Concerts virtuels en direct sur Spotify maintenant – Les touches noires et plus

Spotify se lance dans des concerts virtuels diffusés en direct alors que le monde commence à se rouvrir.

L’industrie de la musique a été particulièrement touchée par la pandémie COVID-19. Les artistes qui survivent en voyageant ont été contraints de trouver de nouvelles façons de gagner de l’argent, principalement en ligne. Twitch et SoundCloud se sont associés pour rendre cela plus facile, mais maintenant Spotify entre sur le ring.

Spotify a annoncé une nouvelle expérience de concert virtuel en direct pour rivaliser avec Fortnite et Roblox. Le service de streaming a annoncé le premier d’une série de ce qu’il appelle des émissions en direct préenregistrées. The Black Keys, Rag’n’Bone Man, Jack Antonoff de Bleachers, Leon Bridges et Girl in Red ne sont que quelques-uns des artistes de la formation.

Spotify laisse les artistes choisir le lieu du spectacle pré-enregistré. Cela signifie des salles de spectacle dans le cas de The Black Keys, ou quelque chose d’un peu plus intime pour les autres.

«Nous avons toujours été un groupe qui aime jouer en direct dans des salles de toutes formes et tailles», a déclaré The Black Keys dans un communiqué de presse à propos des nouveaux flux en direct de Spotify. «L’année écoulée a été difficile pour les musiciens et les fans, nous voulions donc trouver un moyen de partager cette performance live de chansons de notre nouveau projet, Delta Kream, d’un endroit que nous aimons, le Blue Front Cafe, le plus ancien juke actif joint en Amérique. Nous sommes ravis de faire partie de cette nouvelle initiative avec Spotify qui donnera aux fans un excellent moyen de se connecter avec leurs artistes préférés. »

Chaque émission en direct Spotify durera de 40 à 75 minutes et coûtera 15 $ par émission.

Le prix semble assez élevé pour une session pré-enregistrée, car de nombreux groupes indépendants les proposent sur leurs pages Patreon pour quelques dollars. Spotify facture la série comme un regard intime sur les artistes – mais Spotify peut vendre des billets illimités pour ces flux intimes.

Une autre question qui me vient à l’esprit est de savoir quelle part des frais de couverture va aux artistes? Spotify n’a pas divulgué la répartition des revenus avec sa gamme, ce qui est discutable. De tous les services de streaming de musique d’aujourd’hui, Spotify et YouTube continuent de payer le moins par flux. En fait, Spotify a activement rejeté l’adoption du taux d’un sou par flux poussé par certains militants au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Lorsque TechCrunch a demandé à clarifier combien les artistes recevraient, un porte-parole de Spotify a simplement déclaré: «Tous les artistes recevront des frais garantis pour leur participation à la diffusion en direct.»