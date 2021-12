Conchita Martínez, élue ‘Entraîneur de l’année’ de la WTA en 2021

12/12/2021 à 17:12 CET

.

L’Espagnol Conchita Martinez, qui entraîne sa compatriote Garbiñe Muguruza en continu depuis 2020, a été sélectionnée ce dimanche comme « entraîneur de l’année » par la WTA, rapporte son bureau de communication.

« C’est un grand honneur pour moi. Je respecte et admire le travail de plusieurs entraîneurs du circuit féminin, alors être reconnu par mes coéquipières rend cette distinction encore plus précieuse », dit-il. Martinez.

« Il y a un grand sacrifice et un travail de la part des entraîneurs au quotidien pour tirer le meilleur de nos joueurs de tennis et de nos équipes, ce dont je suis très flatté et très reconnaissant car ils ont mis en valeur mon travail en 2021 », ajoute-t-il. .

Pour Martinez « es una gran noticia para concluir este año, que ha sido especialmente duro, porque, aparte de luchar en pista, había que afrontar las situaciones excepcionales que nos ha impuesto la pandemia de la covid19 y eso se ha llevado mucho mejor gracias al gran equipo que j’ai ».

Conchita Martinez et son élève Garbiñe Muguruza, qui a terminé la saison en tant que numéro 3 mondial et avec le titre de maître WTA, ils prévoient de commencer la saison WTA 2022 lors du tournoi australien d’Adélaïde.