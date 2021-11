Conchita Wurst révèle un secret !! – Actualités musicales

Aujourd’hui, nous voulons vous parler de quelque chose de très important et récemment révélé à propos de Conchita Wurst !! Tu es prêt? Ne décollez pas, on vous donne tous les détails ici dans le meilleur magazine de musique numérique !!! Actualités musicales ❤️❤️

Bien sûr, la révélation concerne un an de plus de la vie de Conchita Wurst ! Son nom complet est en fait Thomas Neuwirth, et c’est un chanteur autrichien particulièrement connu avec son nom de scène au niveau national et international comme Conchita Wurst, ce personnage l’a créé en 2011 et a été défini comme une femme barbue, en fait, cela a été créé comme une déclaration de tolérance et d’acceptation dans le monde entier, le chanteur a affirmé qu’il ne s’agit pas d’apparences, il s’agit de l’être humain en général et aujourd’hui nous allons vous donner quelques curiosités sur Conchita que vous ne connaissiez sûrement pas dans cet article dédié à notre chère Conchita Wurst !

Conchita Wurst est née le 6 novembre 1988, ce qui signifie qu’elle a 33 ans et parmi ses curiosités, nous avons que Conchita Wurst a avoué dans différentes interviews que sa mère était connue comme une grande actrice et son père un metteur en scène à succès.

Il a également commenté que son arrière-arrière-grand-mère était une femme qu’ils appelaient Barbuda, d’où ce concept de cet artiste talentueux a été créé.

Certains des mots de Conchita dans une interview étaient : « Il y a des gens qui aiment ça et des gens qui ne l’aiment pas. Il y a des intolérants partout dans le monde. Ils sont aussi en Autriche, il y a aussi ces bonnes choses sur les usages mais je dis toujours que ce n’est pas un pays en particulier, il y a des intolérants partout, je suis une personne positive et je me concentre sur les choses positives de la vie. J’essaie de ne pas trop prêter attention à la négativité qui existe parce que je m’en fiche ”!!! Je souhaite que nous pensions tous comme Conchita Wurst, notre vie changerait définitivement.

Joyeux anniversaire à cet artiste talentueux ! Que les succès continuent ❤️❤️