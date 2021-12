Concevoir et construire des cordes à Yuvraj Singh en tant qu’ambassadeur de la marque

Design & Construct signe un contrat de partenariat de trois ans avec le joueur de cricket

Designandconstruct.in, une unité de All About Buildings Pvt Ltd, a choisi Yuvraj Singh en tant que tout premier ambassadeur de la marque de l’entreprise. En tant que membre de l’association, le joueur de cricket sera le visage de l’entreprise de construction de maisons de bout en bout. Il a investi dans Design & Construct comme une longueur d’avance dans l’approbation des progrès globaux de l’entreprise.

Design & Construct a signé un contrat de partenariat de trois ans avec le joueur de cricket. Dans le cadre du partenariat stratégique, Singh sera un partenaire financier et l’ambassadeur de la marque pour l’entreprise. « Yuvraj Singh est le joueur de cricket le plus passionné et le plus féroce que le monde ait jamais vu. Son caractère, sa fiabilité et son agressivité représentent notre approche du marché et nos stratégies d’acquisition de clients. De plus, notre vision correspond à celles de Yuvraj et nous sommes convaincus qu’il est la personne idéale pour représenter notre marque », a déclaré Priyadarshi Mishra, PDG et fondateur de Design & Construct.

« Actuellement, nous faisons une marque à Bangalore, Hyderabad, Mysore et Mumbai avec notre technologie de construction avancée. À l’avenir, nous avons des plans d’expansion dans huit autres villes à travers l’Inde d’ici l’année prochaine. Nous pensons que ce partenariat sera fructueux pour la croissance, la visibilité et la portée de l’entreprise sur le marché », a-t-il ajouté.

« Dans les années à venir, Design & Construct sera la destination de prédilection pour la construction de maisons individuelles. La devise de la marque de rendre les maisons de rêve abordables, accessibles et sans tracas est ce qui m’a convaincu d’en faire partie. J’attends avec impatience mon association avec eux », a ajouté Singh à propos de son association.

Créée en 2021, Design & Construct est une entreprise de construction technologique. L’entreprise va de l’avant avec son modèle de construction de maisons individuelles sur mesure. Le récent partenariat avec Yuvraj Singh devrait contribuer de manière significative à la croissance et aux objectifs à long terme de la société, a déclaré la société dans un communiqué.

