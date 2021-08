Concernant le tournage d’Ashli ​​Babbitt ⋆ .

in

Jonathan Turley, professeur de droit libéral et avocat de la défense pénale, est devenu un héros pour certains conservateurs en raison de ses articles bien argumentés s’opposant aux deux destitutions de Donald Trump. Dans le dernier article de Turley, il s’en prend à Michael Byrd, le policier qui a abattu Ashli ​​Babbitt le 6 janvier.

Je ne pense pas que Turley fasse valoir que les actions de Byrd étaient injustifiées. Il part du mauvais pied quand il écrit :

[Babbitt] clairement engagé dans une conduite criminelle ce jour-là en entrant dans le Capitole et en désobéissant aux ordres de la police. La question, cependant, était de savoir pourquoi cet intrus non armé méritait de mourir.

(Je souligne)

C’est peut-être la question que vous posez à un jury si vous représentez la succession de Babbitt dans une poursuite pour mort injustifiée. Mais ce n’est certainement pas la question si vous essayez de présenter une analyse impartiale des actions de Byrd.

La vraie question, comme Turley l’a noté ailleurs, est de savoir si l’agent avait des raisons de croire que son action était objectivement raisonnable pour se protéger ou protéger d’autres personnes contre une menace imminente de mort ou de blessure physique grave.

Les arguments de Turley évitent cette question ou ne la traitent que superficiellement. Par exemple, Turley note que Byrd a déjà fait l’objet d’un examen disciplinaire lorsqu’il a laissé son arme de service Glock 22 dans une salle de bain du complexe du Capitol Visitor Center. Cela n’a rien à voir avec les mérites de la fusillade de Babbitt.

Il souligne un rapport selon lequel Byrd a déclaré que son rang le protégerait dans l’enquête sur la fusillade. Même si Byrd a réellement dit cela, ce n’est pas vraiment un aveu de culpabilité. Les flics faisant l’objet d’une enquête pour des fusillades de nos jours peuvent utiliser une protection contre les chemins de fer.

Turley souligne que Babbitt n’était pas armé. Byrd dit qu’il ne savait pas si elle était armée ou non. Turley considère cet aveu comme un changeur de jeu.

La question de savoir si Babbitt était armé est pertinente pour une enquête sur la fusillade, tout comme la conviction de Byrd à cet égard. Mais ces faits ne sont guère décisifs.

Comme aime à le souligner la gauche, des policiers américains tirent chaque année sur des dizaines de criminels et de suspects non armés. Dans bon nombre de ces cas, la fusillade est jugée justifiée parce que l’agent avait des raisons de croire que l’utilisation d’une telle force était objectivement raisonnable pour se protéger contre la mort ou des blessures graves.

Dans le cas de Byrd, il semble qu’il avait des raisons de croire que tirer sur Babbitt, qu’il avait ordonné d’arrêter, était nécessaire pour arrêter une foule qu’elle dirigeait. Cette foule se dirigeait vers lui et ceux qu’il était chargé de protéger avec l’intention probable d’infliger des dommages physiques.

Même si Babbitt n’était pas armée, ce qui s’est avéré être le cas, la foule qu’elle dirigeait était capable d’infliger un tel mal. En fait, d’autres émeutiers non armés avaient déjà battu des personnes pendant les émeutes, comme le reconnaît Turley.

Turley répond à peine à l’affirmation spécifique de Byrd sur la nécessité d’utiliser la force meurtrière. Il note au passage que d’autres agents se trouvaient à proximité. Mais Byrd n’était pas obligé d’attendre que les autres agissent.

Si Turley dit que Byrd aurait dû attendre pour voir ce que les autres feraient, cela revient au genre d’argument que la gauche fait régulièrement lorsqu’un officier tue un Noir. Comme Turley l’a expliqué dans un article sur les « réalités difficiles de la force utile », dans de tels cas, « il semble souvent y avoir des possibilités infinies de désescalade ou d’alternatives à la force meurtrière ». Les officiers, cependant, «travaillent dans un environnement violent et imprévisible que peu d’entre nous connaissent [and] ces scènes sont des moments chaotiques, entraînés par l’adrénaline, qui laissent souvent quelques secondes pour prendre des décisions critiques.

Réalisant peut-être les limites de la remise en question dans ces cas, Turley compare l’action de Byrd à celles d’autres officiers qui étaient présents au Capitole pendant les émeutes. Il écrit:

Aucun autre officier faisant face à des menaces similaires n’a tiré sur qui que ce soit dans une autre partie du Capitole, même ceux qui ont été attaqués par des émeutiers armés de gourdins ou d’autres objets.

Mais ceux qui ont été attaqués par des émeutiers armés de gourdins ou d’autres objets auraient probablement eu raison d’utiliser la force meurtrière. Et la situation de Byrd était spéciale parce que, dans son récit, il se tenait entre les émeutiers, qui ignoraient ses ordres et faisaient irruption dans le hall du Président, et les membres du Congrès que Byrd était obligé de protéger.

Turley affirme qu’en vertu de la norme selon laquelle Byrd a été innocenté, “des centaines d’émeutiers auraient pu être abattus le 6 janvier”. Mais Turley n’essaie même pas de montrer que des centaines d’émeutiers représentaient une menace imminente pour les officiers, les membres du Congrès et les employés, comme l’a fait Babbitt.

Considérez la partie de la foule qui était avec Babbitt alors qu’elle franchissait la fenêtre de la porte menant au hall du Président. Il s’est arrêté lorsque Byrd a tiré sur Babbitt, exactement l’effet que Byrd avait l’intention d’obtenir. Si Byrd avait ensuite tiré sur d’autres membres de cette foule, il l’aurait fait sans justification. La même chose serait vraie si Babbitt s’était conformé à l’ordre de Byrd et qu’il l’avait quand même abattue.

Byrd n’a tiré sur aucun émeutier autre que Babbitt. Ainsi, la suggestion de Turley selon laquelle l’officier a traité les émeutes comme « une licence pour l’utilisation de la force meurtrière, en particulier contre des suspects non armés » semble injuste. Il en va de même de l’idée qu’en innocentant Byrd, les autorités ont donné aux agents le feu vert pour tirer sur les émeutiers sans discernement.

Byrd a tiré sur le seul contrevenant dont il croyait raisonnablement qu’il devait être arrêté pour éviter de blesser physiquement les autres, mais qui avait refusé d’arrêter après avoir reçu l’ordre à plusieurs reprises de le faire.

En écrivant cet article, j’utilise les faits tels que Byrd les décrit. Si les faits sont différents, ma conclusion pourrait être différente. Mais Turley ne conteste pas les faits de Byrd.

Pour moi, la chose la plus frappante dans le débat sur les fusillades policières est la mesure dans laquelle les opinions sont motivées par l’affiliation politique, la race ou tout autre attribut non pertinent de la victime. Je pense que Billy Binion de Reason, dont les opinions sur la police diffèrent probablement considérablement des miennes, est sur quelque chose quand il écrit :

La plupart des sujets aux États-Unis reçoivent une couverture médiatique polarisée selon des lignes partisanes, bien que la police et les abus policiers aient tendance à pousser cette tendance à la limite. Pour beaucoup à gauche, il semble que la police soit toujours les méchants ; à droite, ce sont presque toujours des héros, jusqu’au 6 janvier, quand tout le monde a changé de place.

Je ne dis pas que Turley a « changé de place », mais je pense que beaucoup de gens l’ont fait.