Conception OnePlus 10 Pro, spécifications divulguées en ligne: SoC Snapdragon 8 Gen 1, triple caméra et batterie de 5 000 mAh inclinée

La fuite suggère que le OnePlus 10 Pro serait lancé avec le chipset Snapdragon 8 Gen 1. (Twitter/@OnLeaks)

Après l’apparition de plusieurs rendus et de l’étui de protection, les spécifications OnePlus 10 Pro ont fuité en ligne. Les spécifications indiquent plusieurs améliorations par rapport au prédécesseur OnePlus 9 Pro sur le front de la batterie et du processeur.

La fuite suggère que le OnePlus 10 Pro serait lancé avec le chipset Snapdragon 8 Gen 1. Alors que le combiné devrait abandonner la caméra monochrome de 2 mégapixels au profit d’une configuration à triple caméra, la caméra selfie pourrait également voir une mise à niveau.

Le pronostiqueur Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks a affirmé que le OnePlus 10 Pro pourrait comporter un écran QHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, le SoC Snapdragon 8 Gen 1, qui n’a pas encore été annoncé par Qualcomm, est susceptible d’alimenter l’appareil.

Le processeur sera couplé avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et un stockage UFS 3.1 jusqu’à 256 Go. Le nouveau combiné phare devrait également avoir un indice de protection IP68 et pourrait être équipé d’une batterie de 5 000 mAh, contre 4 500 mAh du OnePlus 9 Pro.

Une configuration à triple caméra arrière comprenant un capteur principal de 48 mégapixels, une caméra ultra grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels est susceptible de venir avec le OnePlus 10 Pro. Selon les fuites précédentes, le smartphone pourrait conserver les capacités de zoom trouvées sur le OnePlus 9 Pro. Cependant, on ne sait toujours pas si la société utiliserait un nouveau capteur d’appareil photo en 2022. Une caméra selfie améliorée de 32 mégapixels, par rapport à l’appareil photo de 16 mégapixels du modèle actuel, est également probable.

Les fuites précédentes de OnePlus 10 Pro avaient suggéré que la société pourrait opter pour une refonte avec un grand module de caméra de forme carrée se fondant dans la colonne vertébrale gauche.

Récemment, un rendu de boîtier de smartphone a également été repéré, suggérant l’emplacement des boutons de volume sur la colonne vertébrale gauche, tandis que le bouton d’alimentation et le curseur d’alerte pourraient être placés sur le bord opposé.

