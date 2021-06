Conceptions de bâtiments prêts pour l’avenir : une étape vers la construction d’un avenir durable

Le besoin de conceptions de bâtiments prêts pour l’avenir a également conduit les organisations à lancer des programmes et à proposer des initiatives pour renforcer le besoin de bâtiments durables.

Alors que prêt pour l’avenir signifie anticiper et planifier la voie à suivre, lorsqu’il s’agit de construction, il s’agit d’un processus d’évaluation visant à maximiser le cycle de vie et la valeur des bâtiments face à des événements ou des changements sans précédent dans le futur.

Des mesures préalables doivent être prises pour garantir la réduction des impacts dommageables et prévenir les dommages pouvant survenir en raison de la possibilité de modifications. En gardant à l’esprit les événements futurs, avec l’aide de plans stratégiques et bien pensés, non seulement les villes peuvent survivre, mais aussi être maintenues plus longtemps. L’objectif principal de la planification urbaine stratégique pour les communautés durables est la nécessité de s’adapter aux changements futurs en proposant un cadre de conceptions de bâtiments prêts pour l’avenir, l’objectif étant de combler le fossé entre les perspectives traditionnelles à court terme et le besoin de bâtiments résilients et flexibles au cours le long terme.

Le processus commence par l’examen et l’intégration des principes d’une conception à la fois prête pour l’avenir et durable pour obtenir un ensemble de principes de conception à l’épreuve du temps durable (SFP). Ceux-ci abordent ensuite l’ensemble du cycle de vie du système et tiennent compte de l’impact sur le système d’éléments supplémentaires prêts pour l’avenir. L’impact est classé en fonction du cycle de vie du système et évalué à l’aide d’un système d’évaluation qui doit être développé pour intégrer des éléments prêts pour l’avenir dans le système, garantissant ainsi la durabilité globale du système.

BESOIN DE CONCEPTIONS ET DE BÂTIMENTS PRÊTS POUR L’AVENIR

Au fil des ans, les personnes/propriétaires sont devenus plus conscients des effets néfastes des infrastructures immobilières sur l’environnement et leurs communautés. Selon des rapports, le secteur immobilier contribue à lui seul à 40 % des émissions mondiales de carbone provenant de la construction et de l’exploitation. Compte tenu de cela, l’accent est renouvelé sur la création d’infrastructures locales décarbonées et prêtes pour l’avenir. Lorsqu’il est bien fait, ce qui précède non seulement aborde les défis environnementaux, mais s’avère également être une solution rentable pour assurer l’équité sociale, la santé et le bien-être de la communauté.

Le besoin de conceptions de bâtiments prêts pour l’avenir a également conduit les organisations à lancer des programmes et à proposer des initiatives pour renforcer le besoin de bâtiments durables. La campagne Advancing Net Zero du World Green Building Council, lancée en 2016, a depuis influencé les parties prenantes à tous les niveaux. Les constructeurs adoptent désormais facilement des solutions de chauffage à faible ou zéro carbone.

Mais le défi qui se pose est de modifier les bâtiments plus anciens car ils nécessitent des systèmes énergétiques mis à jour, ainsi que des changements dans les aménagements intérieurs et les façades. Par conséquent, repenser la façon dont nous reconcevons et reconstruisons nécessite plus d’attention, car les performances futures d’un bâtiment sont à la base de la disposition précédente. Les bâtiments existants prêts pour l’avenir s’avéreront plus rentables pour les développeurs, conduisant éventuellement à de meilleurs retours sur investissement, tout en assurant l’expansion du cycle de vie et la modernisation de l’infrastructure.

De plus, pour permettre la durabilité, l’accent devra être mis sur la création de conceptions qui utilisent moins de matériaux et assurent le recyclage de l’acier et du béton pour assurer la diminution des émissions de carbone du bâtiment. Les conceptions prêtes pour l’avenir nécessitent que le changement soit introduit non seulement à un niveau de performance, mais à tous les niveaux.

