Conclusion d’un double accord défensif alors que l’offre améliorée de 55 millions d’euros de Tottenham est acceptée

in

Tottenham Hotspur aurait finalement trouvé un accord pour signer le défenseur central argentin Cristian Romero d’Atalanta.

La défense a été jusqu’à présent l’un des principaux domaines d’intérêt de Tottenham sur le marché des transferts. Le directeur général entrant, Fabio Paratici, vise deux ajouts pour renforcer la position de défenseur central. Leur besoin n’est devenu plus grand qu’après le départ de Toby Alderweireld pour Al-Duhail.

Paratici a planifié depuis le début, cependant, avec plusieurs défenseurs centraux sur son radar. Les Spurs ont été liés à des joueurs ayant une expérience en Premier League, comme Jannik Vestergaard de Southampton. En outre, le réalisateur italien s’est également tourné vers son pays d’origine pour trouver des renforts.

Il semble que l’ancien chef de la Juventus aura plus de succès sur ce marché. Des rapports ont récemment suggéré qu’ils avaient un accord de principe avec Bologne pour signer le polyvalent Takehiro Tomiyasu, qui peut jouer en tant que défenseur latéral ou défenseur central. Maintenant, ils ont peut-être trouvé une percée dans leur poursuite de Romero aussi.

Selon TyC Sports et TNT Sports dans son Argentine natale (via Football Italia), Tottenham a accepté de payer 50 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus pour signer Romero.

L’Atalanta l’a toujours prêté par la Juventus, mais est prête à activer sa clause d’achat avant de le revendre pour un gros profit. Ils ont tenu pour environ 60 M€, forcer les Spurs à repenser. Mais un compromis est désormais proche.

Après avoir augmenté leur offre, Tottenham devrait maintenant voir son offre acceptée, selon ces rapports.

Ainsi, Romero pourra négocier des conditions personnelles avec eux. Il a déjà donné son accord à Tottenham comme destination, où il pourrait signer un contrat de cinq ans.

Le joueur de 23 ans a aidé l’Argentine à remporter la Copa America cet été, après une saison au cours de laquelle il a été choisi comme le meilleur défenseur de Serie A. Même si cette décision a surpris certains, Romero était certainement digne d’être en lice.

Maintenant, il semble qu’il sera en mesure de montrer ses talents en Premier League.

Fait intéressant, Atalanta avait été liée à un autre objectif de Tottenham, Tomiyasu, en remplacement de Romero. Cependant, ils ont plutôt signé Matteo Lovato de Vérone et insistent sur le fait qu’ils ne feront aucun autre ajout à ce poste.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Par conséquent, il semble que les Spurs seront en mesure de signer Romero et Tomiyasu pour donner un coup de pouce au nouvel entraîneur Nuno Espirito Santo.

On ne sait pas encore quelle formation Nuno utilisera dans son nouveau travail. Il préférait souvent un retour à trois à l’ancien club des Wolves, si cela peut être un indice. Romero et Tomiyasu sont tous deux à l’aise de jouer dans un tel système, tandis que ce dernier en particulier a la polyvalence de s’adapter à un quatre si nécessaire.

Kane prêt pour l’épreuve de force de Levy

Au fur et à mesure que Tomiyasu et Romero arriveront, ce sera une extrémité du terrain triée pour Tottenham. Leur attention devra alors se tourner vers leur situation d’attaquant.

Avec Harry Kane, ils ont l’un des meilleurs attaquants du monde – mais potentiellement plus pour longtemps. Des rumeurs persistent depuis avant l’Euro 2020 selon lesquelles le capitaine anglais veut passer à autre chose.

Il a passé toute sa carrière en club avec Tottenham, à l’exception de quelques périodes de prêt plus tôt dans sa carrière. Maintenant, sa soif de trophées pourrait l’éloigner du nord de Londres.

Manchester City a été lié, même s’il semble être trop cher pour eux s’ils ajoutent également Jack Grealish.

Mais Kane pourrait pousser à bouger, avec une réunion prévue avec le président Daniel Levy pour clarifier ses plans…

LIRE LA SUITE: Kane enverra des ondes de choc à Tottenham lors de l’épreuve de force de Monday Levy