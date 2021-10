ConcernedApe’s Haunted Chocolatier est le prochain jeu du créateur de Stardew Valley

Le prochain jeu du créateur de Stardew Valley Eric « ConcernedApe » Barone a été annoncé, et il s’appelle Chocolatier hanté.

Jusqu’à présent, rien n’est vraiment connu sur le jeu, à part qu’il semble être un jeu dans la même veine que Stardew Valley, mais Barone a eu la gentillesse de nous en donner un petit avant-goût via une bande-annonce de deux minutes.

Selon Barone, où Stardew Valley était un jeu plus humble, car il mettait en vedette votre personnage vivant de la terre et se connectant aux gens et à la nature, Haunted Chocolatier «explorera des possibilités plus fantastiques», avec des expériences qui vous emmèneront au-delà de l’ordinaire.

« Le chocolat représente ce qui est délicieux », a déclaré Barone. « Le château hanté représente l’attrait de l’inconnu. Les fantômes représentent l’empreinte du passé. Toutes ces choses sont importantes.

« Cependant, ne pensez pas un instant que, parce que ce jeu présente des fantômes dans un château hanté, c’est un jeu maléfique ou négatif. Au contraire, j’ai l’intention que ce jeu soit positif, édifiant et affirmant la vie. Cependant, si Stardew Valley canalise principalement l’énergie du soleil, Haunted Chocolatier canalise l’énergie de la lune. Les deux sont vitaux.

À l’heure actuelle, le jeu évolue de manière organique car il est encore au début de son développement. Mais à la base, Barone a déclaré que la boucle implique la collecte d’ingrédients, la fabrication de chocolat et la gestion d’une chocolaterie. Il y a bien plus que cela, évidemment, mais Barone ne voulait pas approfondir le gameplay à un stade aussi précoce, en partie parce qu’il ne « veut pas être lié à un concept particulier de ce qu’est le jeu ».

« Avec Stardew Valley, je me sentais quelque peu limité, car je travaillais dans le cadre d’une tradition établie », a déclaré Barone. « Je ne le regrette pas du tout, mais il y a toujours eu une partie de moi qui voulait se « déchaîner ». Je crois que ce sera une bonne opportunité, mais je n’ai même pas encore abordé les bonnes choses. J’ai principalement travaillé sur la « viande et les pommes de terre » du jeu jusqu’à présent. Mais ce qui donne vraiment vie à un jeu, c’est l’épice, la sauce. Et je ne suis pas encore vraiment arrivé à la sauce. Cela s’en vient.

Le teaser vidéo peut vous donner l’impression qu’il est à un stade avancé de développement, mais ce n’est pas le cas car il reste encore beaucoup à faire et une « tonne de contenu » à développer. En d’autres termes, il faudra un certain temps avant que le jeu ne soit terminé.

Actuellement, le jeu n’a été annoncé que pour PC, mais il viendra également sur d’autres plateformes majeures.

Haunted Chocolatier n’est pas le seul jeu sur lequel Barone travaille. En 2020, il a révélé qu’il travaillait sur deux nouveaux jeux, mais les deux étaient loin d’être terminés. Il a également déclaré que l’un se déroule dans le monde de Stardew Valley, mais n’est pas un jeu agricole. L’autre, il n’était pas encore sûr à 100% du monde, mais qu’il serait lié d’une manière ou d’une autre à Stardew Valley.

Stardew Valley de Barone est initialement sorti sur PC en février 2016, et en deux mois, 1 million d’exemplaires ont été vendus. Depuis sa sortie initiale, il a été rendu disponible sur consoles et mobiles et s’est vendu à 15 millions d’exemplaires dans le monde.