Conclave de sécurité de Colombo : les ANE adjoints travailleront à la sécurité maritime et à la lutte contre le terrorisme et la radicalisation

Ce cadre trilatéral a été établi en 2011.

La sûreté et la sécurité maritimes grâce à des exercices conjoints des marines et des garde-côtes étaient au centre de la première réunion au niveau des adjoints de la NSA plus tôt cette semaine, qui s’est tenue à Colombo.

L’Inde, les Maldives et le Sri Lanka ont participé à la réunion qui s’est tenue dans le cadre du conclave de sécurité de Colombo. Et des pays comme le Bangladesh, les Seychelles et Maurice participent également en tant qu’observateurs.

En savoir plus sur le Conclave

Peu après la réunion trilatérale de la NSA sur la sécurité maritime l’année dernière en novembre à Colombo, ce groupement a été rebaptisé « Colombo Security Conclave ». Un secrétariat a également été établi dans la capitale du Sri Lanka.

L’importance du regroupement

Selon les experts, six pays de la région de l’océan Indien (IOR) qui se trouvent dans le voisinage immédiat de l’Inde se sont regroupés. Et le fil conducteur qui les lie est la coopération et la sécurité maritimes dans la région qui prend de l’importance dans un contexte mondial plus large.

Avec les six pays participant à la réunion, les domaines d’intervention ont été élargis et couvrent désormais les armes et la traite des êtres humains, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, la protection de l’environnement maritime, le renforcement des capacités, les crimes transnationaux, y compris les stupéfiants, et HADR, etc.

L’élargissement des domaines de coopération et d’adhésion à des pays tels que les Seychelles, le Bangladesh, Maurice et les Seychelles est révélateur d’une convergence croissante entre les pays situés dans l’IOR. Et cela montre également que tous les pays sont prêts à travailler ensemble, ce qui approfondira l’engagement dans différentes sphères dans un cadre régional.

Points importants à retenir

Plus de coopération grâce à des exercices conjoints des marines et des garde-côtes pour renforcer davantage la sûreté et la sécurité maritimes dans l’IOR.

L’Inde, pour sa part, a assuré son entière assistance et coopération.

Lors de la réunion du début de la semaine, les membres ont également identifié les piliers de l’engagement et la manière de les exécuter.

Plus tard cette année, les trois pays observateurs ont été invités à devenir membres à part entière lors de la prochaine réunion au niveau des ANE. Cette réunion aura lieu aux Maldives.

Pollution marine

Comme cela a été signalé précédemment, il y a eu des accidents de pollution dans l’IOR. Le MV Xpress Pearl, le MT New Diamond et le MV Wakashio ont eu des accidents dans la région, ce qui a eu un impact sur l’environnement marin. Les membres ont discuté des moyens de lutter contre la pollution des eaux.

