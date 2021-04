Concept: voici quelques façons dont Apple pourrait améliorer les widgets, le multitâche et plus encore avec iPadOS 15

La conception pour iPadOS est vraiment difficile. J’imagine qu’il y a d’innombrables batailles au sein de l’équipe d’interface humaine d’Apple sur la bonne direction pour la plate-forme. Apple s’est engagé sur la voie d’iOS 11 et ils s’y sont tenus depuis lors, en s’appuyant chaque année. C’est devenu un château de cartes qui pourrait s’effondrer avec une seule idée ajoutée. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient qu’Apple brûle tout et recommence. Je ne vois vraiment pas Apple faire ça. Imaginer quelque chose d’apparemment aussi simple que d’ajouter des widgets à l’ensemble de l’écran d’accueil est une tâche monumentale, mais cela peut totalement être fait.

L’année dernière, j’ai travaillé sur un vaste concept iPadOS 15 qui a complètement repensé l’écran d’accueil. En y repensant, je vois à quel point c’était irréaliste. Il y a cependant quelques idées qui restent vraies aujourd’hui, et je les ai affinées un peu pour mieux s’intégrer au reste de ce nouveau concept.

Notre concept iOS 15 a imaginé de nouvelles applications comme une application porte-clés dédiée et une application météo repensée. Ces deux choses sont des inclusions évidentes ici pour un iPadOS 15 qui est livré parallèlement à iOS 15. Je verrais également des choses comme le suivi de la position des stocks, le partage d’écran FaceTime et les améliorations de l’application Home se faire également sur l’iPad. Mais comme iPadOS est sa propre chose, il gagne évidemment sa propre liste de fonctionnalités exclusives.

Les widgets d’iPadOS 14 sont bloqués dans la barre latérale de l’écran d’accueil. Contrairement à l’iPhone, vous ne pouvez pas les placer où vous le souhaitez. C’est probablement la première chose que les utilisateurs veulent voir dans iPadOS 15. Je peux comprendre pourquoi Apple n’a pas inclus cette fonctionnalité dans iPadOS l’année dernière, car il faut beaucoup de temps pour comprendre exactement comment les widgets pourraient s’intégrer dans l’iPadOS Home Grille d’écran. Matt Birchler a fait une excellente exploration à ce sujet que je vous recommande vivement de vérifier. Les widgets ne rentrent tout simplement pas dans la grille actuelle. Il prend de nouvelles classes de taille, spécialement conçues pour iPad, ainsi qu’une grille d’application plus étroite.

Trois nouvelles classes de taille de widget pourraient être introduites pour iPadOS. Ils auraient les mêmes formes générales que sur iOS mais optimisés pour la grille différente. Avoir trois classes de taille universelles est tellement plus simple que quelque chose comme des widgets extensibles. De nombreux widgets pourraient «fonctionner» si Apple introduisait simplement ces classes de plus grande taille dans des formes similaires à celles existantes. Le plus grand défi consiste à faire fonctionner correctement les widgets en mode portrait et paysage. Dans ce cas, cela laisse beaucoup d’espace vide au-dessus et en dessous de la grille, mais cela fonctionne vraiment bien. En fait, Apple a déjà beaucoup d’espace vide en mode portrait dans iPadOS 14.

Afin de profiter de l’espace supplémentaire sur l’écran d’accueil, la barre latérale doit rester intacte en mode paysage. Mais comme les widgets peuvent maintenant être placés n’importe où, la barre latérale peut devenir la maison à d’autres choses. J’ai imaginé quelque chose que j’appelle « Pin Board ». C’est un endroit pour épingler les bascules, les raccourcis, les dossiers et les fichiers du centre de contrôle. C’est une version moderne du bureau, spécialement conçue pour l’iPad.

Lorsque l’iPad est utilisé pour le travail ou la création, il est probablement utilisé en mode paysage. Par exemple, lorsque vous utilisez le Magic Keyboard, vous êtes verrouillé en mode paysage. En mode portrait, vous êtes probablement en mode de consommation de contenu. Vous n’avez pas nécessairement besoin d’accéder aux fichiers, aux dossiers ou aux paramètres. Mais vous pouvez tous y accéder en faisant glisser votre doigt depuis la gauche de l’écran, comme vous pouvez maintenant le faire avec des widgets.

Quelle est cette nouvelle icône de dock?

Une autre fonctionnalité très importante absente de l’iPadOS 14 était la bibliothèque d’applications. Cela a beaucoup plus de sens sur iPad que sur iPhone. Vous avez besoin d’un emplacement pour mettre toutes les applications de votre choix en vue fractionnée sans accéder à l’écran d’accueil. Ce que j’ai fait, c’est placé une icône similaire à celle de Launchpad sur le Mac sur la taille gauche du dock. Étant donné que vous pouvez installer la station d’accueil de n’importe où, vous pouvez accéder à la bibliothèque d’applications de n’importe où. Il défile horizontalement et ne prend pas beaucoup de place sur votre écran.

Il y a une tonne de changements que nous aimerions voir Apple apporter avec iPadOS 15. En fait, nous travaillons toujours sur certains concepts que nous allons bientôt partager. Vous remarquerez peut-être même quelques indices dans les images tout au long de cet article. Mais l’écran d’accueil est fondamental pour la plate-forme et l’un des plus gros problèmes du moment. Que pensez-vous de ces idées? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

