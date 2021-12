Concert de SEOUL et pouvez-vous le diffuser en direct ?

La grande tournée de NCT 127 pour 2022 commence avec « NEO CITY: Seoul The Link » du 17 décembre 2021. Le groupe de vendeurs « triple million » donnera un concert en ligne et hors ligne du 17 au 19 décembre. Vérifiez le temps d’antenne, comment diffuser les détails ci-dessous.

NCT 127 a connu une année formidable en 2021 avec des ventes cumulées de près de 3,58 millions de son album emblématique « Sticker » et de l’album reconditionné « Favorite ».

NCT 127 2ND TOUR ‘NEO CITY : SEOUL – THE LINK’, temps d’antenne exploré

Le concert 2021 de NCT 127 à Séoul aura lieu au Gocheok Sky Dome pendant les trois jours. Consultez l’horaire du concert ci-dessous.

NCT 127 au Gocheok Sky Dome

17 décembre à 19 h KST/ 5 h HE/ 4 h CT/ 2 h HP/ 10 h GMT/ 19 h 30 ACST

18 décembre à 18 h KST/ 4 h HE/ 3 h CT/ 1 h HP/ 9 h GMT/ 18 h 30 ACST

19 décembre à 17h KST/ 3h HE/ 2h CT/ 12h PT/ 8h GMT/ 17h30 ACST+ Diffusion en ligne

Pouvez-vous diffuser en direct le concert de NCT 127 à Séoul ?

NCT 127’s ‘NEO CITY : Séoul The Link‘, le concert de trois jours ne peut être diffusé en direct que le troisième jour, le 19 décembre à 17 h 00 KST / 3 h 00 HE.

SM Entertainment diffusera le concert en direct grâce à sa technologie spéciale Beyond Live. Le public international peut obtenir les billets d’ici.

Les fans coréens peuvent acheter des billets de streaming en direct ici. Les téléspectateurs du Japon peuvent vérifier les billets à partir d’ici.

Prix ​​du billet pour les NCT 127 ‘NEO CITY : Séoul The Link‘ exploré

Les fans peuvent acheter les billets dans le magasin SMTown pour environ 48,51 $. Les téléspectateurs qui achèteront des billets Naver Vlive peuvent revoir le spectacle le 26 décembre à partir de 11 h KST. Vérifiez plus de détails ici.

Aperçu de la tournée NCT 127 à Séoul

Les fans qui assistent au concert hors ligne au Gocheok Sky Dome ont partagé des extraits de la performance de NCT 127. Jetez un œil à NCT 127 mettant le feu sur scène depuis la performance d’ouverture elle-même ci-dessous.

Excité par le concert de NCT 127 à Séoul ? Vérifiez les billets et plus ici. Regardez la diffusion en direct en ligne de NCT 127 « NEO CITY : Séoul, le lien » le 19 décembre à 17h KST/ 3h HE/ 2h CT/ 12h PT/ 8h GMT/ 17h30 ACST à Naver Vlive.