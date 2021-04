Concert hardcore au Tompkins Square Park de New York sous enquête sur les limites de capacité de Covid 19

Selon Gothamist, le concert hardcore du week-end dernier au Tompkins Square Park à New York fait l’objet d’une enquête par le Département des parcs et des loisirs de la ville de New York pour avoir prétendument violé les limites de capacité instituées pour endiguer la propagation du COVID-19.

L’événement du 24 avril, qui a été titré par MADBALL, aurait attiré entre 2 000 et 3 000 spectateurs. Le concert était organisé par Productions Black N ‘Blue et était un événement gratuit et sans billet, mais les groupes – qui comprenaient également LA LOI DE MURPHY, CAILLOT DE SANG (ancien CRO-MAGS chanteur Jean Joseph) et LES CAPTUREURS – des dons sollicités sur GoFundMe au préalable pour le Fondation New York Firefighters Burn Center (plus de 6 000 $ ont été amassés).

UNE Département des parcs et des loisirs de la ville de New York porte-parole a dit Gothamist: “Cette affaire fait l’objet d’une enquête active car la demande de permis déposée et l’accord semblent avoir été violés – les futurs permis sont en danger.”

Le mois dernier, Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a annoncé qu’à partir du 2 avril, les salles de spectacle de l’État seraient en mesure d’ouvrir des espaces intérieurs à une capacité de 33% ou jusqu’à 100 personnes à l’intérieur et 200 personnes à l’extérieur. Si tous les participants présentent la preuve d’un test de coronavirus négatif avant l’entrée, la capacité peut augmenter à 150 personnes à l’intérieur et 500 personnes à l’extérieur, selon l’État.

Un autre spectacle hardcore est actuellement programmé au parc le 8 mai – mettant en vedette ANTIDOTE NYHC, LES ROIS NE MEURTENT JAMAIS et LE BAROUD D’HONNEUR – mais cet événement est peut-être en danger maintenant.

Le dimanche (25 avril), Joseph pris à son Facebook pour repousser les critiques sur le fait que les foules au concert de samedi ne semblaient pas adhérer aux directives de distanciation sociale et ne portaient pas de masques. Il a écrit: “Hier, à Tompkins Square Park, plus de 2000 personnes sont sorties. Spectacle gratuit pour le peuple par le peuple. C’était une explosion! Nous avons recueilli des dollars pour l’unité de brûlage FDNY et nourri les gens avec des aliments biologiques à base de plantes.

«Et laissez-moi dire ceci – à tous ceux qui parlent de merde. Pour la dernière année à New York, il y a eu des manifestations – des dizaines et des milliers de personnes dans les rues – des émeutes et des pillages se livrant à des attaques biaisées – le 4/20 jour de l’herbe – des milliers remplis Washington Square Park – partage de blunts et de pipes à cannabis. Personne n’a dit de merde. C’était notre PROTESTATION – NOTRE RALLYE. Les gens qui ne voulaient pas venir – sont restés à l’écart. Bien – personne n’a raté leur cul.

“Je veux remercier Cousin Joe et l’équipage Black-n-Blue pour son travail incroyable. Tous les groupes l’ont tué LES CAPTURES, SAGESSE ET CHAÎNES, LA LOI DE MURPHY, et les ROIS de NYHC MADBALL. PMA était eu – des visages souriants partout – nous en avions tous besoin! J’espère que d’autres villes feront de même. ”



Nous avons eu près de 3000 personnes à l’émission hier à Tompkins Square Park – Tout le monde a passé un bon moment – merci à tous les groupes qui ont joué et merci à tous ceux qui sont venus, je l’ai diffusé en direct pour ceux qui ne pouvaient pas le faire – tout le monde passe un bon dimanche – John Joseph (@jjcromag) 25 avril 2021

Oui, au début, on m’a dit 2000 peeps puis quelqu’un qui comptait les corps a dit 3000 dans le parc – journée incroyable https://t.co/5bQsv3p3v0 – John Joseph (@jjcromag) 25 avril 2021

Hier, à Tompkins Square Park, plus de 2000 voyants sont sortis. Spectacle gratuit pour le peuple par le peuple. C’était génial! … Publié par John Joseph le dimanche 25 avril 2021

Hier, à New York, les parcs de Washington Square et de Tompkins Square étaient remplis de gens pour de la musique live – et les photos ont à peu près tout le monde côte à côte avec très peu de masques en vue. Cela devrait donc être bon pour un pic de virus dans environ deux semaines. – Pixie Kruczynski est #Vaccinée. (@ANewAnimal) 25 avril 2021

Cette capture d’écran est tirée de l’une des nombreuses vidéos sur youtube montrant le concert d’une journée à Tompkins Square Park AUJOURD’HUI @NYCHealthCommr @ NY1 @nypost @DailyMail des milliers de personnes criant, dansant, chaos moshpit, plongée sur scène presque toutes les personnes sans masque, aucune inquiétude ? pic.twitter.com/KyTh2FDkTb – Thiago Santiro (@thiagosantiro) 25 avril 2021

Tompkins SQ Park NYC pic.twitter.com/PNqH5XH0v6 – BNB Productions (@BNBProductions) 25 avril 2021

On y va …… Black N ‘Blue Productions présente: Sam. 24 avril Madball / Murphy Law / Bloodclot / The Capturers in … Publié par The New York Hardcore Chronicles Page le jeudi 8 avril 2021