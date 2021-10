Concept : voici à quoi pourrait ressembler le nouveau MacBook Pro si même les rumeurs les plus folles se répandaient

Il y a beaucoup de rumeurs folles qui circulent sur Internet avant le grand Mac d’Apple lundi. De nouvelles fuites sont apparues qui indiquent que le MacBook Pro va avoir une encoche et un affichage bord à bord. Il y a aussi beaucoup de débats sur les options de couleurs qu’Apple va offrir. Nous voulions voir à quoi pourrait ressembler le nouveau MacBook Pro avec toutes les rumeurs combinées.

Commençons par les options de couleur. Apple propose le MacBook Pro en argent et en gris sidéral depuis 2016. Ils ont également proposé le MacBook et le MacBook Air dans des options de couleur or. Cette année, Apple a adopté une approche différente de sa palette de couleurs double classique d’argent et de gris sidéral. Ils proposent de nouveaux appareils comme l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7 aux couleurs de la lumière des étoiles et de minuit. Les appareils Pro comme l’iPhone 13 Pro et l’iPad Pro continuent d’être proposés dans des couleurs plus neutres comme l’argent et le graphite.

Alors, que va faire Apple avec les nouveaux MacBook Pro ? Ils voudront sûrement qu’ils aient l’air aussi neufs que possible. Il n’est donc pas exclu que les nouveaux MacBook Pro arrivent à la lumière des étoiles et à minuit. De nombreux utilisateurs ont demandé des MacBook Pro noir mat et minuit en serait assez proche.

L’encoche en haut de l’écran est quelque chose qui sera certainement controversé si la rumeur se répand. Les schémas divulgués montrent une encoche de forme inhabituelle qui ne semble pas abriter Face ID. Il semble qu’Apple pourrait prévoir une encoche pour contenir un bien meilleur appareil photo. Si tel est le cas, nous espérons qu’Apple inclura de nouvelles fonctionnalités comme Center Stage et intègre un capteur nettement plus grand que les modèles actuels.

L’ajout de l’encoche leur permet également de pousser l’écran jusqu’au bord de tous les côtés. Il doit y avoir une caméra quelque part et une encoche devient le seul choix logique en dehors des lunettes uniformes plus épaisses. Les écrans sont beaucoup trop minces pour placer la caméra derrière l’écran, sans parler du fait que la technologie n’est tout simplement pas encore là.

Les nouveaux MacBook Pro devraient être disponibles dans les tailles 14 et 16 pouces. La taille de 16 pouces n’est pas nouvelle, mais si la taille de l’écran reste la même et va d’un bord à l’autre, il est possible que le boîtier global du plus grand MacBook Pro soit plus petit. Le modèle 14 pouces serait entièrement nouveau pour MacBook Pro. Apple n’a même pas fabriqué d’ordinateur portable de 14 pouces depuis l’iBook G4 de 2003. Les bordures du MacBook Pro 13 pouces actuel sont assez épaisses, il est donc possible qu’Apple conserve le châssis de la même taille et pousse l’écran vers le bord.

On s’attend également à ce qu’Apple ajoute un tas de ports qu’ils ont supprimés en 2016 avec le premier modèle Touch Bar de MacBook Pro. Des informations divulguées montrent qu’Apple rajoute l’emplacement pour carte SD, le port HDMI et le connecteur MagSafe au MacBook Pro.

Maquette précédente de la rumeur selon laquelle la mise à jour du MacBook Pro

Bien sûr, la star du spectacle sera le processeur Apple Silicon de dernière génération qu’Apple met dans ces machines. M1X est probablement le nom de la puce et sera probablement basé sur l’architecture du processeur A15. Il aura aussi sûrement des performances graphiques nettement meilleures que les Mac M1, bien qu’ils soient déjà très bons.

Êtes-vous enthousiasmé par le nouveau MacBook Pro ? Pensez-vous qu’il aura une encoche? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :