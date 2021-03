Concevoir une ligne de mode «  minimaliste  », ce qui la distingue – WWD

Le club de mode circulaire Made in New York a gagné un autre membre.

Minimalist est une marque de luxe pour femmes sans saison qui vient d’être lancée, rejetant le système de mode linéaire et, au lieu de cela, s’ancrant dans un design intemporel et une circularité dès le départ.

«J’ai toujours su que je voulais créer ma propre marque, mais après 20 ans dans l’industrie, je savais aussi que le monde n’avait pas besoin d’une autre marque de mode qui suivait le même modèle de production linéaire prendre-faire-gaspiller que la plupart Les entreprises de vêtements utilisent aujourd’hui », a déclaré la fondatrice de Minimalist, Tamara Davydova, une créatrice de Kiev, en Ukraine et une dirigeante de mode chevronnée qui a travaillé aux côtés de Michael Kors et Monique Lhuillier.

Le lancement comprend 10 styles de base, y compris des chemises et des combinaisons dans une gamme de fabrications, comme le satin de viscose portugais, le velours italien et le denim organique japonais. Les combinaisons sont finies avec des cordons de serrage à la taille et des fermetures éclair apparentes. (Davydova dit qu’elle n’utilise des fermetures fonctionnelles que lorsque cela est nécessaire pour faciliter la recyclabilité.) Les prix varient de 150 $ pour les t-shirts à 725 $ pour les combinaisons.

Davydova a conçu la collection pour la simplicité, peut-être une première impression de ses années de premier cycle à Parsons à l’apogée du minimalisme des années 90. Fidèle à la ville, la marque est entièrement produite dans le quartier du vêtement de New York dans le but de soutenir les usines locales avec des salaires et des opportunités équitables.

Pour faire bonne mesure, «les deux usines où nous produisons actuellement sont toutes deux détenues par des femmes», a ajouté Davydova.

Soutenir les femmes est un fil conducteur, car Davydova a déclaré que ses clients sont également des «femmes leaders», des fondatrices et des professionnelles des arts, de la mode, de la beauté, du droit, de la médecine et des sciences. Leur objectif singulier est de trouver une mode éthique et durable, toujours chic et épurée.

«L’objectif est de simplifier la vie d’une femme et de réduire le stress dû au désordre et à la fatigue de la prise de décision», a-t-elle déclaré. «Tout est organisé, sans saison et polyvalent. Je veux que mes vêtements insufflent une sensation de calme, de simplicité et de confiance. Je veux aussi que les femmes sentent qu’elles ont investi dans quelque chose de consciemment conçu avec des ingrédients durables. »

Chaque «ingrédient» (comme Davydova préfère appeler ses matériaux) de la collection – y compris la fabrication, les composants de garniture et les sacs à vêtements – est certifié selon certaines des normes les plus utilisées de l’industrie. Parmi eux figurent le Global Recycling Standard, le Global Organic Textile Standard, le Forest Stewardship Council, le Bluesign et l’Oeko-Tex Standard 100.

Cette pensée design avide de détails et axée sur les ingrédients est devenue une répétition parmi les nouvelles marques qui se lancent dans le climat actuel, qu’il s’agisse de la marque de chaussures circulaires Thousand Fell ou de la ligne de pulls Paradis Perdus, dont les fondateurs ont exprimé des recherches diligentes avant le lancement.

Alors que les rapports mettent de plus en plus en lumière les problèmes de la mode linéaire, il se peut que si une marque se lance, il vaut mieux faire les choses de manière circulaire.

Pour les consommateurs avides de détails, chaque page de produit sur le site Web de Minimalist Minimalist.nyc comporte un menu déroulant avec «nos ingrédients», où les clients peuvent en apprendre davantage sur le contenu, l’origine et la certification de la collection. La marque s’efforce également de proposer des options de vente en gros, même si aucun partenaire n’est compté à ce jour.

Minimalist opte pour un contenu organique et recyclé dans ses fabrications, en utilisant autant que possible des matériaux monofibres pour assurer le plus haut potentiel de recyclabilité.

«Nous respectons les mêmes normes pour nos garnitures que pour nos matériaux de base», a déclaré Davydova. «L’élastique provient d’Autriche et est fabriqué à partir de coton biologique et de caoutchouc naturel, biodégradable et recyclable. Les fermetures à glissière de fabrication italienne certifiées Oeko-Tex sont exemptes de produits chimiques nocifs. Nous utilisons des épaulettes et des doublures de la gamme Chargeurs Sustainable 360, qui sont fabriquées à partir de matériaux post-consommation certifiés GRS, qui sont recyclés au lieu d’être mis en décharge. Même nos sacs à vêtements sont soit compostables, soit solubles dans l’eau et sans danger pour la mer. »

Minimalist s’associe également à Fabscrap, comme solution pour ses restes de production.

