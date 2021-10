Concept : voici comment Apple pourrait surcharger CarPlay avec des intégrations plus approfondies et plus encore

CarPlay a toujours été un moyen temporaire pour Apple d’intégrer son logiciel dans les voitures existantes pendant qu’ils travaillent sur quelque chose de beaucoup plus innovant. Tout le monde sait qu’Apple construit sa propre voiture. Quand nous verrons la rumeur du « Projet Titan », personne ne le sait. En attendant, Apple semble étendre ses efforts pour intégrer davantage d’aspects des voitures existantes d’autres fabricants. Bloomberg a rendu compte des plans d’Apple pour connecter CarPlay à des éléments tels que la climatisation, les batteries, les sièges, etc. Voici à quoi pourrait ressembler CarPlay avec une intégration plus poussée de la voiture.

Cela commence par un tout nouvel écran d’accueil. L’écran d’accueil actuel de CarPlay introduit dans iOS 14 a une disposition plus semblable à un widget qui vous permet de voir votre emplacement actuel, les commandes multimédias, etc. Un simple glissement vous amène à de grandes icônes d’applications. Mais et si cet écran était plus dynamique et bien plus puissant ?

Tout d’abord, Apple devrait autoriser un quatrième « widget ». Les deux premiers peuvent être plus petits et offrir des commandes pour les fonctions de la voiture. Dans l’exemple ci-dessous, vous pouvez voir une complication et une bascule pour changer la température interne de la voiture. À côté, le pourcentage de batterie de la voiture et le kilométrage restant apparaissent comme des anneaux de fitness Apple Watch.

Sous les deux commandes de la voiture, vous pouvez voir votre position actuelle sur les nouvelles cartes Apple. Il peut afficher des informations pertinentes telles que les stations de recharge à proximité, votre proximité avec un emplacement fréquent, etc. À droite de la carte, nous avons les conditions météorologiques. Il affiche également les prochaines heures, ce qui peut être très utile si vous conduisez sur une longue distance. La météo peut également vous informer des conditions de conduite dangereuses ou sûres.

Ce nouvel écran d’accueil est intelligent et dynamique, il peut donc basculer et déplacer intelligemment les widgets en fonction de ce que vous faites. Par exemple, si vous lisez un podcast ou de la musique, un widget de lecteur multimédia apparaîtra et déplacera l’emplacement actuel d’un vers la droite. Il dispose de commandes plus larges pour avancer, reculer et lecture/pause.

Vous avez peut-être remarqué qu’en bas à gauche, il y a une icône App Library au lieu d’un bouton d’accueil. Comme il s’agit maintenant de l’écran d’accueil, il n’y a aucune raison d’avoir un bouton d’accueil ici. Appuyez sur l’icône de la bibliothèque d’applications pour afficher la grande grille d’applications.

Il y a aussi maintenant des boutons pour éditer l’arrangement et pour trier les applications. Le tri des applications peut vous donner une disposition similaire à celle de la bibliothèque d’applications sur iPadOS 15, en organisant vos applications par catégorie. En bas à gauche, le bouton App Library est devenu l’icône du tableau de bord. En appuyant dessus, vous reviendrez au nouvel écran d’accueil.

Étant donné que ce concept concerne principalement la manière dont CarPlay peut s’intégrer proprement aux fonctions de la voiture, je voulais aller au-delà des boutons et des widgets. Et si Siri pouvait faire des choses simples comme régler votre siège, changer la température, allumer les lumières, et plus encore ?

Vous pouvez simplement dire à Siri de « reculer un peu le siège du conducteur » ou de dire des choses comme « rapprochez-moi du volant ». Cela pourrait être utile pour les voitures qui ont des commandes difficiles à atteindre ou étrangement placées pour les sièges. Les conducteurs n’auraient pas besoin de les manipuler.

Un autre contrôle de voiture avec lequel CarPlay pourrait mieux s’intégrer est le volume. Cela est nécessaire pour tout, des appels aux podcasts en passant par les livres audio et la musique. Lorsqu’il est important, CarPlay afficherait contextuellement un curseur de volume important. Dans l’exemple que nous avons ici, vous pouvez voir un écran d’appel repensé avec des boutons plus gros, un nouvel indicateur de microphone plus proéminent et le Memoji du contact.

Mais en dessous de tous les contrôles attendus, vous pouvez voir le grand curseur de volume. Vous pouvez appuyer de chaque côté pour modifier le volume ou faire glisser dessus comme vous le feriez sur votre iPhone. Vous remarquerez peut-être également que le bouton en bas à gauche s’est transformé en icône de tableau de bord, vous permettant de rentrer chez vous.

Étant donné que CarPlay peut présenter des informations sur la charge de votre voiture, il peut également vous informer d’une batterie faible. Il pourrait afficher une grande notification en plein écran avec la batterie existante et le nombre de kilomètres qu’il vous reste.

CarPlay peut proposer au conducteur deux gros boutons. Un pour rechercher un chargeur dans Maps et démarrer une navigation d’itinéraire immédiate ou pour appeler les services d’urgence pour obtenir de l’aide si vous êtes dans une impasse.

En plus de commandes de voiture plus approfondies, CarPlay pourrait bénéficier de commandes HomeKit plus approfondies. Une nouvelle application Home dans CarPlay pourrait permettre aux conducteurs d’accéder facilement à l’ouverture et à la fermeture de leurs portes de garage intelligentes. À l’extrême droite, Apple pourrait afficher vos trois scènes les plus utilisées.

Un conducteur pourrait être en route et activer une scène depuis sa voiture. Quand ils rentrent chez eux, toutes leurs lumières sont allumées et leur place est prête pour eux.

CarPlay pourrait également utiliser quelques ajustements visuels. J’ai toujours pensé que les fonds d’écran étaient inutiles pour CarPlay et franchement un peu gênants. Je les supprimerais entièrement et n’offrirais à l’utilisateur que quelques thèmes – un mode clair, un mode sombre et un nouveau mode beige. Le mode beige conviendrait parfaitement à l’intérieur des voitures à l’intérieur marron clair.

J’ai également changé tout le texte en SF Rounded pour rendre le texte plus fluide et plus confortable sur les écrans arrondis.

Mode clair versus mode beige

Que pensez-vous de nos idées pour améliorer CarPlay ? Pensez-vous qu’Apple suivra et ajoutera de nouvelles intégrations de voitures ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :