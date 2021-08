Concepteur de monétisation d’embauche de Naughty Dog pour le jeu multijoueur ⋆ .

Naughty Dog s’est essayé aux jeux multijoueurs dans le passé et il semble maintenant que le studio acclamé plonge encore plus profondément dans le domaine en ligne. Les dernières offres d’emploi de la Inexploré et Le dernier d’entre nous développeur dit qu’il embauche pour son “premier jeu multijoueur autonome”. Bien que ces publications aient fait le tour au cours des derniers mois, la position la plus récente implique fortement que ce jeu aura des microtransactions.

La publication LinkedIn en question est destinée à un concepteur de monétisation qui «construira une économie incroyable et conviviale pour les joueurs» à partir de zéro. Ceci est légèrement différent de l’annonce qui a été signalée en mars, car cette nouvelle annonce la « monétisation ». Et bien qu’il y ait beaucoup de discussions potentiellement troublantes concernant la psychologie des joueurs et «l’augmentation des revenus», Naughty Dog semble conscient de la réputation des achats dans le jeu.

Il y a un accent constant sur le fait d’être amical avec les joueurs car cela revient plusieurs fois. C’est clairement résumé dans la section qui demande au candidat “d’augmenter les revenus et la conversion tout en maintenant un solide système de valeur axé sur le joueur”. Le bas de la liste indique même explicitement que Naughty Dog recherche quelqu’un qui a « une connaissance approfondie de la monétisation non destructive ». Cette personne travaillera avec un groupe de départements pour créer des « systèmes de monétisation durables conformes à la vision du jeu » et une « stratégie de monétisation holistique » qui permettra aux joueurs de continuer à jouer tout en respectant leur expérience et en leur rapportant de l’argent.

Bien que les microtransactions ne soient jamais mentionnées, il est presque certain que ce titre multijoueur les aura, étant donné le langage utilisé tout au long. Les microtransactions se sont manifestées de différentes manières dans d’autres jeux Naughty Dog, en plus de la gamme standard de cartes, de modes et de modes premium et pertinents pour le gameplay. Le dernier d’entre nous‘ cas, armes à feu, emotes, avantages et exécutions. Inexploré 2 skins multijoueurs en vedette. Uncharted 3 a permis aux joueurs d’acheter des plafonds de niveau antérieurs après être devenus free-to-play. Le dernier d’entre nous présentait toute une gamme de produits cosmétiques sur le PlayStation Store. Inexploré 4 et Héritage perdu avait la version la plus classique des microtransactions car les joueurs peuvent dépenser de l’argent réel pour de la monnaie virtuelle utilisée pour acheter des articles dans la boutique du jeu.

Il semble que Naughty Dog planifie également une feuille de route pour le jeu. Cela fait appel à quelqu’un qui “maximisera les efforts de campagne et de contenu post-lancement/en direct”, ce qui ressemble beaucoup à de nombreux jeux multijoueurs modernes. Une liste distincte pour un programmeur d’IA fait également fortement allusion à un élément coopératif ou à une sorte de mode PvPvE, de sorte que la feuille de route de ce jeu pourrait ne pas se limiter au jeu compétitif avec d’autres humains.

Une mise à jour concernant le multijoueur : pic.twitter.com/CUd98LgJGC – Naughty Dog (@Naughty_Dog) 27 septembre 2019

L’offre d’emploi n’indique pas ce qu’est le jeu mystère, mais tous les signes indiquent qu’il est lié à Le dernier d’entre nous. Le premier jeu livré avec un mode étonnamment populaire, ce qui l’a rendu d’autant plus choquant lorsque Naughty Dog a déclaré Le dernier d’entre nous, partie II serait exclusivement une aventure solo. Dans le tweet ci-dessus d’il y a près de deux ans, le studio a déclaré que ce mode en ligne ne ferait pas partie de la suite et qu’il en montrera plus “quand il sera prêt”.

La forme que prendrait ce jeu multijoueur n’est pas claire car il existe un certain nombre de possibilités différentes. Il pourrait s’agir d’un jeu multijoueur gratuit – un modèle qui aiderait à justifier ses microtransactions – ou d’un jeu autonome premium. Un rapport de Bloomberg d’avril indiquait également que Sony recréait le premier jeu de la série. Ce jeu en ligne pourrait coïncider avec ce remake, que ce soit le remake tout seul ou une sorte de Le dernier d’entre nous bundle qui comprend des versions améliorées PlayStation 5 de toute la série. Le libellé de la liste implique que, si tel était le cas, il faudrait Fantôme de Tsushima : Légendes route et aussi être une chose distincte. Les détails ne se sont pas encore révélés, mais il est évident que Naughty Dog avance en territoire inconnu avec son prochain jeu en ligne.