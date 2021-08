Concept : watchOS 9 devrait reconcevoir l’écran d’accueil, ajouter de nouveaux visages amusants et laisser les développeurs créer des widgets

Au cours des dernières années, les mises à jour logicielles d’Apple Watch ont été plutôt petites. watchOS 7 a accéléré l’interface utilisateur d’Apple Watch, tandis que watchOS 8 ajoute une poignée de nouvelles applications utiles. Mais avec watchOS 9, Apple devrait introduire la plus grande mise à jour de l’expérience à ce jour.

Il y a quelques composants clés de l’interface Apple Watch : l’horloge, l’écran d’accueil, le centre de contrôle et le centre de notifications. Ces quatre choses sont excellentes, mais elles semblent un peu stagnantes. L’écran d’accueil pourrait être plus facile à utiliser et à organiser. Les cadrans de montre pourraient être plus amusants et moins utilitaires. Les applications et les notifications devraient pouvoir faire apparaître des données à plus d’endroits.

Nouveaux cadrans de montre

J’ai créé quatre nouveaux cadrans pour watchOS 9. Le premier est un superbe cadran classique qui utilise la police emblématique « Apple Garamond » d’Apple. Il pourrait y avoir trois modèles différents : un qui montre des rayures plein écran du logo à six couleurs, un qui applique les six couleurs aux chiffres et aux aiguilles, et un avec un fond beige.

Le visage des notifications pourrait fonctionner un peu comme le visage Siri. Au lieu d’afficher des cartes de données dans une pile, il pourrait afficher les notifications récentes dans une pile. Lorsqu’une personne lève le poignet, elle peut voir immédiatement ses alertes les plus récentes. C’est parfait pour la personne constamment en déplacement ou pour quelqu’un qui utilise sa montre principalement pour la communication.

Le visage de Ted Lasso est quelque chose que j’ai conçu plusieurs fois. Avec cette itération, j’ai rempli tout l’affichage avec la couleur bleue qui est utilisée pour pratiquement tous les supports marketing. Ted pourrait être animé et vous saluer ou vous sourire. En haut à gauche, l’heure pouvait être écrite en mots. Chaque fois que « dix » est utilisé, il pourrait le remplacer par « Ted ». Il y aurait aussi de la place pour une seule complication en haut à droite.

Enfin, le visage relax pourrait prendre les animations introduites dans watchOS 8 et les appliquer à une nouvelle horloge psychédélique. La couleur de l’heure peut changer en fonction des couleurs de l’animation derrière elle. Chaque fois que vous levez votre poignet, l’animation change.

Ces quatre nouveaux visages ajouteraient beaucoup de personnalité à l’Apple Watch. L’un rend hommage à l’histoire de l’entreprise, l’autre fait la promotion du meilleur caractère de l’entreprise, l’autre évangélise la relaxation et le bien-être et l’autre vous tient plus au courant que jamais.

L’écran d’accueil

L’écran d’accueil de l’Apple Watch a subi quelques petites modifications au cours des six dernières années. Il a commencé avec la magnifique mer d’icônes circulaires en forme de nid d’abeilles et a finalement été rejoint par une simple vue de liste alphabétique. Aucune de ces vues n’est idéale. L’un est difficile à utiliser et à organiser, et l’autre n’est pas personnalisable. Avec watchOS 9, j’espère sincèrement que la société présentera un nouveau design d’écran d’accueil.

J’imagine une grille à défilement vertical avec des rangées de 3 icônes à travers. Vous pouvez faire glisser les icônes vers n’importe quelle position, il est donc entièrement personnalisable. Faites glisser une icône sur une autre et vous pouvez créer un dossier. Lorsque vous appuyez sur un dossier, les icônes se déploient après le bouton Réduire le dossier. Vous pouvez placer des dossiers où vous le souhaitez et créer autant de dossiers que vous le souhaitez.

Centre de contrôle + widgets

Dans watchOS 1 et watchOS 2, Apple avait une fonctionnalité appelée “coups d’œil”. Les regards étaient de petits widgets auxquels vous pouviez accéder depuis le cadran de l’horloge en glissant vers le haut. Le centre de contrôle était un simple coup d’œil, mais avec watchOS 3, les regards ont été supprimés et le centre de contrôle a été étendu. J’aimerais voir Apple ramener des regards, mais sous la forme de la petite taille du widget d’iOS 14. Cela permettrait à ceux d’entre nous qui utilisent des cadrans de montre non riches en données d’accéder rapidement aux données de type complication. Ce serait également un nouvel endroit pour les développeurs de créer un logiciel pour la montre qui n’a pas besoin d’être une application entière. Après tout, la dernière incarnation de widgets d’Apple est déjà conçue pour être multiplateforme.

