez simplement l’iPod Max plus près de l’iPhone pour vous connecter rapidement à tous vos abonnements Apple et le coupler avec tous vos AirPods et écouteurs Beats.

512 Go de stockage: oubliez que 1000 chansons dans votre poche. iPod Max est capable d’ajouter jusqu’à 100 000 chansons de haute qualité ou jusqu’à 50 000 chansons sans perte et avec l’intégration Wi-Fi, vous pouvez toujours diffuser vos artistes préférés.



Les utilisateurs peuvent profiter de la molette cliquable de l’iPod pour profiter de cette sensation nostalgique de cliquer sur des chansons. Apple Music avec ce produit aurait également tout ce que vous aimez, des paroles en direct à Apple Music Radio. Voulez-vous ajouter une chanson ou créer une nouvelle liste de lecture? Demandez simplement à Siri.

Les AirPods Max 2 seraient disponibles pour le même prix de 549 $, mais incluraient déjà le câble de prise casque 3,5 mm et l’iPod Max serait disponible pour 649 $. Que pensez-vous de cela? Achèteriez-vous l’iPod Max? Faites-nous savoir dans les commentaires!

