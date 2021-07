Concept : Repenser Safari dans iOS 15 avec les mêmes principes et objectifs de conception de base

Le plus récent design Safari d’Apple dans iOS 15 a été pour le moins controversé. Il s’agit d’une refonte complète de l’une des applications les plus populaires de l’iPhone qui suit des philosophies de conception totalement différentes. D’innombrables personnes, dont moi-même, ont essayé de trouver des moyens de « réparer » le nouveau design et de le rendre plus familier et plus confortable à utiliser. C’est mon dernier essai. Ce que je voulais, c’était suivre les mêmes principes et viser le même objectif. Un navigateur mobile facile à utiliser d’une seule main et qui permet de passer d’un site à l’autre à la volée.

Commençons par le problème fondamental. La nouvelle barre d’URL de Safari dans iOS 15 flotte au-dessus de votre contenu et s’efface lorsque vous faites défiler. Cela s’est avéré être une douleur particulière pour les sites Web qui ont des barres d’onglets en bas. Il est donc clair pour moi que la barre d’URL flottante ne sera pas bien acceptée par de nombreux utilisateurs si elle persiste jusqu’à la fin du cycle bêta. Apple l’a continuellement amélioré à chaque version bêta, mais on a l’impression qu’ils continuent de faire pression sur plus d’éléments d’interface utilisateur.

Pour m’inspirer, je me suis tourné vers l’application Maps. Apple a repensé Maps dans iOS 10 avec une vue modale déplaçable brillante qui contient tous les boutons et commandes nécessaires. Il peut être masqué lorsque vous souhaitez explorer la carte, et il peut être entièrement développé lorsque vous avez besoin d’obtenir un itinéraire ou de trouver un point d’intérêt.

Cet élément d’interface utilisateur fonctionne parfaitement pour un navigateur Web. Ci-dessous, vous pouvez voir les quatre étapes que j’ai trouvées pour cette vue modale déplaçable dans Safari. À son point le plus court, c’est-à-dire lorsqu’un onglet est ouvert, il n’affiche que les éléments principaux. Il affiche la barre d’URL, un bouton de rechargement, un bouton de partage, un bouton de nouvel onglet et un bouton d’affichage des onglets.

Lorsque vous ouvrez plusieurs onglets, vous pouvez passer d’un onglet à l’autre sous la barre d’URL. Vous pouvez facilement appuyer sur un autre onglet pour y basculer afin que les gestes n’interfèrent pas avec l’indicateur d’accueil.

Appuyez sur le bouton d’affichage des onglets ou continuez à faire glisser le modal vers le haut pour afficher des aperçus des onglets. Au lieu de séparer le nouvel onglet de la nouvelle page de démarrage, Apple pourrait les combiner pour créer un seul hub.

Si vous faites glisser le modal vers le haut, vous verrez tous les nouveaux composants qu’Apple a inclus dans la nouvelle page de démarrage de Safari. Ici cependant, vous pouvez également voir tous vos onglets. Il existe un raccourci vers tous vos groupes d’onglets et un pour vos onglets iCloud également. Sous les onglets, vous pouvez voir vos favoris avec un lien qui ira à tous vos signets et à votre historique. Sous cela, partagé avec vous, et sous cela tout le reste.

Beaucoup de gens qui testent le nouveau Safari aiment en fait le nouvel onglet. Mais c’est complètement décousu du reste de l’interface et honnêtement, un peu complexe. Il devrait être aussi simple que possible de basculer entre vos onglets ouverts et de voir des aperçus visuels juste en dessous de la barre d’URL et à la volée peut rendre l’expérience bien meilleure.

Bien sûr, vous pouvez appuyer sur le bouton “Tous les onglets” pour voir la nouvelle vue de la grille. C’est la meilleure partie de la refonte de Safari, mais cela ne devrait pas être l’onglet principal. Apple tenait beaucoup à promouvoir son nouveau changement d’onglet gestuel, mais les gestes eux-mêmes tentent de reproduire un élément de l’interface utilisateur directement en dessous.

Un autre problème avec le nouveau design est le manque d’espace pour des boutons arrière et avant clairs et facilement exploitables. Il est encore difficile de les intégrer dans cette conception, mais cela peut être fait de manière beaucoup plus claire. Je m’attendrais à ce qu’ils soient facultatifs dans les paramètres. Les gestes de balayage avant et arrière sont très courants et faciles à utiliser. Les boutons n’ont pas vraiment besoin d’être là du tout. Mais si vous les voulez, ils fonctionneraient mieux ici.

Que pensez-vous du nouveau design de Safari dans iOS 15 ? Pensez-vous que les changements que nous avons suggérés ont du sens? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous !

