Concert des Foo Fighters au Wanda Metropolitano de Madrid le 20 juin 2022

MADRID, 21 juin (EUROPA PRESS) –

Foo combattants a confirmé qu’ils joueront au Wanda Metropolitano de Madrid le 20 juin 2022, une soirée incluse dans la tournée du 26e anniversaire du groupe qui mettra en vedette Amyl and the Sniffers pour son ouverture et avec Liam Gallagher en tant qu’artiste invité.

The Foo Fighters à Madrid est le premier concert dans un stade annoncé par un groupe international en Espagne depuis mars 2020, comme le rapporte Live Nation Spain.

La vente générale des billets pour ce spectacle débutera ce mercredi 23 juin à 10h00 sur ‘www.livenation.es’ et ‘Ticketmaster.es’.

Auparavant, il y aura une prévente pour les fans du groupe qui débutera ce mardi 22 juin à 09h00. De plus, les personnes inscrites sur ‘www.livenation.es’ ou qui le feront dans les prochaines heures, auront également accès à une prévente qui sera disponible à partir de ce mardi à 11h00 sur le web.

Forts de cette confirmation, les Foo Fighters ajoutent une deuxième étape en Espagne à leur tournée mondiale, qui rejoint le concert déjà annoncé pour le 16 juin 2022 à la Cité des Arts et des Sciences de Valence, dont 20.000 étaient complets. journée.

Dave Grohl, Pat Smear, Nate Mendel, Taylor Hawkins, Chris Shiflett et Rami Jaffee comptent les jours pour reprendre la route et s’amuser avec leurs fans du monde entier. Ils se souviennent de lui en permanence sur leurs réseaux sociaux, où ils ajoutent des dates sous le slogan « Êtes-vous prêt ? ».

Ce dimanche, le groupe a fait son grand retour au Madison Square Garden de New York, le premier concert à 100% de capacité organisé dans une arène de la ville depuis mars 2020.

Lors de cette tournée anniversaire, les Foo Fighters passeront en revue leurs morceaux les plus emblématiques et présenteront leur 10e album studio, « Medicine at Midnight », sorti en février de cette année.

Les responsables de l’ouverture de la soirée au Wanda Metropolitano seront les Australiens Amyl and the Sniffers, un groupe de pub rock et de punk rock qui s’est produit dans les principaux festivals internationaux avec un premier album éponyme et prépare la sortie de leur deuxième album pour septembre. Puis, en tant qu’invité spécial, Liam Gallagher montera sur scène, offrant une tournée des chansons les plus emblématiques de sa carrière.

Après dix albums studio, plus de 27 millions d’exemplaires vendus, Foo Fighters s’est imposé en ces 26 années comme l’un des groupes “les plus puissants” du rock.