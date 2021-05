Concernant Elise Stefanik | Ligne électrique ⋆ 10z virale

En 2014, nous avons fait d’Elise Stefanik l’un de nos choix Power Line – c’est-à-dire l’un des candidats que nous avons exhorté nos lecteurs à soutenir financièrement. La décision était la mienne, basée sur une recommandation de l’une de mes filles.

J’ai compris que Stefanik était moins conservateur que beaucoup de nos lecteurs et, en fait, moins conservateur que moi. Cependant, j’aimais ses positions sur les questions de sécurité nationale et je pensais qu’elle était à peu près aussi conservatrice qu’un candidat pouvait l’être et qu’elle gagnait toujours son district de New York. Je la considérais aussi comme intelligente, avec beaucoup de potentiel pour servir habilement pendant des décennies.

Au Congrès, Stefanik a été de centre-droit plutôt que résolument conservateur. C’est pourquoi maintenant, après avoir émergé comme l’un des principaux partisans de l’ancien président Trump et apparemment accédé à un poste de direction à la Chambre, les médias traditionnels affirment qu’elle a vendu ses principes de centre-droit afin de gagner le pouvoir.

Le Washington Post fait cette affaire dans un article hautement partisan (existe-t-il un autre genre dans le Post ces jours-ci?) Par Michael Kranish. C’est ce qu’on appelle «Pour Stefanik, un virage à droite permet une mobilité ascendante.»

Mais Stefanik a-t-il vraiment tourné à droite? L’affirmation de Kranish selon laquelle elle a fait confondre le soutien à Trump sur des questions non politiques avec «tourner à droite». A défaut de faire la distinction, il ne fait pas valoir son point de vue.

Stefanik est apparue pour la première fois comme un partisan majeur de Trump lorsqu’elle a appelé Adam Schiff à démissionner de son poste de président du House Intelligence Committee. Son appel n’était basé sur aucune question de politique gauche-droite, mais sur le comportement erratique et abusif de Schiff concernant l’enquête sur la collusion présumée entre la Russie et Trump.

Schiff inventait essentiellement des trucs. Tout républicain impartial et attentif aurait condamné son comportement.

Puis vint la première mise en accusation, au cours de laquelle Stefanik fut l’un des plus ardents défenseurs de Trump. Elle a trouvé moins de mérite que moi dans l’accusation selon laquelle Trump a tenté, pendant un certain temps, d’inciter l’Ukraine à enquêter sur les Bidens en utilisant l’aide américaine comme incitation.

Encore une fois, cependant, ce n’était pas une question de politique de fond. Stefanik n’a pas plaidé en faveur du conditionnement de l’aide aux pays étrangers sur leur volonté d’enquêter sur les politiciens américains et leurs familles. Son argument était que Trump n’avait pas fait cela.

Ainsi, Stefanik n’a pas tourné «à droite» lors de cette mise en accusation. En concluant que Trump ne devait pas être destitué, elle ne s’est pas non plus écartée du point de vue quasi unanime des républicains du Congrès.

Cela nous amène aux élections de 2020. Stefanik a adopté certaines des allégations de fraude électorale de Trump. Dans son article pour le Post, Kranish dit à plusieurs reprises que les affirmations sont fausses, mais tout ce qu’il montre, c’est qu’elles sont contestées.

Dans tous les cas, comme les autres questions sur lesquelles Stefanik a soutenu la position de Trump, la question de ce qui s’est passé lors des élections de 2020 n’est pas une question politique de fond. C’est une question de fait.

Pendant tout ce temps, comme le reconnaît Kranish, Stefanik continue de souligner que, sur des questions de politique de fond, elle est relativement centriste – une affirmation que Kranish ne conteste pas. En fait, certains conservateurs de la Chambre s’opposent à l’ascension de Stefanik à la direction sur cette base. Il n’est pas passé inaperçu que Stefanik est en réalité moins conservatrice que Liz Cheney, la femme qu’elle remplacerait.

En somme, Stefanik n’a pas tourné à droite. Elle est cependant devenue très favorable à Trump sur des questions non politiques.

Était-ce parce qu’elle voulait avancer dans le parti, comme le suggère Kranish, ou parce qu’elle pensait que Trump était traité injustement?

Je ne peux pas dire. Je ne connais pas Stefanik et je ne l’ai même jamais rencontrée. (J’ai été invité à une réception lorsqu’elle a été élue pour la première fois, mais je n’y suis pas allé.)

Le soutien de Stefanik à Trump sur les questions liées aux enquêtes et à la destitution a-t-il contribué à sa «mobilité ascendante»? C’est une question différente à laquelle la réponse est: probablement (bien que le fait qu’elle soit jeune, intelligente et féminine ne devrait pas être écartée).

Mais Stefanik n’est pas le premier politicien à monter après avoir pris des positions favorables au parti. Et contrairement à Joe Biden, Stefanik ne semble avoir changé aucune de ses positions. Toutes les questions citées par Kranish comme l’aidant à progresser – son point de vue sur Adam Schiff, son point de vue sur la question de l’aide ukrainienne et son point de vue sur la fraude électorale lors des dernières élections – étaient des questions de première impression.

Il est clair que le Washington Post considère désormais Elise Stefanik comme l’ennemi. D’où la tentative de Kranish de la dépeindre comme une grimpeuse sans principes.

Je ne sais pas si le portrait est exact. Je sais que Kranish n’a pas réussi à montrer que c’était le cas.