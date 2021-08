Concert Ariana Grande ‘RIFT Tour’ Fortnite: Quand est-ce et comment regarder

Après l’énorme succès des concerts virtuels de Travis Scott et Marshmello au sein de Fortnite l’année dernière, ce n’était qu’une question de temps avant qu’un acte encore plus important ne monte sur scène. Dans ce qui sera certainement l’une des performances virtuelles les plus populaires de l’année, Ariana Grande devrait se produire dans le prochain Rift Tour de Fortnite.

Ce week-end seulement, les stans d’Ariana Grande et les joueurs de Fortnite auront droit à une expérience musicale qui s’étendra sur trois jours et cinq séances. Bien que chaque performance soit la même, un changement de garde-robe ou une sélection de Wrap modifiera les effets que vous ressentez dans le jeu. Il existe également des récompenses spéciales et des objets de quête à débloquer avant, pendant et après les performances.

Bien que les détails sur la performance d’Ariana et la durée du spectacle soient encore un peu flous, une chose est évidente : vous devez vous connecter au jeu bien avant le début du spectacle pour ne pas manquer un instant du Rift Tour. L’espace est limité.

Intéressé à découvrir le concert? Voici ce que nous savons jusqu’à présent pour vous aider à ne rien manquer de l’action lorsqu’elle débutera ce week-end.

Concert Fortnite ‘Rift Tour’ d’Ariana Grande : quand et où

Cette performance d’Ariana Grande se déroulera à l’intérieur du jeu Fortnite. L’événement est programmé pour plusieurs créneaux horaires, chacun présentant la même performance. Vous pouvez assister à autant d’entre eux que vous le souhaitez et même changer votre garde-robe ou votre sélection Wrap pour modifier l’expérience. La liste des plages horaires comprend :

Vendredi 6 août à 18 h HE Samedi 7 août à 14 h HE Dimanche 8 août à 12 h HE Dimanche 8 août à 10 h HE Dimanche 8 août à 18 h HE

Comment regarder la performance d’Ariana Grande Fortnite

L’événement se déroule à l’intérieur du jeu, et Epic Games a déclaré que les participants voudront lancer le jeu au moins 30 minutes avant l’heure de début prévue afin d’entendre la liste de lecture Rift Tour – une expérience sur le thème de Fortnite qui associera des pistes populaires avec des moments du jeu.

Vous devrez vous assurer que votre jeu exécute la mise à jour 17.30, alors assurez-vous de vérifier cela tôt afin de ne pas manquer votre chance. Heureusement, l’événement n’est pas verrouillé par région, donc tout le monde dans le monde ne devrait avoir aucun problème à regarder d’où il se trouve.

Quelles chansons Ariana chantera-t-elle dans Fortnite ?

On ne sait toujours pas quelles chansons Ariana interprétera lors de son apparition dans Fortnite, même si nous pensons qu’elle va les mélanger et interpréter quelques morceaux de son dernier album Positions avec quelques favoris des fans comme “Thank U, Next ” ou ” Break Free “.

Comment accéder au concert en tant que nouveau joueur ?

Pour ceux qui sont nouveaux sur Fortnite, il y a quelques étapes que vous voudrez suivre avant les performances d’Ariana afin de ne pas manquer une minute du spectacle. Tout d’abord, vous devrez télécharger Fortnite sur une console PlayStation ou Xbox, la Nintendo Switch, un appareil Android ou votre ordinateur. Vous voudrez également vous assurer que vous avez téléchargé la dernière mise à jour du jeu (v17.30). Il n’y a pas de verrous ou de restrictions de région à craindre.

Le jour du spectacle, assurez-vous de vous connecter tôt à Fortnite pour réclamer une place ! L’espace est limité et la capacité peut être atteinte en fonction du nombre de personnes qui se joignent au spectacle. Si vous ne pouvez pas entrer dans le premier spectacle, assurez-vous d’essayer pour le prochain set car il devrait y avoir plus d’espace dans les prochains spectacles.

