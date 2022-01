Concepteur narratif principal Halo Infinite Départ de 343

Le concepteur narratif principal de Halo Infinite, Aaron Linde, a annoncé qu’il quittait 343 Industries en 2022. Linde a déclaré sur Twitter qu’il partait pour « poursuivre une nouvelle opportunité », mais n’a pas encore expliqué exactement où il allait.

Quoi qu’il en soit, Linde a déclaré que c’était une « décision terriblement difficile » de quitter 343. « Halo Infinite restera l’une des réalisations les plus fières de ma carrière pour le reste de ma vie », a déclaré Linde. « Je suis tellement reconnaissant d’en avoir fait partie. »

Linde a poursuivi en disant: « Je tiens à remercier mes chers collègues de 343 pour avoir créé le meilleur jeu sur lequel j’ai jamais travaillé, notre incroyable distribution de voix pour élever notre travail dans chaque livraison de ligne, et nos joueurs pour nous rejoindre sur ce voyage sauvage. Vous avez fait de 2021 une année incroyablement spéciale pour moi. Je deviens grinçant à parler de vraie merde ** sur ce site stupide [Twitter] donc je vais en rester là pour le moment. Mais je ne saurais trop souligner à quel point je suis reconnaissant et le serai toujours. A la prochaine mission. »

En tant que concepteur narratif principal, Linde était en charge d’une petite équipe d’écrivains gérant « tout le contenu narratif du monde ouvert » dans le jeu, selon sa page LinkedIn. Cela représentait plus de 15 000 lignes de bavardages ennemis et marins, plus de 100 journaux audio et un dialogue ambiant.

Avant Halo, Linde était l’auteur principal de Battleborn de Gearbox avant de passer à ArenaNet pour travailler sur un projet non annoncé au studio Guild Wars. Il a ensuite déménagé chez Bungie pour devenir scénariste principal sur Destiny 2 avant de passer à 343 en 2019 pour travailler sur Halo Infinite.

Quant à Halo Infinite, l’événement multijoueur Winter Contingency du jeu se déroule maintenant.

