Concerts en ligne pour 15 $, c’est la nouvelle stratégie de Spotify | La technologie

Le dernier pari de Spotify pour la musique est des concerts en ligne, mais il facturera 15 $ par billet et ne sera pas remboursable en cas de ne pas pouvoir y assister.

L’industrie de la musique a été l’une des plus touchées par la situation que nous ayons connue depuis l’arrivée de la pandémie. Les concerts semblent appartenir au passé et les festivals sont loin de se reproduire dans un court laps de temps. Les artistes, les producteurs et de multiples groupes de travailleurs ont vu leur travail entravé.

Spotify a vu cette lacune sur le marché et a décidé d’essayer de s’en emparer, son nouveau mouvement est les concerts en ligne afin d’essayer d’atténuer le désir du public de se produire. Ce sont des concerts, mais ce ne sont pas des concerts. Va, sera enregistré dans les studios de chaque artiste ou Spotify et sera diffusé pendant une durée spécifiée.

Le service de diffusion de musique populaire Spotify met à jour son application Android. Après cette mise à jour, de nombreux utilisateurs ont constaté que le widget Spotify qui permettait de lire le contenu depuis l’écran d’accueil n’était plus disponible.

Le prix qu’ils ont mis sur ces concerts est de 15 dollars, bien que le taux qu’ils ont fixé sera converti dans la monnaie de chaque pays. Oui oui Il est essentiel d’avoir un compte Spotify. De plus, la société de streaming profite de cette condition pour empêcher les utilisateurs de partager des comptes et plusieurs personnes de profiter du concert à partir de différents endroits.

Le plus drôle dans tout cela, c’est que les billets ne sont pas remboursables, c’est-à-dire que Si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas assister au rendez-vous, l’argent sera conservé par Spotify. Mais ce n’est pas le pire de tous, car ils vendent des billets comme s’il s’agissait d’un événement physique alors qu’en réalité, il n’y a pas de limites pour les participants. Il faudra voir comment la pièce se passe sur Spotify et si les artistes sont correctement récompensés.

Ces écouteurs TWS ont une suppression active du bruit et une charge sans fil, en plus d’un design haut de gamme et d’une détection intelligente des sons ambiants pour activer l’ANC.

Les concerts confirmés pour le moment sont The Black Keys le 27 mai, Rag’n Bone Man le 3 juin, Bleachers le 10 juin, Leon Bridges le 17 juin et Girl in red le 24 juin. Si vous êtes intéressé, nous vous laissons le lien vers le site Spotify où vous pouvez voir le programme complet et, en plus, acheter les billets correspondants pour les différentes représentations.