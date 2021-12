Concert From Hell’ Documentaire Après Backlash

Crédit photo : Frank Schwichtenberg / CC by 3.0

Un mois seulement après la tragédie d’Astroworld, un documentaire sur le festival est paru sur Hulu.

Le documentaire intitulé Astroworld : Concert From Hell, a détaillé les événements de la nuit où dix personnes sont mortes et des centaines de personnes ont été blessées. Une réaction des médias sociaux à l’apparition du documentaire a incité Hulu à le retirer de son service. L’émission spéciale a été produite par une station d’information locale de Houston et diffusée à l’origine le 20 novembre, deux semaines seulement après la tragédie d’Astroworld.

Hulu a supprimé le documentaire pour éviter toute confusion, car les utilisateurs des médias sociaux l’ont qualifié de documentaire Hulu.

L’émission spéciale ABC13 peut être visionnée sur le site Web de la station, mais elle n’est plus disponible sur Hulu. Le spécial a promis de jeter un œil à ce qui s’est réellement passé à Astroworld. « Du chaos aux portes quelques heures avant le début de la musique, à ce qui n’allait pas dans la foule pendant la nuit et aux dizaines de victimes qui ne sont jamais rentrées chez elles », lit-on dans la description de l’émission spéciale.

« Hulu faire un documentaire sur Astroworld est de mauvais goût partout », a déclaré une personne sur Twitter. « Les gens enterrent encore leurs êtres chers. Les poursuites judiciaires n’ont même pas commencé. Les grands documentaires sont faits lorsque tous les faits sont exposés. Pas assez de temps ne s’est écoulé pour en discuter pleinement.

« Il s’agissait d’une émission spéciale d’information locale d’ABC13/KTRK-TV à Houston », a répondu un porte-parole de Hulu. « Ce n’était pas un documentaire Hulu et a depuis été supprimé pour éviter toute confusion. »

La tragédie d’Astroworld s’est produite le 5 novembre alors que 50 000 personnes montaient sur scène. Huit personnes ont été tuées pendant le concert, avec deux autres dans un état critique qui sont décédées depuis.

D’autres sur les réseaux sociaux qui ont réellement regardé le documentaire se sont plaints du contenu. « Le document Astroworld: Concert from Hell sur Hulu met le blâme sur les spectateurs » ne s’en souciant « pas de type d’analyse structurelle et ils n’ont pas interviewé l’infirmière autorisée qui a déclaré que les médecins étaient sous-formés, en sous-effectif et que le HPD était inutile. La merde semblait dirigée par Live Nation/Travis Scott lui-même », écrit un utilisateur.

« Comment Hulu a-t-il déjà un documentaire sur Astroworld ? Les parents ont-ils eu le temps d’enterrer leurs enfants ? en écrit un autre.