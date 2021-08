Conclave MIDC-Loksatta : établir une feuille de route industrielle pour une économie de mille milliards de dollars

Parmi les sujets abordés, citons « La feuille de route industrielle pour une économie de mille milliards de dollars ». (Image représentative)

Un conclave industriel de deux jours organisé par la Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) et le quotidien principal marathi Loksatta réunira des législateurs et des représentants de l’industrie pour discuter des moyens de stimuler l’économie dans un environnement post-pandémique.

La croissance et le développement industriel seront les thèmes clés du sommet au cours duquel le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, prononcera le discours d’ouverture le jeudi 26 août. Des représentants du gouvernement du Maharashtra, dont Subhash Desai, ministre des industries et des mines, dévoilera une série de réformes visant à favoriser le développement dans le but de fournir des emplois et des moyens de subsistance à beaucoup plus de personnes. Alors même qu’il déploie des politiques visant à faciliter l’activité des entreprises, le gouvernement de l’État évaluera les défis auxquels sont confrontées les entreprises et tentera de les relever.

De hauts dirigeants d’entreprises seront présents au conclave pour partager leur point de vue. CII est en partenariat avec Loksatta et MIDC et les principaux membres de l’organisme de l’industrie exposeront leurs points de vue lors des différentes tables rondes.

Le dialogue entre l’industrie, les représentants du gouvernement des États et les législateurs devrait être fructueux, avec un libre échange de vues. Une série de tables rondes, axées sur des domaines tels que les infrastructures, mettra en vedette des experts qui délibéreront sur des questions importantes. MIDC présentera les installations d’infrastructure de nouvelle génération qu’elle a créées dans le Maharashtra pour faciliter l’activité industrielle.

Parmi les sujets abordés, citons « La feuille de route industrielle pour une économie de mille milliards de dollars ». Avec un lectorat total de plus de 41 lakhs, Loksatta est l’un des quotidiens marathi les plus lus et les plus respectés.