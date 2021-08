Conclusion des Jeux olympiques, bande-annonce « Il est tout ça », « The Princess Diaries 2 »

Nous terminons notre couverture des Jeux olympiques avec quelques olympiens chauds à regarder et quelques moments préférés des Jeux (1:07). La bande-annonce du nouveau film d’Addison Rae, He’s All That est sortie cette semaine et nous avons beaucoup de questions (15:55). Le mode Cringe de cette semaine est The Princess Diaries 2: A Royal Engagement (29:17), et combien de temps faut-il à Lily James pour se transformer en Pamela Anderson (51:39) ?

Hôtes : Liz Kelly, Kate Halliwell et Amelia Wedemeyer

Producteur : Kaya McMullen

