Conception va sortir la version Deluxe de l’album ‘State Of Deception’

Metallers progressifs norvégiens réactivés CONCEPTION, qui figurent dans leurs rangs d’anciens KAMELOT chanteur Roy Khan, ont sorti un tout nouveau single, “Pleurer (En direct)”. C’est le premier single d’une toute nouvelle campagne de financement participatif soutenant la sortie d’une version étendue de leur album à succès de 2020 “État de déception”, qui sera disponible au début de 2022. L’ensemble comprendra une multitude de nouveaux enregistrements, y compris de nouvelles chansons, des réenregistrements de certains de leurs anciens catalogues classiques et un certain nombre de performances en direct.

“Pleurer” était, pour citer Khan, “un moment magique que nous avons capturé lorsque nous avons entrepris notre retour sur la scène metal après plus d’une décennie d’intervalle”, ayant été enregistré à CONCEPTIONLe concert de retour aux sources de Gjovik, en Norvège, en 2019. Le premier de plusieurs nouveaux singles à sortir au cours de l’année 2021, “Pleurer” est également le premier enregistrement live que le groupe ait jamais sorti en numérique. Guitariste Tore Østby a ajouté: “Cela a été tellement génial de jouer à nouveau en direct, et j’ai été ravi de découvrir une nouvelle énergie dans nos anciennes chansons. Cette version en est un excellent exemple.”

Pendant ce temps, la version de luxe de “État de déception” est une reconnaissance du groupe pour répondre à l’appel des fans à rendre plus de matériel disponible. En plus des nouveaux enregistrements figurant aux côtés de l’album original sur CD et vinyle, le coffret de luxe comprendra également une foule d’articles supplémentaires, y compris des versions instrumentales des morceaux de l’album, des affiches, une longue histoire du groupe avec jamais auparavant -photos vues et accès exclusif au concours.

En reconnaissance du désir du groupe de maintenir leur relation directe avec les fans, le processus sera à nouveau activé via une toute nouvelle campagne de financement participatif.

“Nous avons eu la chance d’avoir des fans aussi fidèles”, Khan observe. “Ils ont été incroyablement généreux en nous soutenant, et nous nous sommes efforcés de le reconnaître en mettant à leur disposition des objets et des expériences particulièrement distinctifs. Vous devriez voir ce que nous avons l’intention de mettre à disposition au cours de cette campagne.”

CONCEPTION entreprendra également enfin sa tournée de tête d’affiche retardée COVID-19, pour laquelle une date supplémentaire a été annoncée, alors que le groupe marque son retour en Belgique en tête d’affiche d’Anvers Fête du métal du tonnerre le 27 mars.

CONCEPTION Dates en direct 2022 :

19 mars – Gjøvik, Norvège @ Friscena



27 mars – Anvers, Belgique @ Thunder Music Festival



07 avril – Barcelone, Espagne @ Salamandra



08 avril – Madrid, Espagne @ Shoko



09 avril – Lisbonne, Portugal @ Lisboa Ao Vivo



14 avril – Amsterdam, Pays-Bas @ Melkweg Oz



15 avril – Esch-Sur-Alzette, Luxembourg @ Rockhal



16 avril – Paris, France @ La Maroquinerie



17 avril – Zurich, Suisse @ Plaza



23 avril – Stockholm, Suède @ Fryshuset



29 avril – Oslo, Norvège @ Rockefeller



3/4 juin – Atlanta, GA @ Progpower XXI Festival

“État de déception” suivi un intervalle de 20 ans au cours duquel les membres du groupe Khan, Østby, Ingar Amlien et Arve Heimdal sont restés amis tout au long, et la sortie de l’album a marqué une évolution complète du groupe.

“État de déception” a été entièrement produit par les membres du groupe eux-mêmes, les tâches de mixage étant gérées par Stefan Glaumann (RAMMSTEIN, WITHIN TEMPTATION, L’EUROPE ). L’effort de neuf chansons a parfaitement capturé l’étendue du son progressif caractéristique du groupe, du mélodrame symphonique à l’utopie du riff rock, et a présenté une apparition en tant qu’invité de AMARANTHE chanteur Elize Ryd.