Les widgets pourraient utiliser le même design qu’ils ont sur l’iPhone, donc aucun nouveau travail de conception n’aurait nécessairement besoin d’être fait. Les développeurs peuvent envoyer un widget au lieu d’une application entière, réduisant ainsi le temps de développement et la gestion requis par une application complète. Si Apple le voulait, ils pourraient même autoriser les widgets des applications iPhone qui n’offrent pas d’application watchOS à se projeter sur la montre. Maintenant, nous savons que cela n’a pas bien fonctionné avec watchOS 1, mais nos appareils sont maintenant nettement plus rapides et cela pourrait fonctionner cette fois. Les montres de Pebble à l’époque pouvaient permettre aux développeurs d’injecter des données directement sur la montre sur le Web plutôt que via une connexion locale. Cela pourrait fonctionner ici aussi.

Les widgets pourraient également être utilisés par Apple pour introduire de nouvelles fonctionnalités sans ajouter plus d’applications à l’écran d’accueil déjà encombré. Le widget des batteries pourrait venir sur la montre et afficher l’état de la batterie de votre téléphone. iCloud partage déjà l’état de la batterie de vos appareils dans Find My, et si vous pouviez également choisir d’afficher certains appareils dans ce widget. J’aimerais connaître l’état de la batterie de mon iPad sur ma montre. Les widgets peuvent également être un excellent endroit pour exécuter des raccourcis. Qu’il s’agisse de suggestions Siri ou de raccourcis que vous avez choisis, les widgets peuvent faire apparaître des boutons d’automatisation qui pourraient être extrêmement utiles.

Pourquoi des widgets ?

Ce n’est un secret pour personne que l’App Store d’Apple Watch n’est pas ce que nous espérions tous. La plupart des gens utilisent les applications intégrées et en téléchargent peut-être une poignée depuis le magasin. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les développeurs ont abandonné leurs applications de surveillance. Le kit de développement logiciel WatchKit a été un gâchis, les premières applications étaient lentes, les utilisateurs ne se souciaient peut-être tout simplement pas d’avoir la fonctionnalité, ils nécessitent une maintenance en plus du travail que vous devez faire pour votre application iPhone, etc. Les développeurs ont pour la plupart abandonné toute ambition qu’ils avaient pour le logiciel watchOS. C’est un marché de niche maintenant.

Il existe de nombreuses applications de montre qui sont tout simplement terribles. Seul un petit groupe est vraiment utile et bien conçu. Je ne peux en nommer que quelques-uns : Carrot, Watchsmith, Chirp, PCalc, Delivery et Lumy. Je peux nommer des dizaines, voire des centaines d’applications iPhone et iPad qui sont géniales du haut de ma tête. Les widgets peuvent être un moyen de convaincre les développeurs d’ajouter des fonctionnalités à la montre de manière plus simple et plus pratique. Si vous avez un petit widget sur iPhone, iPad et Mac, vous avez déjà, en théorie, fait la plupart du travail.

Si vous pensez à ce que les applications qui ont disparu pourraient faire avec un widget sur la montre, les opportunités sont nombreuses. Feedly pourrait montrer les meilleures histoires. Instagram pourrait montrer des photos. Target pourrait montrer vos récompenses. Evernote peut vous permettre de dicter une note rapide. Slack pourrait vous montrer les messages récents. Il y a beaucoup de choses différentes qui pourraient être faites.

Et les complications ?

Les complications sont excellentes et facilitent la création de cadrans de montre plus personnalisés. Mais dans la plupart des cas, ils sont petits et servent simplement de cible de lancement pour leur application correspondante. Les widgets peuvent avoir des conceptions plus riches, afficher plus de données et être ignorés lorsque vous en avez terminé avec eux. Il y a plus de valeur dans un widget qui vous montre une liste de rappels qu’une complication qui en montre un seul à venir.

Gardez à l’esprit qu’Apple a lancé la montre avec à la fois des regards et des complications. La seule raison pour laquelle les regards ne fonctionnaient pas au début était qu’ils étaient incroyablement lents. Maintenant, elles sont beaucoup plus rapides, encore plus rapides que les applications tierces elles-mêmes.

Conclusion

J’adore mon Apple Watch. C’est l’un de mes appareils préférés. Je le porte partout, tous les jours, tout le temps. Lorsque la montre a été dévoilée pour la première fois, j’ai vu une montagne d’opportunités et j’ai imaginé des tonnes d’applications merveilleuses développées par la communauté dynamique de créateurs brillants d’Apple. Au début, il y avait des tonnes d’applications et d’expériences. Mais les lacunes de WatchKit ont effacé l’écosystème et de nombreux développeurs ne se sont pas suffisamment souciés pour essayer de revenir à la montre. J’aimerais qu’Apple permette aux développeurs de créer aussi facilement que possible des applets (widgets) simples pour la montre. Après tout, la plupart des choses que vous attendez d’une application de montre peuvent être effectuées dans un widget.

Que pensez-vous de ces idées pour watchOS ? Que veux-tu voir l’année prochaine ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :