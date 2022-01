Conclave sur la monnaie numérique en direct : discussion sur l’avenir de la crypto-monnaie/Bitcoin/CBDC, le prix et la loi en Inde

Conclave sur la monnaie numérique 2022 Jour 1 Actualités en direct : Au milieu des incertitudes de Covid-19, Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies ont suscité une attention particulière en Inde et dans le monde. Beaucoup voient les monnaies numériques (y compris les cryptomonnaies privées) comme l’avenir de la finance. Cependant, en l’absence de réglementation, les crypto-monnaies sont actuellement réduites à être une classe d’actifs spéculative avec des volatilités extrêmes.

Selon les dernières recherches de Markets-and-Markets, même les banques ont commencé à acheter des cryptos pour la première fois. Aux États-Unis, les banques créent leurs propres systèmes basés sur la blockchain, y compris des devises numériques, pour permettre les paiements en crypto-monnaie B2B entre leurs clients. En octobre 2020, PayPal a annoncé que ses clients pourront acheter, vendre et détenir du Bitcoin et des crypto-monnaies à l’aide de leurs comptes PayPal. La taille du marché des crypto-monnaies devrait passer de 1,6 milliard de dollars en 2021 à 2,2 milliards de dollars d’ici 2026, à un TCAC de 7,1%. La transparence ou la technologie du grand livre distribué et la croissance des investissements en capital-risque sont les facteurs clés de la croissance du marché.

Alors que les monnaies crypto/numériques et la blockchain, la technologie derrière les monnaies numériques, se développent à un rythme rapide en Inde, il existe plusieurs questions controversées sur lesquelles la clarté est requise. Au cours des deux jours du Digital Currency Conclave organisé par financialexpress.com, des experts se prononceront sur toutes ces questions contestées et discuteront de la voie à suivre. Les sujets de discussion incluent le besoin de monnaie numérique; le rôle de la monnaie et des actifs numériques dans un monde moderne ; l’impact socio-économique de la monnaie numérique ; la nécessité de légitimer la monnaie numérique ; lutter contre les fraudes financières ; la construction d’actifs numériques et la cybersécurité et la nécessité de construire des murs solides.