AVANTAGES DE LA CONCEPTION PRÊTE POUR L’AVENIR

Au cours des dernières années, les développeurs ainsi que les acheteurs et les investisseurs se sont engagés à faire leur part pour assurer un avenir meilleur en proposant des conceptions prêtes pour l’avenir qui mettent la durabilité au centre. Certains des principaux avantages ou avantages d’avoir des conceptions ou une construction prêtes pour l’avenir sont :

Protection contre les catastrophes naturelles : Étant donné que l’objectif des bâtiments prêts pour l’avenir est de se préparer au changement, le besoin de maisons existantes et nouvelles d’être prêts pour l’avenir se pose en particulier dans les régions sujettes à des changements climatiques majeurs. La modernisation est l’un de ces moyens de préparer les bâtiments pour l’avenir grâce à l’ajout de nouvelles fonctionnalités aux bâtiments plus anciens, aux structures patrimoniales, aux ponts, etc. Elle contribue à réduire la vulnérabilité des développements existants et fait des bâtiments un havre de paix dans les zones sensibles aux catastrophes naturelles.

Santé et bien-être : Avec des facteurs tels que le réchauffement climatique et les niveaux élevés de pollution contribuant à une grande partie des maladies auxquelles sont confrontés les citoyens, opter pour des conceptions ou des constructions centrées sur le thème d’un bâtiment écologique garantit une société plus saine.

Respectueux de l’environnement : Les conceptions prêtes pour l’avenir aident à conserver un grand nombre de ressources telles que l’eau et l’électricité et fonctionnent avec des ressources renouvelables pour la construction, ce qui garantit l’efficacité des déchets, le recyclage, etc. À son tour, l’empreinte carbone du bâtiment est réduite

Économique : Si nous examinons les bâtiments verts ou les conceptions prêtes pour l’avenir en ce qui concerne la valeur financière, les investisseurs et les développeurs profitent des avantages. Alors que pour les investisseurs/acheteurs, cela signifie une consommation d’électricité et d’eau inférieure, ce qui se traduit par des factures d’électricité et d’eau plus faibles et une meilleure valeur de revente. Pour les développeurs, cela signifie des coûts de construction inférieurs et une valeur de propriété plus élevée en raison de sa certification qui leur permet d’augmenter le prix de la propriété par rapport aux bâtiments ordinaires.

Alors qu’auparavant, le budget était une considération cruciale pour les infrastructures prêtes pour l’avenir, aujourd’hui, avec l’innovation technique continue, ainsi que l’adoption mondiale, les coûts de mise en œuvre des technologies à faible émission de carbone ont considérablement réduit. Il est prouvé que l’utilisation de sources d’énergie verte telles que les panneaux solaires et les batteries rechargeables apporte des avantages financiers à long terme ; elle maximise également le potentiel de nouvelles sources de croissance économique.

BÂTIR UN DEMAIN MEILLEUR

Avec l’augmentation du nombre d’événements météorologiques extrêmes tels que le réchauffement climatique, le besoin d’éliminer l’empreinte carbone est devenu urgent, entraînant un besoin accru de bâtiments durables. On estime que la consommation d’énergie des bâtiments triplerait d’ici 2050. Comprenant le besoin croissant de durabilité, les gouvernements visent également à lutter contre le changement climatique grâce à la construction nette zéro. De plus, avec une possibilité croissante d’augmentation des coûts des combustibles fossiles alimentant la fonctionnalité des bâtiments, les bâtiments verts sont en outre considérés comme une meilleure alternative.

Nous pensons qu’avec les progrès technologiques, une main-d’œuvre plus mobile et une croissance économique incertaine, qui remodèlent l’environnement des affaires et transforment l’approche des occupants en matière de décisions immobilières, les espaces de bureaux devraient être placés au centre d’une conception prête pour l’avenir. Bien que cela puisse inclure des éléments de base tels que la fourniture de lumière naturelle et d’air de haute qualité, les conceptions doivent également intégrer des caractéristiques biophiles pour connecter les occupants du bâtiment à l’environnement naturel, garantissant ainsi le bien-être mental des employés.

Tandis qu’une technologie améliorée qui reste au cœur des bâtiments prêts pour l’avenir, doit permettre aux entreprises de compléter leurs sources d’énergie existantes avec des technologies plus récentes pour obtenir une meilleure résilience, assurer une bonne gouvernance, définir les bons rôles et responsabilités de gestion et les politiques de responsabilisation aideront à remplir de longues -objectifs à terme.

(Par Anshuman Magazine, Président-directeur général, Inde, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient et Afrique, CBRE)

