Concert Panthéon Rococó au Foro Sol – El Sol de México

Ils l’ont fait. Le Panthéon Rococó l’a fait. Ils ont dû attendre 19 mois pour fêter leurs 25 ans d’histoire devant 65 000 amateurs de ska au Foro Sol de Mexico. Mais ce vendredi, le rêve est devenu réalité et en retour, ils ont offert à leur public « le plus gros slam de ce putain de monde ».

La dose parfaite a déversé l’énergie accumulée que les fans ont économisée pendant un an et demi qu’ils ont attendu ce moment. Et aussitôt, les groupes d’amis ont monté le ballon pour sauter au slam comme ils l’avaient fait au lycée, en 1999 lors de la sortie de la chanson.

Le Dr Shenka et compagnie ont livré une nuit ce vendredi pour revivre les temps pré-pandémiques, ceux où l’on partage le verre de chéla et la cigarette, où certains lâchent bras et jambes au rythme des Hostilités et d’autres chantent « parce que malgré t’aimer tellement beaucoup , tu t’es déjà foutu la merde », Petit traité d’adieu.

Heureusement ceux qui sont venus à ce rendez-vous parce qu’ils ont écouté le webeo du vendredi, ça ne servait à rien de le chanter un autre jour, a déclaré le Dr Shenka pour se rappeler que c’était une soirée spéciale.

« Pendant un instant, nous nous sommes demandé si nous nous reverrions ici et nous n’avons pas perdu espoir », a déclaré le chanteur .. « Et après si longtemps, nous nous reverrons. Nous sommes ici ».

Panteón Rococó n’a pas lésiné pour célébrer la première des trois soirées à guichets fermés au Foro Sol. Il y avait de la pyrotechnie sur scène, des rideaux de confettis qui couvraient tout le stade et des feux d’artifice pour clore la soirée avec La Manque, la plus attendue de la nuit .

Mais la fête ne pouvait pas être une vraie fête sans la présence d’amis. Et les Rococo en ont beaucoup. Il y avait Paco Familiar de DLD pour chanter The Blonde and the Demon; Léo de Lozanne Le dernier ska ; Rubén Albarrán avec son désormais classique Fugaz ; ou encore María Barracuda et le producteur ‘Chiquis, Amaro provoquant une pluie de verres et des éclaboussures de liquides quand Arreglame el alma retentit.

Car c’était aussi une nuit de nostalgie. Pas seulement avec les vieilles dames de leur discographie, mais avec les reprises qu’elles viennent d’enregistrer sur leur album Ofrenda et qui sont déjà incontournables dans leurs concerts. Pour vous, original d’Oscar Chavez ; Jusqu’à ce que je te rencontre, un classique de Juan Gabriel qu’ils ont partagé avec le Santa Fe Klan ; ou 25 roses de Joan Sebastian qu’ils ont réalisées avec le producteur Pablo Ahmad.

Il y avait aussi des cumbias comme Thousand Hours, avec une collaboration surprenante et inattendue avec María León qui a concocté la danse ; ou avec Mon Laferte et sa femme enceinte de six mois chantant le classique de Selena Si una vez, l’un des moments forts de la soirée.

« Merci aux gens du monde qui se sont réunis dans ce bel endroit pour célébrer près de 27 ans d’une aventure musicale insolite. Une relation entre nous et vous qui s’est tissée à travers le chant, la résistance et le fait de ne faire qu’un. Ce soir, nous pouvons célébrer la vie et nous souvenir avec amour de ceux qui sont partis. Célébrons que vous êtes dans le Foro Sol avec Panteón Rococó », a déclaré le Dr Shenka.

Et tout comme ils encourageaient la fête et l’émeute, le rococo occupait aussi la scène comme plate-forme de protestation sociale. Des assassins ont retenti et des images de Donald Trump ou de Gustavo Diaz Ordaz sont apparues à l’écran pour leur rappeler leur mauvaise gestion ; les immigrés étaient chantés « parce que nous le sommes tous », en quelque sorte ; aussi aux disparus que ce gouvernement a oubliés.

Mais c’était une fête. Et les plus de deux heures de concert qui ont commencé à 21h20 ce vendredi se sont terminées avec le plus grand boom énergétique que Rococó eux-mêmes pouvaient imaginer. Le manque était son adieu, avec un son si fort qu’il a sûrement été entendu à des kilomètres à la ronde.

Panteón Rococó a encore deux dates à offrir. Aujourd’hui et demain, ils retourneront au Foro Sol pour terminer trois concerts qui auront ajouté plus de 150 000 participants. La fête ne fait que commencer.